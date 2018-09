Christian Kern končí jako lídr nejsilnější opoziční strany v Rakousku, píší média

Kernovi sociální demokraté zaznamenali po posledních volbách solidní výsledek, podle médií ale lídr strany končí.

Vídeň - Předseda opoziční Sociálnědemokratické strany Rakouska (SPÖ) Christian Kern pravděpodobně v úterý večer nebo ve středu ráno oznámí svou rezignaci. Informují o tom různá rakouská média. Podle agentury APA to oficiálně nikdo nepotvrdil, ale ze stranických kruhů údajně zaznívá, že informace o odstoupení jsou správné.

Kern by mohl svou rezignaci oznámit na večeři s regionálními šéfy strany ve Vídni. Dosud se přitom počítalo s tím, že vůdce rakouské opozice bude obhajovat svůj post na sjezdu SPÖ 6. října.

Dvaapadesátiletý Kern převzal vedení SPÖ v květnu 2016 a zároveň se stal kancléřem. V obou funkcích nahradil svého stranického kolegu Wernera Faymanna poté, co sociálnědemokratický kandidát neuspěl v prezidentských volbách.

Bývalý šéf rakouských státních drah Christian Kern přivedl sociální demokracii v parlamentních volbách loni v říjnu k solidnímu výsledku, který však stačil jen na druhou příčku za vítěznými lidovci (ÖVP) nynějšího kancléře Sebastiana Kurze. Ti vytvořili koalici s protiimigrační Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ) a sociální demokracie se stala nejsilnějším opozičním subjektem.

Ještě o víkendu dával Kern rozhovory, v nichž uváděl, že chce rozhodně kandidovat ve volbách do Národní rady v roce 2022. "To snad žertuje. Semkli jsme se za ním a on nás teď nechá ve štychu," cituje server oe24.at nejmenovaný zdroj z SPÖ.

Do čela strany by se podle serveru mohl prozatímně postavit korutanský hejtman Peter Kaiser nebo předsedkyně Národní rady Doris Buresová.