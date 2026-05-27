Chtěli jeho prut. Francouzské úřady obvinily dva mladistvé z vraždy 11letého chlapce

Francouzská prokuratura obvinila 16letého mladíka a 15letou dívku z vraždy 11letého chlapce Théa, uvedla ve středu agentura AFP. Oba mladiství jsou podle ní v předběžné vazbě. Dítě zemřelo v neděli v západofrancouzském městě Rennes, pachatelé ho uškrtili.
Oba mladiství se přiznali, že se chtěli oběti pomstít a získat rybářské vybavení v hodnotě několika desítek eur, uvedl v úterý státní zástupce Frédéric Teillet. Byli obviněni z krádeže a z vraždy nezletilého. Taková vražda se trestá doživotním odnětím svobody, ovšem pokud se tohoto činu dopustí nezletilý, nemůže mu být uložen delší trest než 20 let vězení.
Tělo dítěte bylo nalezeno v neděli kolem 17:00 na břehu řeky Vilaine nedaleko centra města. Policii zavolalo několik místních obyvatel, když uslyšeli křik dítěte, uvedla prokuratura. Po příjezdu objevili na místě tělo chlapce bez známek života s osuškou utaženou kolem krku. Pitva potvrdila, že smrt byla způsobena uškrcením.
Podle prvních informací dorazil Théo na místo, aby šel odpoledne s oběma mladistvými rybařit. Obviněný mladík a 11letá oběť se seznámili den předtím, kdy spolu rybařili a dohodli se, že se sejdou znovu.
V den vraždy byli oba mladiství spatřeni, jak z místa utíkají. Díky vyšetřování se v pondělí ráno podařilo identifikovat a zadržet 16letého mladíka. O rok mladší dívka se mezitím dostavila na policejní stanici.
Izraelská armáda ve středu uvedla, že při útoku v Pásmu Gazy zabila nového velitele ozbrojeného křídla palestinské teroristické organizace Hamás Muhammada Údu. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP. Jeho smrt ve středu potvrdil také Hamás. Úda byl do funkce jmenován teprve před týdnem, kdy nahradil svého předchůdce Izzadína Haddáda. Toho izraelská armáda zabila v polovině května.
Osobního asistenta zesnulého amerického herce Matthewa Perryho Kennetha Iwamasu, který herci podal smrtící dávku ketaminu, ve středu poslal soud v Los Angeles na tři roky a pět měsíců do vězení. Uvedla to agentura AP. Šedesátiletý Iwamasa podle ní zároveň dostal dvouletou podmínku a pokutu 10 tisíc dolarů (209 tisíc korun).
Válka ve východní části Konga podle šéfa Světové zdravotnické organizace (WHO) ztěžuje potřebnou reakci na šířící se epidemii eboly v oblasti. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ve středu na síti X napsal, že východ Konga čelí katastrofálnímu střetu konfliktu a onemocnění, a vyzval proto k okamžitému příměří.
Polský premiér Donald Tusk ve středu se svým britským protějškem Keirem Starmerem podepsal v Londýně novou bezpečnostní a obrannou dohodu. Cílem smlouvy je odradit potenciální hrozby, uvedla agentura PAP. Dohoda zahrnuje posílení vojenské spolupráce, včetně pořádání společných cvičení, a spolupráci obou zemí v obranném průmyslu. Oba premiéři se shodli, že největší hrozbu představuje Rusko.
Slovenští hokejisté odstartovali mistrovství světa ve Švýcarsku čtyřmi výhrami v řadě. A stejně nepostoupili. Definitivně o tom rozhodla úterní porážka od Švédska, při níž naplno propukla slovenská frustrace.