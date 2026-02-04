Chtěl na golfovém hřišti zabít Trumpa. Soud ho poslal na doživotí do vězení

Muže, který plánoval v roce 2024 zabít Donalda Trumpa na golfovém hřišti na Floridě, poslal ve středu soud na doživotí do vězení. Informují o tom agentury AP a Reuters. Úmysl Ryana Routha během kampaně před prezidentskými volbami, které Trump vyhrál, tehdy překazila ochranka.
Státní zastupitelství, podle něhož Routh nepřijal žádnou zodpovědnost, pro devětapadesátiletého Američana požadovalo doživotní trest bez možnosti propuštění, obhajoba trest odnětí svobody ve výši 27 let.
Vinným z pokusu o atentát na významného prezidentského kandidáta porota muže shledala už loni v září. Prokurátor John Sipley během procesu vyjádřil přesvědčení, že Routh měl plán útoku na Trumpa pečlivě připravený a přistupoval k němu "smrtelně vážně". Nebýt zásahu příslušníka Tajné služby, Trump by už nežil, uvedl také prokurátor.
Trump hrál v září 2024 golf na svém hřišti u floridského resortu Mar-a-Lago, když si členové jeho ochranky všimli hlavně pušky trčící z živého plotu a začali na ozbrojeného muže střílet. Routh z místa ujel a policie jej ale dopadla později.
Routh se loni po vynesení rozsudku přímo v soudní místnosti pokusil bodnout do krku.
Trump se v době prezidentské kampaně stal cílem dvou pokusů o atentát. V červenci 2024 ho střelec na předvolebním shromáždění v pensylvánském městě Butler dokonce zasáhl do ucha. Útočníka tehdy zastřelil člen Tajné služby.
ŽIVĚ217 útoků na ukrajinskou energetiku, jednání o konci války budou pokračovat ve čtvrtek
V Abú Zabí skončila středeční část jednání ve formátu USA-Ukrajina-Rusko o válce na Ukrajině, píše agentura Reuters s odkazem na zdroj v diplomacii. Podle ní se očekává, že budou rozhovory pokračovat i ve čtvrtek. Jednání se konají v době, kdy Rusko od začátku letošního roku provedlo podle Kyjeva už 217 útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, uvedla premiérka Julija Svyrydenková.
Kuba ukázal kromě nové strany i manželku. Ta svého muže vidí až na Hradě
Přestože se vznikem nové strany Naše Česko se mluví jen o hejtmanu Martinu Kubovi, Aktuálně.cz se přesvědčilo, že důležitou roli nejen v jeho osobním životě hraje manželka Denisa. Při představování nové strany stála po jeho boku a následně dala najevo, jak velké mínění o svém muži má. Kuba byl navíc ještě obklopen řadou svých spolupracovníků, kteří dodali představení nové strany velké „grády“.
ŽIVĚBabišova vláda ustála první pokus opozice o vyslovení nedůvěry
Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) odolala ve středu večer ve sněmovně prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat Filipa Turka (Motoristé) ministrem životního prostředí. Tento střet pokračoval i dnes, když se předseda Motoristů Petr Macinka ostře do prezidenta pustil.
ŽIVĚZ Minnesoty do Itálie? Trump stáhne téměř čtvrtinu federálních imigračních agentů
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhne z Minnesoty 700 federálních imigračních agentů, oznámil ve středu zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Vláda jich tam původně vyslala přes tři tisíce. Dvě třetiny tvořili agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Ti budou působit i na zimních olympijských hrách v Itálii. Nakonec však budou jen na diplomatických misích USA.
Syn norské princezny se u soudu neubránil slzám, hrozí mu roky vězení
Syn norské korunní princezny Mette-Marit a nevlastní syn korunního prince Haakona, 29letý Marius Borg Höiby, dnes u soudu stěží potlačoval slzy. Ve svém svědectví odmítl, že by ve svém mobilu přechovával videa se znásilněním. Postěžoval si, že od svých tří let je vystaven štvanici ze strany tisku.