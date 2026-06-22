Chválí je Zelenskyj, chce je dvacet zemí. Nové rakety vytlačují legendární Patrioty

Končí sláva amerického systému Patriot? Ten byl od první války v Zálivu považován za zlatý standard protivzdušné a protiraketové obrany. Patrioty jsou schopné ničit nepřátelské střely na vzdálenost až 160 kilometrů a svou účinnost prokázaly i na Ukrajině. Jenže hlemýždí tempo dodávek munice ze zámoří a politická nevyzpytatelnost Donalda Trumpa nutí evropské státy hledat náhradu jinde.
A nacházejí ji. Skoro dvacet zemí má dnes vážný zájem o francouzsko-italský systém protivzdušné obrany SAMP/T. Mezi zájemci je Kuvajt, Maďarsko, Švýcarsko nebo Estonsko. Jde o jedinou suverénní evropskou alternativu k americkému Patriotu s protibalistickými schopnostmi, která je plně integrovaná se standardy NATO.
Samotný systém SAMP/T je umístěn na podvozku nákladního automobilu a v nejnovější verzi NG využívá pokročilý radar Ground Fire, který dokáže detekovat hrozby až na vzdálenost 400 kilometrů. Interceptor Aster 30 je pak schopen zasahovat cíle do 150 kilometrů, přičemž celý komplet komunikuje přes standardní alianční komunikační systém.
Evropa stíhá vyrábět rychleji než USA
Společnost Eurosam, která systém vyrábí, je navíc schopna některé dodávky realizovat podstatně rychleji než američtí konkurenti. Právě rychlost sehrála zásadní roli v rozhodnutí Dánska, které si systém SAMP/T vybralo v roce 2025. Podle dánského ministerstva obrany má zbraň dorazit v roce 2028 – tedy mnohem dříve, než by Kodaň dokázala získat americký Patriot.
Letos zároveň odstartovaly první dodávky upgradovaného systému SAMP/T NG do Itálie a Francie. Produkce samotných střel Aster má v letošním roce dosáhnout 180 kusů a v roce 2027 se má zvýšit na 300 kusů ročně.
Zájem o evropské řešení prudce roste i ve Švýcarsku. Bern si původně objednal systémy Patriot v hodnotě přibližně tří miliard dolarů. Kvůli sporům a zpoždění dodávek však Švýcaři podle dostupných informací celý nákup přehodnocují. Podle původního harmonogramu z roku 2022 měly americké systémy dorazit do Švýcarska letos. V důsledku války na Ukrajině však drasticky vzrostly náklady a americké dodávky by se mohly opozdit nejméně o pět let. Ve stejném duchu postupuje i Estonsko, které v lednu zařadilo SAMP/T NG do tendru, kde se utká s izraelským systémem David’s Sling a americkým Patriotem.
Změna zavedených pořádků nebude snadná
Někteří vojenští experti ale upozorňují, že případná plošná náhrada Patriotů nebude jednoduchá. Náčelník generálního štábu německého Bundeswehru Carsten Breuer agentuře Bloomberg sdělil, že Německo se bude na americký systém spoléhat i nadále. Další země, jako Polsko, Nizozemsko nebo Řecko, již mají Patriot tak hluboce integrovaný do svých armád, že přechod na jinou platformu by vyžadoval nákup nových radarů, překopání organizačních struktur i kompletní přeškolení stovek operátorů.
Podle Yohanna Michela z francouzského Institutu pro strategická a obranná studia bude navíc obřím problémem samotná schopnost Evropy uspokojit tak masivní poptávku. Války na Ukrajině a eskalace na Blízkém východě ukázaly, že zásoby drahých interceptorů se v moderním konfliktu dokážou vyčerpat během několika týdnů.
Ukrajina, která v posledních měsících čelí akutnímu nedostatku munice pro americké systémy, se proto stále více spoléhá na evropské prostředky a prezident Volodymyr Zelenskyj označil SAMP/T za jeden z vůbec nejlepších systémů PVO na světě.
A evropské státy včetně Kyjeva proto stále hlasitěji volají po jednotném evropském štítu nezávislém na náladách ve Washingtonu. Skupina těchto zemí se má už tento měsíc sejít v Paříži a jednat o společném postupu.
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