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Zahraničí

Chybělo málo a Poláci mohli sestřelit ukrajinskou stíhačku. Rozhodlo třicet sekund

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
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Polské síly se během nedávného ruského útoku na Ukrajinu dostaly do situace, kdy „chyběl jen krůček“ a omylem začaly pálit na stíhačku MiG-29 svého ukrajinského spojence. Podle polského generála by bývala stačila chvilka nepozornosti a ukrajinská vzdušná operace poblíž polských hranic mohla skončit „bratrovražedným“ neštěstím.

Ukrajinský MiG-29 málem skončil pod polskou protivzdušnou palbou.
Ukrajinský MiG-29 málem skončil pod polskou protivzdušnou palbou.Foto: Ukrainian Air Force
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K incidentu došlo v noci na 30. července během rozsáhlého ruského útoku na západní Ukrajinu. Ve stejnou noc ruská střela Ch-101 zasáhla pole u obce Tarnawa-Kolonia v Lublinském vojvodství. Narušila tak vzdušný prostor Polska, člena NATO.

Polsko tu noc v reakci na probíhající útok uvedlo do pohotovosti stíhačky F-16 i spojenecká průzkumná a tankovací letadla. Směrem k Polsku letělo zhruba dvacet ruských raket.

Dvě z nich přitom představovaly přímé riziko narušení polského vzdušného prostoru, popsal tehdejší situaci velitel operačního velení polských ozbrojených sil Ireneusz Nowak pro polský list Rzeczpospolita.

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Ve východním Polsku – poblíž hranice s Ukrajinou – operovala dvojice polských F-16, které hlídaly vzdušný prostor. Podle Nowaka byl kolem 3:40 ráno poblíž hranice zaznamenán neznámý vzdušný objekt, který se pohyboval přímo podél hranice. Polská F-16 se ho vydala sledovat. Až později vyšlo najevo, že jde o ukrajinský MiG-29.

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Krok od „bratrovražedné palby“

Ukrajinský stroj přitom sledovaly také polské pozemní systémy protivzdušné obrany. Podle Nowaka hrozilo, že by mohlo dojít k „bratrovražedné palbě“.

Kdyby ukrajinský pilot například ztratil na 30 sekund pozornost a narušil polský vzdušný prostor, Polsko by podle generála stálo před volbou, zda na tehdy neznámý objekt zahájit palbu.

Podle Nowaka by ale k podobným situacím už v budoucnu docházet nemělo. Ukrajinský systém velení a řízení protivzdušné obrany Viraž podle něj tehdy předával informace pouze o ruských raketách a dronech, které by mohly narušit polský vzdušný prostor.

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Ukrajina záměrně neposkytovala informace o vlastních letounech, protože údaje o pohybu ukrajinského letectva jsou vysoce citlivé. Ruské síly podle Nowaka mohou letadla snadno zasáhnout na zemi, takže utajování jejich pohybu je otázkou přežití.

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Po incidentu proto polské operační velení požádalo ukrajinský generální štáb a letectvo, aby Varšavu informovaly o pohybu ukrajinských letadel v blízkosti polských hranic. Podle Nowaka už tak Kyjev činí a podobně vyhrocená situace by se tedy už neměla opakovat.

Generál zároveň přidal ještě závažnější hodnocení. Je „z osmdesáti procent přesvědčen“, že Ch-101, která dopadla u Tarnawy-Kolonie, byla na Polsko nasměrována úmyslně. Analýza trajektorie podle něj neukazuje na žádný alternativní cíl na Ukrajině.

Podle Nowaka navíc šlo o moderní střelu z čerstvé výrobní série, vybavenou bojovou hlavicí a odolným naváděcím systémem.

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