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Zahraničí

„Chybí generál s koulemi, malý puč by nevadil.“ Francie je v šoku z uniklé nahrávky

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
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Francie řeší skandál kolem nahrávky policisty z Carcassonne, který se při noční hlídce pustil s kolegy do rasistických, misogynních a homofobních výpadů. Bývalý člen Národního sdružení (RN) na záznamu uráží lidi tmavé pleti, ženy i homosexuály, nešetří ani francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a mluví také o potřebě státního převratu. Do případu se vložilo i francouzské ministerstvo vnitra.

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Francouzská policie (ilustrační foto).Foto: Reuters – GONZALO FUENTES
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Členové městské policie v Carcassonne se loni v listopadu během noční hlídky nevědomky natáčeli tělesnou kamerou, kterou měli připevněnou na vestě a o které si mysleli, že je vypnutá. Záznam dlouho zůstával interním materiálem, v úterý ale nahrávku zveřejnil francouzský regionální deník Midi Libre. Rychle se z něj stalo celostátní téma, které by mohlo v prezidentské kampani zatopit i Marine Le Penové.

Na šestihodinovém záznamu zaznívají extrémní výroky, v nichž dominuje především jeden z policistů. Velká část nahrávky pochází z policejního auta, kde muži během hlídky sedí a projíždějí městem. Během toho policisté označují lidi tmavé pleti různými extrémně urážlivými výrazy, například jako „opice“ nebo výrazy, které lze přeložit jako „čmoudi“.

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Jeden z policistů například komentuje kolemjdoucího, kterého označí za „čmouda, co smrdí po kebabu“, jiný komentuje rychlou jízdu slovy: „Jezdí rychle, tihle čmoudi, co? Včera byli na velbloudovi, dneska v autě.“ Na jiném místě hovoří o otroctví mezi africkými kmeny, když říká, že „tyto opice se dříve prodávaly mezi kmeny“.

Ženy, transsexuál Macron a generál s koulemi

Hlídka se baví také o ženách. Jeden z policistů například říká: „V ‚jeskynních dobách‘ platilo, že když tyhle pitomé děvky nebyly se svým chlapem, tak je venku zabili.“ Na jiném místě označují ženy za „krávy“, jinde kritizují „punkáče se psy“ a řeč přichází i na politiku: „Nechali jsme se sežrat, pustili jsme sem všechny. Máme za sebou čtyřicet let levičáckých sraček,“ zaznívá na záznamu.

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Jeden z policistů rovněž uvádí, že Emmanuel Macron si podle něj „nechá strkat pé*o do p*dele od svého transsexuála“. Podle francouzského listu Le Monde jde o přímý odkaz na nepodloženou konspirační teorii týkající se Brigitte Macronové, manželky francouzského prezidenta. Podle této teorie, kterou na internetu propagují někteří komentátoři, se první dáma Francie narodila jako muž a ženou se stala teprve později.

„Za Chlodvíka jsme se stali křesťany, za Macrona se staneme muslimy,“ říká jinde velitel hlídky a ke konci služby se policisté dokonce baví i o státním převratu. Jeden z nich se diví, že k němu už nedošlo. „Chybí nám generál s pořádnými koulemi. Trochu převratu, trocha diktatury by Francii neuškodila,“ říká další policista.

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Podle deníku Midi Libre je městský policista, který na videu mluví nejčastěji, bývalý výsadkář a člen Národního sdružení (RN), který působil i v jeho bezpečnostní službě. Média ho označují pouze iniciálami C. R. a uvádějí, že mu je padesát let. 

RN se distancuje

Podílel se například na osobní ochraně předsedy RN Jordana Bardelly během jeho návštěvy Carcassonne 7. února 2026, kdy Bardella přijel podpořit současného starostu města Christopha Barthèse (RN), tehdy kandidáta v komunálních volbách.

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Poté co se záběry na konci roku 2025 interně rozšířily, byl C. R. od ledna do března 2026 v pracovní neschopnosti. Dne 16. března, den po prvním kole komunálních voleb, se však vrátil k nočním směnám. Dosud proti němu nebyl přijat žádný disciplinární postih.

Starosta Barthès ve středu před novináři označil výroky ze záznamu za „k zvracení“ a oznámil, že „všichni zúčastnění jsou suspendováni“. Vedení RN tentýž den „co nejdůrazněji odsoudilo výroky, které jsou trestně postižitelné a odporují hodnotám, které naše hnutí zastává“. Strana zároveň uvedla, že dotyčného „okamžitě vyřadila z řad bezpečnostní služby a vyloučila z Národního sdružení“, uvádí například server Euronews.

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Ve středu večer pak francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez na síti X oznámil, že nařídil kontrolu městské policie v Carcassonne Generální inspekcí státní správy. Dodal, že výroky policistů jsou „nedůstojné uniformy městské policie a hodnot Francouzské republiky“.

Výroky z videa vyvolaly velkou vlnu reakcí, přičemž někteří poukazují na to, že policista byl napojený na RN. Francouzští politici, jako například národní koordinátor krajně levicové strany Nepoddajná Francie Manuel Bompard, uvádějí, že v RN „se nic nezměnilo“ a strana je nadále „prorostlá fašismem“.

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RN se přitom v posledních letech snaží nálepky extremistické strany zbavit a přesvědčit širší část francouzských voličů, že je připravena vládnout. Kauza z Carcassonne jí tak může uškodit. La Dépêche ji ve své analýze už označila za problém, který může narušit začátek prezidentské kampaně Marine Le Penové z RN. Prezidentské volby se mají konat na jaře 2027 a podle současných průzkumů vede právě Le Penová.

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