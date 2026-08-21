Chtěl být Usain Bolt mezi roboty. Pak se jeho velký sprint nečekaně zvrtl

Humanoidní roboti mají předvést, že zvládnou běhat, soutěžit i fungovat v reálném světě. Při tréninku na Světové hry humanoidních robotů v Pekingu ale jeden z nich předvedl poněkud jinou disciplínu. Rozběhl se příliš rychle, nedokázal zabrzdit a v plné rychlosti narazil do bariéry. Z robota létaly jiskry a vzápětí se poroučel k zemi.
Humanoidní robot měl před sebou jednoduchý úkol: běžet. A běžel opravdu rychle. Jenže těsně před cílem nastal problém, na který jeho konstruktéři zjevně úplně nepomysleli – bylo taky potřeba zastavit.
Na první pohled jde o úsměvnou nehodu. Ve skutečnosti ale incident ukazuje jeden z problémů, se kterými se současná humanoidní robotika potýká. Roboti se rychle zlepšují v pohybu, rychlosti a fyzické síle. S rovnováhou, orientací a především bezpečným zastavením ale stále mají co dohánět.
Je totiž rozdíl mezi tím umět běžet a vědět, kdy už běžet nemám.
A právě to budou roboti v Pekingu od 22. do 26. srpna testovat. Na druhém ročníku Světových her humanoidních robotů se představí 2056 robotů ze 666 týmů ze 16 zemí. Soutěžit budou v 51 disciplínách, od fotbalu, atletiky a stolního tenisu přes tanec až po úkoly simulující práci v domácnostech, hotelech, průmyslu nebo při hašení požárů a záchranných akcích.
Některé běžecké disciplíny mají být dokonce plně autonomní. Roboti tedy musí zvládnout trať bez dálkového ovládání.
A právě schopnost správně vyhodnotit situaci je stejně důležitá jako samotná rychlost. Robot, který dokáže sprintovat jako sprinter, ale netuší, kdy má zabrzdit, je trochu jako student, který dostal jedničku z běhání, ale zapomněl se naučit všechno ostatní.
Cílem her přitom není jen pobavit diváky. Organizátoři chtějí posouvat fyzické schopnosti humanoidních robotů a hledat způsoby, jak je bezpečně zapojit do běžného života.