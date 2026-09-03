Choval se jako opilý. Robot napadl zákazníka, rval se i s personálem

V ruském Saratově v obchodě s elektronikou došlo k neobvyklému pěstnímu souboji. Tentokrát v něm ale pravděpodobně nehrál roli alkohol. Zákazníka obchodu totiž napadl robot zvaný Sjoma, který v prodejně funguje jako technický pomocník. I přes značné výškové znevýhodnění se následně dostal do konfliktu také se zaměstnanci, kteří se ho snažili uklidnit.
O incidentu informoval samotný obchod Volga Store na svém instagramovém účtu.
„Včera došlo v jednom z obchodů s elektronikou v Saratově k incidentu, o kterém už všichni mluví. Podle očitých svědků se technokonzultant Sjoma vymkl kontrole a… pokusil se napadnout zákazníka. Co konflikt způsobilo…? Okamžik, který dodnes zůstává záhadou. Naštěstí jsou všichni v pořádku! Sjoma podstupuje ‚restart emocí‘, zatímco zákazník vyvázl jen s lehkým leknutím a možná i s novým iPhonem,“ stojí ve středečním příspěvku obchodu.
Záznam z bezpečnostní kamery ukazuje, jak robot odmítne podat zákazníkovi ruku, a následně ho zákazník strčí do ramene. To stačí k tomu, aby začaly létat pěsti. Následně se do incidentu zapojí také zaměstnanci obchodu, kteří se snaží zastavit robota odhodlaného pokračovat dál na cestě pomsty.
Obchod údajně zákazníkovi slíbil nový smartphone jako kompenzaci za leknutí. Video se rychle začalo šířit na sociálních sítích a převzala ho také některá zahraniční média a agentury.
Současně ale není jisté, nakolik šlo o skutečnou technickou závadu, chybně naprogramovanou reakci, dálkové ovládání nebo předem připravenou scénku. Volga Store robota Sjomu ve své reklamní komunikaci často a výrazně využívá. Obchod s ním zveřejňuje řadu zábavných videí, mimo jiné sérii nazvanou „Sjoma jde na rande“.
Pokud by šlo o autentickou technickou chybu, nejednalo by se rozhodně o prvního ruského robota, který nesplnil očekávání. Naposledy loni v listopadu zaujal v Moskvě humanoidní robot Aidol.
Tehdy šlo o premiérovou prezentaci prvního ruského antropomorfního robota s umělou inteligencí, kterého vyvinula Nová technologická koalice. Robot přišel na pódium za doprovodu dvou lidí, udělal několik nejistých kroků, pokusil se zamávat divákům, naklonil se doleva a spadl. Lidé ho pak odnesli ze scény. Ruská média zveřejnila záběry a incident se okamžitě stal virálním.
Zůstává nicméně otázka, zda robot Sjoma po „restartu emocí“ znovu nastoupí do práce.