Ukrajinci pálili na „volební“ Moskvu neuvěřitelným arsenálem. Zelenskyj vydal seznam

Rusko zažilo během posledního dne parlamentních voleb dosud největší ukrajinský dronový útok na Moskvu a okolí. Státní agentura TASS ho označila za největší svého druhu od začátku války. Podle ministerstva obrany navíc Ukrajina při útoku použila také střely s plochou dráhou letu Flamingo, což následně potvrdil i ukrajinský prezident Zelenskyj.
Do útoku se podle Volodymyra Zelenského zapojila celá řada ukrajinských dálkových zbraní. Několik dronů proniklo až do areálu moskevské ropné rafinerie, nad kterou se v době začátku hlasování zvedal mohutný sloup kouře.
Ruské úřady uvedly, že od soboty protivzdušná obrana sestřelila více než 1600 ukrajinských dronů, z toho zhruba 450 mířilo na Moskvu. Útok přišel právě v neděli 20. září, kdy v Rusku končilo hlasování do Státní dumy.
Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina se Ukrajina snažila volby narušit. Při útocích v Moskevské oblasti zemřeli tři lidé. „Tento bezprecedentní útok byl zjevně naplánován s cílem narušit volby. Nepřítel neuspěl,“ podotkl starosta metropole.
Zelenskyj následně zveřejnil seznam zbraní, které podle něj ukrajinské síly při operaci použily. Šlo o systémy FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen a Pelican. Ukrajinský prezident uvedl, že zasaženo bylo klíčové zařízení ruského ropného průmyslu a logistický objekt.
Útok na rafinerii přichází v době, kdy jsou ruské rafinerské kapacity pod silným tlakem. Ukrajinské údery v uplynulých měsících vyřadily nebo omezily provoz několika významných závodů a Rusko kvůli tomu zavedlo omezení vývozu pohonných hmot. Dopady se přelévají i na světový trh, který už současně svírají problémy s dodávkami a omezené rafinerské kapacity.
A právě naftu nyní řeší i Evropa. Její cena v posledních týdnech výrazně vzrostla a problémy s dodávkami se promítají také do cen na čerpacích stanicích.
Do sporu proto vstoupil také Donald Trump. Americký prezident vyzval Zelenského, aby ukrajinské útoky na ruské rafinerie zastavil. Argumentuje mimo jiné dopadem těchto úderů na světové dodávky nafty a ceny pohonných hmot.
Ukrajina ale v útocích pokračuje a tvrdí, že rafinerie a další energetická zařízení představují pro Rusko důležitý zdroj peněz pro vedení války. Moskva naopak slibuje zesílení úderů proti ukrajinským vojenským cílům.