Chybělo málo a Poláci mohli sestřelit ukrajinskou stíhačku. Rozhodlo třicet sekund

Polské síly se během nedávného ruského útoku na Ukrajinu dostaly do situace, kdy „chyběl jen krůček“ a omylem začaly pálit na stíhačku MiG-29 svého ukrajinského spojence. Podle polského generála by bývala stačila chvilka nepozornosti a ukrajinská vzdušná operace poblíž polských hranic mohla skončit „bratrovražedným“ neštěstím.
K incidentu došlo v noci na 30. července během rozsáhlého ruského útoku na západní Ukrajinu. Ve stejnou noc ruská střela Ch-101 zasáhla pole u obce Tarnawa-Kolonia v Lublinském vojvodství. Narušila tak vzdušný prostor Polska, člena NATO.
Polsko tu noc v reakci na probíhající útok uvedlo do pohotovosti stíhačky F-16 i spojenecká průzkumná a tankovací letadla. Směrem k Polsku letělo zhruba dvacet ruských raket.
Dvě z nich přitom představovaly přímé riziko narušení polského vzdušného prostoru, popsal tehdejší situaci velitel operačního velení polských ozbrojených sil Ireneusz Nowak pro polský list Rzeczpospolita.
Ve východním Polsku – poblíž hranice s Ukrajinou – operovala dvojice polských F-16, které hlídaly vzdušný prostor. Podle Nowaka byl kolem 3:40 ráno poblíž hranice zaznamenán neznámý vzdušný objekt, který se pohyboval přímo podél hranice. Polská F-16 se ho vydala sledovat. Až později vyšlo najevo, že jde o ukrajinský MiG-29.
Krok od „bratrovražedné palby“
Ukrajinský stroj přitom sledovaly také polské pozemní systémy protivzdušné obrany. Podle Nowaka hrozilo, že by mohlo dojít k „bratrovražedné palbě“.
Kdyby ukrajinský pilot například ztratil na 30 sekund pozornost a narušil polský vzdušný prostor, Polsko by podle generála stálo před volbou, zda na tehdy neznámý objekt zahájit palbu.
Podle Nowaka by ale k podobným situacím už v budoucnu docházet nemělo. Ukrajinský systém velení a řízení protivzdušné obrany Viraž podle něj tehdy předával informace pouze o ruských raketách a dronech, které by mohly narušit polský vzdušný prostor.
Ukrajina záměrně neposkytovala informace o vlastních letounech, protože údaje o pohybu ukrajinského letectva jsou vysoce citlivé. Ruské síly podle Nowaka mohou letadla snadno zasáhnout na zemi, takže utajování jejich pohybu je otázkou přežití.
Po incidentu proto polské operační velení požádalo ukrajinský generální štáb a letectvo, aby Varšavu informovaly o pohybu ukrajinských letadel v blízkosti polských hranic. Podle Nowaka už tak Kyjev činí a podobně vyhrocená situace by se tedy už neměla opakovat.
Generál zároveň přidal ještě závažnější hodnocení. Je „z osmdesáti procent přesvědčen“, že Ch-101, která dopadla u Tarnawy-Kolonie, byla na Polsko nasměrována úmyslně. Analýza trajektorie podle něj neukazuje na žádný alternativní cíl na Ukrajině.
Podle Nowaka navíc šlo o moderní střelu z čerstvé výrobní série, vybavenou bojovou hlavicí a odolným naváděcím systémem.
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