Přeskočit na obsah
Benative
21. 9. Matouš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Ukrajinci pálili na „volební“ Moskvu neuvěřitelným arsenálem. Zelenskyj vydal seznam

Největší ukrajinský dronový a raketový útok na Rusko od začátku války.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Rusko zažilo během posledního dne parlamentních voleb dosud největší ukrajinský dronový útok na Moskvu a okolí. Státní agentura TASS ho označila za největší svého druhu od začátku války. Podle ministerstva obrany navíc Ukrajina při útoku použila také střely s plochou dráhou letu Flamingo, což následně potvrdil i ukrajinský prezident Zelenskyj.

Reklama

Do útoku se podle Volodymyra Zelenského zapojila celá řada ukrajinských dálkových zbraní. Několik dronů proniklo až do areálu moskevské ropné rafinerie, nad kterou se v době začátku hlasování zvedal mohutný sloup kouře.

Ruské úřady uvedly, že od soboty protivzdušná obrana sestřelila více než 1600 ukrajinských dronů, z toho zhruba 450 mířilo na Moskvu. Útok přišel právě v neděli 20. září, kdy v Rusku končilo hlasování do Státní dumy.

Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina se Ukrajina snažila volby narušit. Při útocích v Moskevské oblasti zemřeli tři lidé. „Tento bezprecedentní útok byl zjevně naplánován s cílem narušit volby. Nepřítel neuspěl,“ podotkl starosta metropole.

Dvě ukrajinské střely Flamingo zasáhly vojenskou továrnu ve městě Čekobsary, vzdáleném přes tisíc kilometrů v ruském týlu | Video: @Visegrad24

Zelenskyj následně zveřejnil seznam zbraní, které podle něj ukrajinské síly při operaci použily. Šlo o systémy FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen a Pelican. Ukrajinský prezident uvedl, že zasaženo bylo klíčové zařízení ruského ropného průmyslu a logistický objekt.

Reklama
Reklama
Útok ukrajinského dronu zasáhl ropnou rafinérii TANECO v Nižnekamsku v Tatarstánu | Video: X/Supernovaplus

Útok na rafinerii přichází v době, kdy jsou ruské rafinerské kapacity pod silným tlakem. Ukrajinské údery v uplynulých měsících vyřadily nebo omezily provoz několika významných závodů a Rusko kvůli tomu zavedlo omezení vývozu pohonných hmot. Dopady se přelévají i na světový trh, který už současně svírají problémy s dodávkami a omezené rafinerské kapacity.

Související

A právě naftu nyní řeší i Evropa. Její cena v posledních týdnech výrazně vzrostla a problémy s dodávkami se promítají také do cen na čerpacích stanicích.

Do sporu proto vstoupil také Donald Trump. Americký prezident vyzval Zelenského, aby ukrajinské útoky na ruské rafinerie zastavil. Argumentuje mimo jiné dopadem těchto úderů na světové dodávky nafty a ceny pohonných hmot.

Ukrajina ale v útocích pokračuje a tvrdí, že rafinerie a další energetická zařízení představují pro Rusko důležitý zdroj peněz pro vedení války. Moskva naopak slibuje zesílení úderů proti ukrajinským vojenským cílům.

Reklama
Reklama
Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama