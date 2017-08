Chudé vietnamské dívky mizí v Číně. Překupníci je rozprodávají osamoceným mladíkům za nevěsty

před 48 minutami

Vietnamské dívky z provincie Lao Cai u hranice s Čínou jsou mladé, krásné, chudé - a zranitelné. Spousta z nich už skončila v rukou překupníků, kteří je unesli a odvezli do Číny. Tam je pak prodávají jako nevěsty. Kvůli politice jednoho dítěte, kterou v říši středu praktikovali od 80. let až do nedávné doby, je zde obrovský nedostatek dívek a žen na vdávání. Řada čínských mužů si proto své "nevěsty" kupuje na černém trhu. Mnohé z nich pocházejí právě z Vietnamu.

Doporučujeme

Související