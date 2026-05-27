27. 5. Valdemar
Zahraničí

Chtěli jeho prut. Francouzské úřady obvinily dva mladistvé z vraždy 11letého chlapce

ČTK

Francouzská prokuratura obvinila 16letého mladíka a 15letou dívku z vraždy 11letého chlapce Théa, uvedla ve středu agentura AFP. Oba mladiství jsou podle ní v předběžné vazbě. Dítě zemřelo v neděli v západofrancouzském městě Rennes, pachatelé ho uškrtili.

Francouzská policie zajistila okolí bytu v Paříži, kde vznikal plán na další teroristický útok
Obviněný mladík a 11letá oběť se seznámili den předtím, kdy spolu rybařili a dohodli se, že se sejdou znovu. V den vraždy byli oba mladiství spatřeni, jak z místa utíkají. (Ilustrační foto)Foto: Reuters
Oba mladiství se přiznali, že se chtěli oběti pomstít a získat rybářské vybavení v hodnotě několika desítek eur, uvedl v úterý státní zástupce Frédéric Teillet. Byli obviněni z krádeže a z vraždy nezletilého. Taková vražda se trestá doživotním odnětím svobody, ovšem pokud se tohoto činu dopustí nezletilý, nemůže mu být uložen delší trest než 20 let vězení.

Tělo dítěte bylo nalezeno v neděli kolem 17:00 na břehu řeky Vilaine nedaleko centra města. Policii zavolalo několik místních obyvatel, když uslyšeli křik dítěte, uvedla prokuratura. Po příjezdu objevili na místě tělo chlapce bez známek života s osuškou utaženou kolem krku. Pitva potvrdila, že smrt byla způsobena uškrcením.

Podle prvních informací dorazil Théo na místo, aby šel odpoledne s oběma mladistvými rybařit. Obviněný mladík a 11letá oběť se seznámili den předtím, kdy spolu rybařili a dohodli se, že se sejdou znovu.

V den vraždy byli oba mladiství spatřeni, jak z místa utíkají. Díky vyšetřování se v pondělí ráno podařilo identifikovat a zadržet 16letého mladíka. O rok mladší dívka se mezitím dostavila na policejní stanici.

FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem

ŽIVĚ Izraelská armáda zabila nového velitele Hamásu. Ve funkci byl pouze týden

Izraelská armáda ve středu uvedla, že při útoku v Pásmu Gazy zabila nového velitele ozbrojeného křídla palestinské teroristické organizace Hamás Muhammada Údu. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP. Jeho smrt ve středu potvrdil také Hamás. Úda byl do funkce jmenován teprve před týdnem, kdy nahradil svého předchůdce Izzadína Haddáda. Toho izraelská armáda zabila v polovině května.

Eid al-Adha in Bunia, DR Congo

Boj proti ebole v Kongu ztěžuje tamní konflikt, uvedl šéf WHO

Válka ve východní části Konga podle šéfa Světové zdravotnické organizace (WHO) ztěžuje potřebnou reakci na šířící se epidemii eboly v oblasti. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ve středu na síti X napsal, že východ Konga čelí katastrofálnímu střetu konfliktu a onemocnění, a vyzval proto k okamžitému příměří.

Britain Poland

Polsko a Británie podepsaly novou dohodu o bezpečnosti a obraně

Polský premiér Donald Tusk ve středu se svým britským protějškem Keirem Starmerem podepsal v Londýně novou bezpečnostní a obrannou dohodu. Cílem smlouvy je odradit potenciální hrozby, uvedla agentura PAP. Dohoda zahrnuje posílení vojenské spolupráce, včetně pořádání společných cvičení, a spolupráci obou zemí v obranném průmyslu. Oba premiéři se shodli, že největší hrozbu představuje Rusko.

