"Chtěl dobýt Kyjev za tři dny a Moskvu ztratí za dva." Ukrajinci se smějí Putinovi

Vůdce vzpoury v Rusku Jevgenije Prigožina považují Ukrajinci za nepřítele a vraha, nicméně v ukrajinských médiích a na sociálních sítích teď převažuje pozitivní pohled na jeho vzpouru. Podle řady lidí by vnitřní pnutí uvnitř Ruska mohlo mít příznivý dopad na situaci na frontě.

Ukrajincům konvenuje zejména pohled na problémy Vladimira Putina. Člověka, kterého nenávidí jakožto strůjce válečného utrpení a organizátora genocidy ukrajinského národa.

"Muž, který sám sebe postavil po bok Stalina a cara Petra I. (Velikého), nejprve ukázal vojenskou neschopnost a teď utíká před svým kuchařem," napsal na telegramu bývalý ukrajinský diplomat Volodymyr Omeljan v narážce na to, že se Prigožinovi přezdívá Putinův šéfkuchař, neboť jeho firma v minulosti zajišťovala catering pro Kreml.

V diskusích čtenářů na zpravodajském webu Ukrajinska Pravda někteří autoři příspěvků vyjadřují údiv nad tím, že někdo z Ukrajinců naznačuje sympatie pro Prigožina. "Je to surový člověk, jeho lidé řezali hlavy našim zajatcům," píše Michael Siriak.

"To, co teď dělá, je v našem zájmu. Jen ať pokračuje, žabí král," oponuje v diskusi Serhij Simakin.

Ukrajinský voják Serhij Fiščuk, který ve válce působí jako střelec z kulometu, nevidí pro ukrajinskou armádu zásadní změnu. "Bylo by dobré, kdyby si v Rusku navzájem zničili co nejvíce vybavení a vojáků. Ale nezapomeňme, že pro nás válka nekončí," napsal na twitteru Fiščuk.

Na sociální síti telegram i v diskusích pod texty na zpravodajských webech se mnozí Ukrajinci baví nad tím, že Putin původně chtěl dobýt Kyjev za tři dny, a teď možná Prigožin dobude Moskvu za dny dva.

"Tak nakonec Rusko je země, kterou můžete dobýt za tři dny. Milión procent Rusů by nejraději uteklo do ciziny a jejich nevelitel (myšleno Putin - pozn. red.) by udělal cokoliv, aby si zachránil svoji starou kůži," napsala autorka účtu pod jménem Natalja Letňaja.

"Naše protiofenziva začala opravdu na nečekaném místě," napsal na Facebooku ukrajinský voják Jurij Hudimenko. Tento motiv se objevuje u mnoha příspěvků: málokdo prý čekal, že se k ukrajinské protiofenzivě tak brzy a tak rázně připojí Prigožin.

"Vnitroruská konfrontace mezi takzvanou Wagnerovou skupinou a vojensko-politickým vedením agresora je známkou kolapsu Putinova režimu," uvádí se oficiálním twitterovém účtu ukrajinské armádní rozvědky.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na telegramu napsal, že čím déle Moskva ponechá svá vojska na Ukrajině, tím větší chaos čeká Rusko. Slabost Ruska je evidentní. Naprostá slabost. A čím déle Rusko bude držet své jednotky a žoldnéře v naší zemi, tím víc chaosu, útrap a problémů bude samo mít později," okomentoval Zelenskyj situaci v Rusku.

Ministr zahraničí Dmytro Kuleba vyzval všechny spojence Ukrajiny, aby dodali jeho zemi potřebné zbraně, že už není čas ani důvod váhat.

"Ti, kteří říkali, že Rusko je příliš silné na to, aby prohrálo: podívejte se teď. Je čas opustit falešnou neutralitu a strach z eskalace a dát Ukrajině všechny potřebné zbraně. Zapomeňte na přátelství nebo obchod s Ruskem. Je čas skoncovat se zlem, kterým všichni opovrhovali, ale příliš se báli ho zničit."

