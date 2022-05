"Chtějí nás zničit." Reportéři se lidí v Moskvě ptali, proč Západ vyzbrojuje Ukrajinu

Reportéři Rádia Svobodná Evropa se náhodných kolemjdoucích v Moskvě ptali, proč země NATO ve velkém vyzbrojují Ukrajinu. Většina oslovených to vidí jako akt nepřátelství, našli se ale i tací, kteří vyzbrojování ukrajinské armády podporují.

"Vyvíjejí na nás tlak. Chtějí jen peníze, nejde jim vůbec o Ukrajince," odpovídá na otázku starší muž. "Chtějí poštvat Ukrajince proti nám," souhlasí s ním další.

"Proč přilévají olej do ohně," ptá se muž ve středních letech. "To je to, co se děje, chtějí, aby válka pokračovala," vysvětluje dál svůj postoj. Podobně reagují na dotaz i oslovené ženy v důchodovém věku. "Neporazí nás. Rusko je neporazitelné," tvrdí jedna z nich.

Několik oslovených mladých lidí v příspěvku ovšem vyzbrojování Ukrajiny podporuje. A to i přesto, že takový postoj by jim mohl výrazně přitížit a v krajním případě je dostat do vězení. Rusko totiž od počátku invaze začíná připomínat stát s totalitními praktikami.

Rusko svou invazi na Ukrajinu nazývá speciální vojenskou operací. Při ostřelování měst a barbarských činech ruských vojáků zemřely už tisíce civilistů. Pod troskami zdevastovaného Mariupolu jsou desetitisíce mrtvých, zopakoval v nedávné minulosti několikrát ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ruská propaganda tyto zprávy popírá a tvrdí, že Rusové ničí jen vojenské cíle. Veškeré ztráty civilních životů připisují takzvaným nacistickým složkám v ukrajinské armádě.