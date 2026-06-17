Chorvaté zatkli důstojníka katamaránu. Po nárazu do plachetnice zahynuli čtyři Češi

Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Ve středu o tom informovala veřejnoprávní stanice HRT. Lodní neštěstí nepřežili čtyři Češi a další čtyři osoby byly převezeny do nemocnice.
Chorvatská policie ve středu oznámila, že byl zadržen 33letý člen posádky katamaránu pro podezření z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Podle HRT jde o prvního důstojníka, který byl v době nehody spolu s kormidelníkem na velitelském můstku.
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Plzeň zná soupeře pro Evropu. Všechno ale může být jinak
Fotbalisté Plzně se ve 2. předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsö. Dvojzápas začnou 23. července venku, odvetu odehrají o týden později doma. Hradec Králové se ve 2. předkole Konferenční ligy utká s Varaždínem. Začne 23. července v Chorvatsku, odvetu pak odehraje doma.
ŽIVĚ Lídři G7 navýšili podporu pro Ukrajinu, posílili sankce proti Rusku
Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení vojenské podpory Ukrajiny, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení lídrů Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady, které bylo zveřejněno v noci na středu.
Inflace v EU v květnu vzrostla na 3,3 procenta, v Česku naopak klesla
Míra inflace v zemích Evropské unie v květnu vzrostla o desetinu procentního bodu a dostala se na 3,3 procenta. V Česku se naopak o tři desetiny bodu snížila a dosáhla 1,8 procenta, oznámil ve středu unijní statistický úřad Eurostat. Inflace v EU je tak blízko hodnot, kde byla po minulé energetické krizi z let 2022 a 2023.
ŽIVĚ "Pokud se Írán nebude chovat dobře, zaútočíme," řekl Trump. Dohoda není definitivní
Memorandum o porozumění s Íránem není definitivní dohodou, pokud se Írán nebude chovat dobře, Spojené státy začnou opět útočit. Novinářům to ve středu řekl americký prezident Donald Trump během summitu vyspělých ekonomik G7 ve Francii. Prohlásil také, že hovořil se syrským prezidentem Ahmadem Šarou o tom, že by se jeho země mohla zapojit do boje proti militantnímu libanonskému hnutí Hizballáh.
Jak je možné, že si toho nikdo nevšiml? Skrytý detail na slavném obrazu da Vinciho vrstevníka ohromil vědce
Po staletí visel obraz připisovaný jednomu z nejslavnějších renesančních mistrů ve sbírkách a galeriích, aniž by vzbuzoval větší pochybnosti. Přesto na něm odborníci opakovaně nacházeli detail, který nezapadal do zbytku díla. Odpověď po letech překvapivě nepřinesl historik umění ani restaurátor, ale umělá inteligence. Ta odhalila stopu, která může nadobro změnit pohled na vznik slavného obrazu.