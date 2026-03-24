Chtěl uprchnout ze Španělska. Policie zadržela podezřelého z vraždy Čecha

Španělská policie zadržela muže, kterého podezřívá z vraždy českého občana na jihu Španělska na začátku března. Sdělila to v úterý policie v Alicante, která vraždu vyšetřuje. Podle ní se podezřelý chystal opustit zemi.
Zavražděný Čech byl jedním z podezřelých v případu vraždy britského občana na jihu Španělska na konci roku 2024. Podle médií Čech spolupracoval na objasnění vraždy a díky tomu byl vyšetřován na svobodě. Policie ho letos 1. března nalezla na pláži ve městě Torrevieja s vážným poraněním hlavy. Muž krátce poté v nemocnici zemřel.
Podezřelého čtyřicetiletého muže z města Torre-Pacheco policie zadržela na mezinárodním letišti ve městě Murcia. "Muž, který byl v minulosti trestán, byl zadržen v okamžiku, kdy se zřejmě chystal opustit Španělsko s připravenými doklady a kufry," uvedla policie. Zadržený byl v roce 2024 potrestán za ublížení na zdraví a neoprávněné držení zbraně.
Kvůli vraždě severoirského občana na konci roku 2024 španělské úřady stíhaly také jednoho Brita. Místní média tvrdí, že zavražděný Čech byl bývalý voják a sloužil ve francouzské cizinecké legii.
