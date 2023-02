Říká pravdu? Zběhlý wagnerovec přinesl třaskavá svědectví, Prigožin před ním varuje

Andrej Medveděv, bývalý příslušník Wagnerovy skupiny, nedávno uprchl z Ruska do Norska, kde nyní žádá o azyl. V minulém roce se účastnil bojů u Bachmutu, kde byl mimo jiné dle jeho slov svědkem nelidského zacházení s ruskými naverbovanými trestanci. Dnes se veřejně za válku na Ukrajině omlouvá a varuje před šéfem wagnerovců Jevgenijem Prigožinem, který je podle něj nemocný člověk.

Šestadvacetiletý Medveděv se narodil v Tomské oblasti na Sibiři. Po smrti matky a zmizení otce se ve svých 12 letech ocitl v sirotčinci. V roce 2014 dostal dle svých slov povolávací rozkaz do ruské armády a sloužil u 31. výsadkové brigády v Uljanovsku. V témže roce se účastnil i bojů na Donbase.

Poté, co se v posledních letech kvůli méně závažným trestným činům několikrát ocitl ve vězení, se v červenci loňského roku rozhodl vstoupit do ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny. Podepsal smlouvu s měsíčním platem přibližně 250 000 rublů (asi 80 tisíc korun) a vyrazil do bojů k východoukrajinskému Bachmutu. "Opravdu jsem si tehdy myslel, že Ruská federace má dobré úmysly, že opravdu chce pomoci osvobodit lidi od nacismu," vzpomíná Medveděv v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Při příchodu na ukrajinskou frontu ho prý tamní podmínky šokovaly. "Bylo to v prdeli. Cesty do Artemovska (ruský název pro Bachmut, pozn. red.) byly posety mrtvolami našich vojáků," popisuje bývalý voják. U wagnerovců, kde vedl jeden z oddílů, se pak údajně setkal s krutým zacházením ze strany velitelů. "Byl jsem svědkem situace, kdy členové Wagnerovy bezpečnostní služby přivedli dva, kteří odmítli bojovat, řekli jim, že jsou zrádci a zbabělci, a veřejně je zabili," uvádí Medveděv.

Šéf Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin, jehož lidé bojují na Ukrajině zejména v oblasti Bachmutu, by měl být podle Medveděva izolován od veřejnosti. "Chce vytlačit gubernátora Leningradské oblasti Alexandra Beglova a sám se chce stát gubernátorem. Jen si představte, že se takový člověk stane gubernátorem. Ten, kdo nařídí střílet do lidí a rozbíjet hlavy kladivem," podotýká.

Útěk přes zmrzlou řeku

Navzdory tomu, že Medveděvovi prodloužili u wagnerovců smlouvu, se v listopadu po čtyřech měsících služby rozhodl skupinu opustit. Podle svých slov se v tu chvíli ani nebál toho, že by mu za to mohl hrozit krutý trest. "Když jsem vyrůstal v sirotčinci, tak mi asi nějak zapomněli vštípit pud sebezáchovy," uvádí zběhlý voják. V polovině ledna pak překročil rusko-norskou hranici a nyní pobývá v centru pro žadatele o azyl v Oslu.

Medveděv tvrdí, že je ochotný svědčit o válečných zločinech před mezinárodním soudem, přičemž ale popírá, že by se na některém z nich sám podílel. "Mnozí mě považují za darebáka, zločince a vraha. Především se chci znovu omluvit. A i když nevím, jak by to bylo přijato, chci říct, že mě to celé mrzí," uvedl pro agenturu Reuters.

Norská národní kriminalistická služba ho nyní vyslýchá a prozatím ho vede jako svědka. Tamní úřady ale nechtějí zveřejňovat ohledně případu více informací. Agentura Reuters i server BBC podotýkají, že Medveděvova svědectví nelze nezávisle ověřit a je nutné je brát obezřetně. Odborníci poukazují zejména na to, že Medveděv by mohl sloužit jako provokatér a ruská strana pak může jeho aktivity využít ve svůj prospěch.

Ruský zběh například tvrdí, že bez pomoci přešel zamrzlou řeku Pasvik, zatímco ruští pohraničníci po něm stříleli a v patách měl jejich psy. Několik norských expertů ale v rozhovoru pro tamní list Dagbladet takovou verzi zpochybnilo. "Tuto hranici je téměř nemožné překročit ilegálně. Medveděv ale mohl získat pomoc od někoho v systému, například prostřednictvím úplatků," prohlásil Tom Röseth, který vyučuje na norské vojenské akademii.

Samotný Prigožin již dříve uvedl, že i Medveděv zacházel s ruskými trestanci špatně, připomíná Reuters. "Buďte opatrní, je velmi nebezpečný," citovala Prigožina agentura. Norské úřady nyní zvažují internaci Medveděva v táboře pro cizince s ilegálním pobytem, uvádí agentura AFP s odkazem na zástupce norské policie.