Chorvatsko propustilo z vězení válečného zločince Dragana Vasiljkoviće

Bývalý velitel srbských polovojenských jednotek v Chorvatsku Dragan Vasiljković byl v sobotu propuštěn z chorvatského vězení poté, co si zde odsloužil trest za válečné zločiny. Chorvatské úřady jej následně vyhostily do Srbska.

Vasiljković, známý pod válečnou přezdívkou Kapitán Dragan, si odpykal celý 13 a půlletý trest za zločiny proti chorvatskému civilnímu obyvatelstvu a vězňům. Zločinů se dopustil v roce 1991 ve městech Glina a Knin, který který byl metropolí samozvané Republiky srbská Krajina (RSK). Svou vinu Vasiljković od počátku popírá a tvrdí, že svědci podali křivé výpovědi.

Po propuštění byl Vasiljković převezen na hraniční přechod se Srbskem a vypovězen z Evropské unie na 20 let.

Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, nakon što je izdržao punu zatvorsku kaznu u Lepoglavi, pušten je i proteran iz Hrvatske, potvrdilo je hrvatsko Ministarstvo pravosuđa. >> https://t.co/cSP4cliPep #rtsvesti pic.twitter.com/OB89qVbkdU — RTS Vesti (@RTS_Vesti) March 28, 2020

Do Chorvatska byl Vasiljković vydán v roce 2015 z Austrálie, kde si odsloužil první část trestu. Předtím, než zde byl zatčen, pracoval jako instruktor golfu pod jménem Daniel Snedden. Do Austrálie se Vasiljković odstěhoval se svými rodiči, když mu bylo 14 let. Ještě před vypuknutím válek doprovázejících rozpad Jugoslávie se do svého rodiště vrátil. V roce 1991 byl vyslán z Bělehradu do Chorvatska, aby dělal instruktora tamních srbských polovojenských jednotek.

Republiku srbská Krajina, která zabírala téměř třetinu chorvatského území, vyhlásili chorvatští Srbové v prosinci 1991 poté, co se Chorvatsko téhož roku jednostranně odtrhlo od Jugoslávie. Začátkem srpna 1995 chorvatská armáda provedla bleskovou ofenzivu Bouře, která existenci RSK ukončila.