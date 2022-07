Chorvaté zdražili, je to vidět i na fotografiích. Pobřeží Jadranu se léčí po pandemii

Dlouhou oblázkovou a kamenitou pláž na západním cípu poloostrova Istrie znovu lemují stánky se zmrzlinou, pivem, palačinkami nebo vařenou kukuřicí. Hlavní sezona se rozjíždí a už teď jich je víc než v posledních dvou letech. "Až letos se nám to vyplatí," připouští někteří prodejci. Na turisty mířící do Chorvatska ale čekají i vyšší ceny. Podobně jako v Česku tu zdražuje jídlo a ubytování.

Půjčení samotného lehátka? To už možné není. Cenovka za celý set byla nedávno přelepená. | Foto: Helena Truchlá

Nová cena: asi 100 korun za ovocné smoothie. Donedávna to bylo ještě v přepočtu o 10 korun méně. | Foto: Helena Truchlá

Od naší zpravodajky - Plné jsou také kempy, kam turisté z Česka nebo blízkého Rakouska, Itálie, Německa či Dánska jezdí se svými obytnými vozy. Zájem o tento typ pobytů nastartovala pandemie koronaviru a zatím neopadá ani letos: obsazenost kempů je v celém Chorvatsku o čtvrtinu vyšší než v roce 2019.

Například kemp Pineta nedaleko obce Fažana hlásil na konci června ještě pár volných míst. Chatičku nebo bungalov v nedalekém rezortu BiVillage ale už po zbytek léta neseženete.

"Ceny zůstaly stejné jako loni, i proto jsme přijeli," říkají na přímořské promenádě Mari a Frank z Německa. Pronajímají si tu malou chatku a jezdí po okolí na kole. Preferují období před hlavní sezonou, kdy není takové horko, ale hlavně se stihnou vrátit, než se začátkem letních prázdnin dorazí největší nával lidí.

A jak je tento měsíc vidět, se stoupajícím počtem turistů posléze rostou i ceny: některé supermarkety v centru letovisek počátkem července přecházejí z "dlouhodobě zlevněných" cen vybraných potravin na ceny "běžné". Jak potvrdila prodavačka v jedné z poboček řetězce Konzum, souvisí to se začátkem hlavní turistické sezony. Poznat je ale i všeobecná inflace, která nyní dosahuje asi deseti procent.

"Nejvíc zdražil olej, máslo, cukr a mouka," vyjmenovává Gordana Tripkovičová z cestovní agentury T.A.G. Travel. Průměrná cena oleje se tak zvedla na 20 kun (přes 60 korun) z nedávných dvanácti, půl kila kuřecích řízků vyjde na 40 kun (130 korun), píše chorvatský deník Večernji. "Ale velká obchodní centra mají vždycky nějaké akce, kde se potraviny dají nakoupit levněji," doporučuje Tripkovičová.

Této výhody mohou využít hlavně lidé, kteří tráví dovolenou v blízkosti větších měst s hypermarkety a supermarkety. Patří mezi ně i historická Pula, kde žije a pracuje Tripkovičová. Právě v Pule stojí slavný římský amfiteátr, který letos nabídne zájemcům poprvé po dvou letech nijak neomezený kulturní program.

Během pandemie se Chorvatům do organizace festivalů spojených s ochutnávkami ryb a mořských plodů nebo slavností tradičních tanců a hudby tolik nechtělo. Nyní jim nebrání žádná opatření ani obavy turistů. Také kluby a plážové bary nemusí návštěvníky vyhánět s úderem půlnoci, jak tomu bylo ještě loni touto dobou. Ačkoliv nyní i Chorvatsko neklidně vyhlíží nastupující novou covidovou vlnu, žádná omezení v zemi zavedena nejsou.

Statistici uvádí průměrné zdražení ubytování asi o 12 procent, v některých letoviscích se ale cena zvedla až o polovinu, uvádí chorvatská média s ohledem na anketu mezi poskytovateli ubytování. "Ano, dovolená bude dražší," souhlasí Tripkovičová. Potvrzuje také, že nejméně hýbají s cenami soukromí poskytovatelé ubytování, a nejvíce naopak hotely a rezorty. To samé pozoruje i Tonči Lalič z turistického sdružení v Makarské. "Ubytování v soukromí většinou kopíruje ceny z minulých let," uvádí.

Energie a s nimi vše ostatní

"Zdražování táhnou hlavně ceny energií, které zvyšují ceny všeho ostatního zboží," říká Tripkovičová. Rostou tak ceny jídla, pití, dopravy i organizovaných výletů.

Jak připouští Damir Krešič z výzkumného Institutu pro turismus v Záhřebu, částečně za to může i snaha "nezodpovědných podnikatelů" vydělat během dvou až tří měsíců hlavní turistické sezony co nejvíce peněz. "A nahradit tak ztráty z posledních dvou let, způsobené pandemií covidu-19," míní Krešič.

Třeba pohled na plážové ceníky prozrazuje, že lidé si připlatí oproti loňsku až desítky kun. Pronájem dvou lehátek a slunečníku na celý den vyjde zhruba na 100 až 130 kun, tedy asi 330 až 430 korun.

Podle chorvatského statistického úřadu vzrostly ceny potravin a nealkoholických nápojů v květnu 2022 ve srovnání se stejným měsícem loňského roku o 15 procent. "Podle mě tady u nás až o třetinu, stejně jako pivo a jiný alkohol," míní teď na konci června Lalič z Makarské. Sama Tripkovičová uvádí asi desetiprocentní zdražení a chorvatská média informují o pětinovém nárůstu, pokud jde o pobřeží Jadranu.

Rozdíly v číslech ilustrují fakt, že na různých místech Chorvatska i samotného pobřeží se mohou ceny výrazně lišit. Jak popisuje server Index, připlatí si hlavně zájemci o pobyt na ostrovech a návštěvníci luxusnějších destinací, jako jsou například tradičně drahá města Dubrovník, Rovinj nebo Hvar na stejnojmenném ostrově. Právě v posledním jmenovaném městě vyjde apartmán pro čtyřčlennou rodinu na 43 tisíc korun za týden.

Naopak Crikvenica nebo Makarská nabízí na letní prázdniny volné ubytovací kapacity i za přijatelnější ceny - apartmán pro čtyři na sedm nocí za zhruba 17 tisíc korun. "Istrie je vždy dobrý nápad," dodává server Index a připomíná, že levnější variantou je i pronájem apartmánu dál ve vnitrozemí.

Tankovat raději mimo dálnice

Levnější než v Česku je na Jadranu palivo. Důvodem je cenový strop, který schválila vláda v Záhřebu. Benzin (Natural 95) se tankuje za 13,5 kuny, což vyjde na 44 korun za litr. Nafta o korunu levněji. Výjimku mají čerpací stanice na dálnicích, které si mohou účtovat i vyšší ceny.

Nikdo z oslovených podnikatelů v pohostinství nicméně nyní nepozoruje, že by zájem o dovolenou v Chorvatsku opadal kvůli zdražování nebo nejisté situaci spojené s válkou na Ukrajině. Konkrétně Čechů přijelo do Chorvatska během prvního půl roku 180 tisíc. Podle počtu zaplacených nocí je to o procento víc než v rekordním předpandemickém roce 2019.

Také Chorvatské turistické sdružení (HTZ) ve svém hodnocení vydaném k prvnímu červenci předvídá, že letošní sezona bude podle počtu turistů a jejich noclehů srovnatelná s rokem 2019, a pokud jde o výdělky, může ho i překonat.

Rizikem je pro odvětví cestovního ruchu, které je pro chorvatskou ekonomiku klíčové, hlavně nedostatek zaměstnanců, a tudíž možnost zhoršené kvality služeb. "V době pandemie se významná část pracovníků rekvalifikovala a odešla do jiných profesí. Navíc stále není stoprocentně jisté, že pandemie skončila. V posledních týdnech počty nově nakažených v Evropě opět rostou a je otázkou, jak to ovlivní chuť lidí cestovat," uzavírá Krešič.

Minimálně dvě věci však najdou Češi v Chorvatsku i letos beze změny: zaprvé se tu stále platí chorvatskými kunami. Společná evropská měna euro, na kterou se řada provozovatelů těší, protože podle jejich slov bude znamenat méně starostí pro hosty, se začne používat až od ledna 2023. A zadruhé je potřeba počítat s kolonami při vstupu do země a hlavně při návratu. Chorvatsko už tuto sezonu nestihne vstoupit do schengenského prostoru volného pohybu, a proto slovinská policie kontroluje cestovní doklady. S mimořádnými kontrolami uvnitř Schengenu nicméně zatím nepřestali ani rakouští policisté.

