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Zahraničí

„Chtějí zničit demokracii.“ Tusk promluvil o „děsivých“ nepokojích, vyslal varování

Zahraničí,ČTK
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Polský premiér Donald Tusk obvinil představitele národně konzervativní opozice, že chtějí zničit demokracii a právní stát. Učinil tak v projevu věnovaném pokračující krizi kolem ústavního soudu, píše agentura AFP.

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Páteční nepokoje označil Tusk za "děsivé". "Velmi si přeji, abychom v Polsku už nikdy nemuseli být svědky podobných scén," uvedl.Foto: AP – Efrem Lukatsky
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Tuskův sobotní projev následoval den poté, co policie zasahovala u ústavního soudu, kde příznivci opoziční národně konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) protestovali proti pozastavení výkonu funkce jeho předsedy Bogdana Šwienczkowského.

V pátek dopoledne část soudců ústavního soudu na webu oznámila, že jeho nejdéle sloužící soudkyně Anna Korwinová-Piotrowská pozastavila výkon funkce Šwieczkowskému a místopředsedovi Bartlomieji Sochańskému. Podle oznámení v čele soudu nyní stojí právě Korwinová-Piotrowská.

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Oficiální účet soudu na sociální síti X v pátek označil tento krok za "státní převrat". Někteří demonstranti v pátek před soudem skandovali "Tusk je zrádce" a pokoušeli se prorazit bezpečnostní zábrany. Policie uvedla, že zatkla tři lidi.

"Nazývejme věci pravými jmény. V Polsku již léta existují organizace a politici, kteří chtějí zničit demokracii a právní stát," řekl podle agentury AFP Tusk v projevu v sobotu večer zveřejněném na X. Konkrétní osoby ani organizace nezmínil.

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Páteční nepokoje označil Tusk za "děsivé". "Velmi si přeji, abychom v Polsku už nikdy nemuseli být svědky podobných scén," uvedl.

Tuskova vláda se už několik týdnů snaží dosáhnout odchodu soudců ústavního soudu, které jmenovala předchozí vláda PiS. Ta byla u moci v letech 2015 až 2023. Na podporu soudců se před budovou ústavního soudu pravidelně scházejí příznivci PiS.

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Vládní představitelé argumentují verdiktem Soudního dvora EU, který na konci loňského roku dospěl k rozhodnutí, že polský ústavní soud porušil několik základních zásad práva Evropské unie a nesplňuje požadavky kladené na nezávislý a nestranný soud kvůli nesrovnalostem při jmenování tří soudců a tehdejší předsedkyně.

Teoreticky by rozhodnutí nejvyšší soudní instance v EU mělo v Polsku spustit reformy, které by obnovily nezávislost ústavního soudu, což je i podmínka členství v EU.

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V praxi se ale dvěma po sobě jdoucím ministrům spravedlnosti jmenovaným novou liberální vládou, která je u moci od roku 2023, nepodařilo nezávislost ústavního soudu obnovit. Hlavním důvodem je, že současný i minulý prezident, oba spjatí s PiS, buď vetovali, nebo slíbili vetovat změny, které by zvrátily reformy podniknuté PiS, napsala tehdy agentura AP.

"Jsem přesvědčen, že ústavní tribunál začne fungovat tak, jak má," řekl dnes Tusk s tím, že soud by měl plnit své povinnosti "nezávisle a v souladu s ústavou". "Úkolem výkonné moci, a tedy i mým úkolem, je zajistit mu bezpečnost a podmínky pro práci," dodal.

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