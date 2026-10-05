„Chtěl jsem to napálit do budovy letiště.“ Kopilot popsal šílený plán, trest se rýsuje

Kopilot Hamám Hamámí, který chtěl sebevražedným útokem havarovat s letadlem se 182 lidmi na palubě, se rozpovídal o svém vražedném plánu, informují izraelská média. Muž, který prošel islamistickou radikalizací, plánoval minulou středu s uneseným letadlem FlyDubai nabourat do jiných strojů na zemi, či do budov letiště Ben Gurion v Tel Avivu. Podle některých zdrojů teroristu čeká trest smrti.
Devětadvacetiletý ománský občan Hamámí se nachází v současnosti ve vazbě ve Spojených arabských emirátech. Tamním vyšetřovatelům podle serveru The Times of Israel popsal, že chtěl indického pilota, kapitána Smita Maččhara, nenápadně „odstranit“.
Poté chtěl bez známek jakéhokoli podezření pokračovat v letu a následně získat všechna potřebná povolení k přistání v Tel Avivu. Tam chtěl střemhlav s letadlem plným lidí narazit do budovy nebo do letadel na ranveji letiště.
Indický pilot Smit Maččhar, na něhož Hamámí během osudného letu zaútočil sekerou, navzdory zraněním otevřel kokpit. Díky tomu pasažéři, kteří se nahrnuli k místům pilotů, útočícího kopilota nakonec zpacifikovali. Poté letadlo nouzově přistálo v saúdskoarabském Tabúku.
Útok, který se tak díky hrdinství části posádky a cestujících naštěstí nezdařil, Hamání podrobně připravoval nejméně několik měsíců. „Snažil jsem se dostat do všech leteckých společností. Celou operaci jsem naplánoval ještě předtím, než mě společnost přijala,“ řekl Hamámí podle serveru The Jerusalem Post vyšetřovatelům.
„Snil jsem o tom, že nabourám do letiště Ben Gurion,“ dodal útočník, který byl u společnosti FlyDubai zaměstnán od února letošního roku, předtím několik let pracoval pro Oman Air.
Hamámí také přiznal, že útočit chtěl už v červenci. Jenže tehdy letěl společně s členem posádky, k němuž „měl blízko“. Teroristický plán tak kvůli „silné krizi svědomí“ posunul na konec září, napsal The Jerusalem Post.
Trest musí být ten nejpřísnější, zní z Emirátů
Stejný server informoval, že izraelské úřady pracují s verzí, že Hamámí byl spíš „osamělý vlk“, který se pokusil havarovat letadlo z vlastní iniciativy, nikoli na rozkaz nějaké teroristické skupiny či organizace.
Hamámího případu se věnuje mezinárodní tým složený ze zástupců zpravodajských služeb Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie, Ománu, Izraele a Spojených států. Nicméně izraelští vyšetřovatelé ho dosud sami vyslechnout nemohli, s útočníkem hovořili jen vyšetřovatelé z emirátů.
Výsledek vyšetřování ještě nějakou dobu nebude znám, o Hamámího osudu je však už nejspíše rozhodnuto. Věrohodný zdroj ze Spojených arabských emirátů řekl zpravodajskému portálu Ynet: „Ačkoliv nebyli žádní cestující zabiti nebo zraněni, trest musí být ten nejpřísnější, abychom dali najevo těm, kteří tohoto zločince vybavili materiály a nápady, jak jsme odhodlaní. Tady nebudou žádné ústupky ani žádná amnestie.“ Podle zmíněného zdroje zřejmě teroristu čeká trest smrti.
Vlastní vyšetřování vede podle The Jerusalem Post také Austrálie. Hamání v zemi nějakou dobu pobýval a úřady se snaží zjistit, jestli zde nedošlo k jeho radikalizaci.
Podle listu Financial Times měl útočník v Austrálii navštěvovat radikální kázání v mešitách a extremistické webové stránky. Již dříve izraelští představitelé pro The Times of Israel uvedli, že muž na sociálních sítích mluvil o zabíjení Židů a propagoval džihádistickou ideologii.
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