Smrt pacienta psychiatrické léčebny otřásla Chorvatskem a vyvolala debatu o problémech ve zdravotnictví. Prokuratura vyšetřuje podezření, že se muž udusil poté, co mu ošetřovatelé přitiskli na obličej polštář. Policie dříve zadržela osm zaměstnanců kliniky, informovala dnes agentura DPA.
Dvaatřicetiletý muž zemřel ve státní psychiatrické léčebně Sveti Ivan v Záhřebu, když ho několik zdravotníků zadržovalo a snažilo se ho uklidnit. Přesná příčina smrti zatím nebyla oficiálně stanovena, protože dosud není k dispozici konečná pitevní zpráva.
Pacient byl v Chorvatsku známý jako atlet a trenér sportovců se zdravotním postižením. Zemřel 21. října.
Jeho příbuzní si na těle všimli stop, které nasvědčovaly tomu, že se stal obětí násilí. Požadovali proto provedení pitvy a upozornili úřady. Vedení nemocnice zkontrolovalo kamerové záznamy až o dva týdny později. Na nich je vidět na lůžku ležící muž, kterého několik zaměstnanců násilím drží. Vedení nemocnice následně informovalo státní zastupitelství.
Jeden ze zadržených zaměstnanců podle chorvatského serveru Index.hr uvedl, že viděl své kolegy, jak pacientovi přitiskli polštář na obličej. Podle jeho vyjádření si ale neuvědomoval, že by to mohlo vést k jeho smrti, protože muž během zákroku křičel.
Další problémy
Mezitím vyšly najevo také další problémy v této nemocnici i v jiných zdravotnických zařízeních v Chorvatsku. Jeden z pacientů léčebny Sveti Ivan je například podezřelý z toho, že založil požár poté, co mu personál v rozporu s předpisy dovolil mít u sebe zapalovač.
Vláda teprve v pondělí vyslala do správní rady nemocnice vysoce postaveného funkcionáře ministerstva. Ten má ovšem podle médií špatnou pověst z doby, kdy vedl nemocnici pro sirotky, kde dlouhodobě hospitalizovaní pacienti žili v krajně nehygienických podmínkách.
Před několika dny protestovaly v Záhřebu stovky rozhořčených lidí proti způsobu řízení státního zdravotnictví. V rukou drželi bílé polštáře jako připomínku okolností, za nichž pacient léčebny zřejmě zemřel.
Záhřebský starosta a opoziční politik z levicově-zeleného tábora Tomislav Tomašević prohlásil, že poměry v nemocnici Sveti Ivan nejsou ojedinělým případem, ale odrážejí problém celého zdravotnického systému. Konzervativní premiér Andrej Plenković to odmítl. Opozici obvinil z dvojího metru a vedení města z toho, že se snaží vyhnout spoluodpovědnosti.
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