24. 3. Gabriel
Zahraničí

Chtěl uprchnout ze Španělska. Policie zadržela podezřelého z vraždy Čecha

ČTK

Španělská policie zadržela muže, kterého podezřívá z vraždy českého občana na jihu Španělska na začátku března. Sdělila to v úterý policie v Alicante, která vraždu vyšetřuje. Podle ní se podezřelý chystal opustit zemi.

Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Aktuálně.cz
Zavražděný Čech byl jedním z podezřelých v případu vraždy britského občana na jihu Španělska na konci roku 2024. Podle médií Čech spolupracoval na objasnění vraždy a díky tomu byl vyšetřován na svobodě. Policie ho letos 1. března nalezla na pláži ve městě Torrevieja s vážným poraněním hlavy. Muž krátce poté v nemocnici zemřel.

Podezřelého čtyřicetiletého muže z města Torre-Pacheco policie zadržela na mezinárodním letišti ve městě Murcia. "Muž, který byl v minulosti trestán, byl zadržen v okamžiku, kdy se zřejmě chystal opustit Španělsko s připravenými doklady a kufry," uvedla policie. Zadržený byl v roce 2024 potrestán za ublížení na zdraví a neoprávněné držení zbraně.

Kvůli vraždě severoirského občana na konci roku 2024 španělské úřady stíhaly také jednoho Brita. Místní média tvrdí, že zavražděný Čech byl bývalý voják a sloužil ve francouzské cizinecké legii.

Mohlo by vás zajímat
ŽIVĚ Sněmovna je opět kompletní, Šichtařovou nahradil Nerušil

Sněmovna je po úterý opět kompletní. Poslanecký slib složil předseda pražské SPD Josef Nerušil, který v dolní komoře nahradil Markétu Šichtařovou (SPD/Svobodní). Šichtařová zdůvodnila rezignaci tím, že dolní komora podpořila v úvodním kole návrh zákona, jenž je podle ní výraznou hrozbou pro svobodu slova. Jde o pátou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.

Požár haly firmy Archer-LPP v Pardubicích.

Žháři z Pardubic vyhrožují zbrojařům, policie tři zadržené obvinila z terorismu

Čtyři dny poté, co se přihlásila k útoku a zapálení zbrojní firmy Archer-LPP v Pardubicích, se údajná podzemní skupina ozvala znovu. V úterním e-mailu informuje o ultimátu, které dává zbrojovce. Pokud prý do 20. dubna firma LPP Holding nesplní požadavky, začnou útočníci zveřejňovat údajně citlivé dokumenty, které v pátek ukradli. Policie pak oznámila, že zadržela tři podezřelé a obvinila je.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó

Komentář: Drahý Sergeji, tady Péter. Unikly telefonáty maďarského ministra do Kremlu

Ministr zahraničních věcí Maďarska Péter Szijjártó potvrdil, že před slovenskými volbami v roce 2020 vyjednával tehdejšímu předsedovi vlády Slovenské republiky Peterovi Pellegrinimu přes Sergeje Lavrova přijetí u ruského premiéra Michaila Mišustina. Šéf maďarské diplomacie to vydává za nevinnou výpomoc zahraničnímu lídrovi, který o to Budapešť požádal.

Důsledky íránských raketových paleb ve středním Izraeli

ŽIVĚ Další noc útoků: Írán pálil na Izrael, ten udeřil v Bejrútu. Ropa se vrátila nad sto dolarů

Írán v noci na úterý pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů. Izraelská armáda hlásí, že íránské rakety mířily do několika oblastí, ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům, o mrtvých či raněných nejsou zprávy, napsal web Times of Israel. Izrael pak podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, uvedla agentura AFP.

