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Zahraničí

Chorvaté zatkli důstojníka katamaránu. Po nárazu do plachetnice zahynuli čtyři Češi

ČTK

Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Ve středu o tom informovala veřejnoprávní stanice HRT. Lodní neštěstí nepřežili čtyři Češi a další čtyři osoby byly převezeny do nemocnice.

katamaran Krilo Eclipse
katamaran Krilo EclipseFoto: Profimedia
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Chorvatská policie ve středu oznámila, že byl zadržen 33letý člen posádky katamaránu pro podezření z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Podle HRT jde o prvního důstojníka, který byl v době nehody spolu s kormidelníkem na velitelském můstku.

Připravujeme podrobnosti…

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