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Zahraničí

Opravdový cíl vyjednavačů USA. Šéfdiplomatka řekla, o co jde Trumpovi na Ukrajině

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek
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Američtí vyjednavači se už zhruba půldruhého roku snaží přimět Ukrajinu ke kapitulaci, obvinila Washington šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ukrajina se podle ní nevzdala Putinovým podmínkám jen proto, že ji Evropa dál podporuje.

Belgium Europe Summit
Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallas, obvinila USA z toho, že se posledních zhruba osmnáct měsíců snaží dotlačit Ukrajinu ke kapitulaci a jdou Rusku na ruku. Foto: CTK – Omar Havana
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Kallasová to tento týden řekla europoslancům v závěrečném vystoupení při debatě Evropského parlamentu o ruských útocích na lodní dopravu v Černém moři. Informoval o tom například deník Kyiv Post.

Kallasová odmítla výtky, že Evropa nemá mírovou strategii nebo že nechce mír.

Evropané i Ukrajinci chtějí válku ukončit, zdůraznila, ale jen spravedlivým a trvalým řešením, ne dočasným příměřím, které by Rusku umožnilo zaútočit znovu.

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Už v únoru přitom předložila ministrům zahraničí zemí EU takzvaný maximalistický plán pro vstup do jednání. Evropa podle ní musí proti maximálním ruským požadavkům postavit vlastní a u stolu hájit své zájmy.

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Evropa tam podle ní musí sedět i proto, že o sankcích rozhoduje právě ona. Rusku jde o jejich zrušení, a to je pro Kallasovou důkaz, že fungují. Podle ní připravily Moskvu o bilion eur, které tak nemůže poslat do války.

Ustupovat jaderné mocnosti ze strachu z eskalace Kallasová odmítla. Ostatní státy by si z toho podle ní vzaly příklad a také by se snažily získat jaderné zbraně, aby si vynutily politické ústupky.

Napjaté vztahy

Vztah mezi USA a Ukrajinou je momentálně velmi napjatý. Poté co Trump oznámil plány na odběr ruské nafty – v důsledku stoupajících cen pohonných hmot v Americe – Ukrajina i Evropa začaly ostře protestovat.

Elon Musk podle amerického listu WSJ následně Ukrajině omezil přístup k satelitům Starshield, který byl po nátlaku Evropy a amerických kongresmanů po několika dnech obnoven.

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Prezident Trump rovněž uvedl, že Zelenskyj nechce vyjednávat a jeho emisar Steve Witkoff stihl označit ruského prezidenta za lidumila. Tyto kroky dále zhoršily už tak špatné vztahy mezi Ukrajinou a Evropou na straně jedné a Trumpovou administrativou na straně druhé.

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Ukrajina přitom podle Kallasové už přistoupila na několik příměří – energetické, černomořské i dlouho nabízené širší. Odmítlo je Rusko. Proto je podle ní nutné tlak na Moskvu zvýšit a dát jasně najevo, že Evropa má vlastní požadavky. „Nic z toho nepřijde zadarmo,“ řekla.

Černé moře se v debatě objevilo i jako otázka potravin. Obilí a ječmen, které tudy plují, míří do afrických zemí, připomněla Kallasová, takže ruské útoky ohrožují zásobování i mimo Evropu. Europoslance vyzvala, aby oslovili africké státy a společně s nimi prosadili dohodu, která ochrání lodě v černomořských vodách.

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