Chobotnice Muslimského bratrstva: šokující zpráva, která otřásá Francií

"Země je zevnitř podkopávána Muslimským bratrstvem, které si ve Francii zorganizovalo rozsáhlou síť působišť," varuje oficiální zpráva francouzského ministerstva vnitra odtajněná koncem minulého měsíce. Podle ní Muslimské bratrstvo využívá mešity, školy, charity a digitální propagandu k nenápadné islamizaci Francie i Evropy.

"My, Muslimské bratrstvo, jsme jako obrovská hala, do které může vstoupit každý muslim a najít tam to, co hledá. (…) Hledá-li náboženské porozumění, najde ho. Hledá-li boj a ozbrojený zápas, také ho zde najde." Tuto neurčitou, a přesto podle odborníků nebezpečnou vizi představil již v roce 1928 zakladatel Muslimského bratrstva Hassan al-Banna.

Na konci května 2025, po téměř sto letech od vzniku tohoto plánu, odhalila Francie v oficiální vládní zprávě konkrétní podobu této hrozby. Obsáhlý dokument, vypracovaný na žádost francouzského ministra vnitra, vychází z desítek setkání s odborníky, muslimskými představiteli a tajnými službami. Analýza se přitom neomezuje pouze na Francii - zahrnuje i ostatní evropské země.

Závěry jsou podle deníku Le Figaro alarmující: "Země je zevnitř podkopávána Muslimským bratrstvem, které zde zorganizovalo rozsáhlou síť působišť," varuje zpráva. Tato síť přitom nesahá jen po Francii - je napojená na evropské instituce a podporovaná zejména z Kataru a Saúdské Arábie.

Od náboženské sféry přes charitu a školství…

Podle zprávy existuje jen ve Francii 139 modliteben spojených s Muslimským bratrstvem. Dalších 68 míst je na ně ideologicky napojených, i když to veřejně popírají. Tyto mešity a modlitebny tvoří sedm procent ze zhruba 2800 muslimských modliteben v celé Francii. Dokument uvádí, že celková návštěvnost těchto mešit činí při páteční modlitbě přibližně 91 tisíc věřících.

Zpráva dále odhaduje, že téměř tři sta nejrůznějších asociací je přímo napojeno na síť této organizace. Ta působí od náboženské sféry přes charitu, školství až po profesní a finanční aktivity. Vedení těchto struktur čítá podle analytiků odhadem 400 až tisíc osob.

Zpráva zároveň upozorňuje na dvojí strukturu, kterou bratrstvo používá: "Jedna oficiální, která respektuje zákony republiky, a druhá - neveřejná, tvořená radou imámů, která plánuje dlouhodobou strategii a drží v tajnosti plány pro šíření vlivu a získávání nových členů."

Školy jako klíč k formování nové generace

Zásadní částí této infiltrace je vzdělávání. "Sektor vzdělávání se ukazuje být prioritou francouzské odnože bratrstva, a to v míře, která nemá obdoby v jiných evropských zemích," konstatuje zpráva. V září 2023 bylo identifikováno 21 škol přímo či nepřímo napojených na síť Muslimského bratrstva, kde studuje dohromady 4200 dětí. Některé z těchto škol jsou přímo napojené na státní systém (mají smlouvy s francouzským ministerstvem školství), jiné fungují zcela autonomně.

Jedním z nich je například Lyceum Averroès v Lille, které je označováno za vlajkovou loď muslimského školství. Zpráva uvádí, že tato škola přijímala financování z Kataru a dalších států Perského zálivu a že její učební materiály "obsahují prvky odporující demokratickým hodnotám". Závažným problémem jsou také "nedostatky v kvalitě výuky a materiály propagující segregaci žen nebo nadřazenost islámského práva nad státními zákony".

Podobně v Decines, poblíž Lyonu, působí škola Al Kindi, kde se podle zprávy koncentruje vliv bratrstva a kde dochází k formování mladé generace ve fréristickém duchu (výchova mládeže v hodnotách Muslimského bratrstva). Kromě toho dokument upozorňuje na neformální vzdělávací aktivity, jako jsou "kurzy arabštiny" a "koránské školy".

Začátkem roku 2024 bylo evidováno 815 koránských škol na pevninské části Francie (bez Paříže a zámořských departementů), navštěvovaných 66 tisíc nezletilých," varuje zpráva. Třetina těchto škol je podle dokumentu spojena s radikálním islámem.

Pevný ekosystém a digitální džihád

Podle analytiků hrají zásadní roli finance z Blízkého východu. Bratrstvo od konce roku 2000 využívalo fondy a majetkové společnosti, které mu umožnily podle zprávy dostat se ke stovkám tisíc eur. Tyto prostředky pomáhaly financovat stavbu mešit a vzdělávacích center ve městech jako Štrasburk, Mylhúzy, Marseille či Lille. Významná část těchto peněz přicházela z Kataru, ale i z dalších zemí Perského zálivu.

Zpráva upozorňuje rovněž na napojení na francouzskou charitu. "Humani’terre, jedna z charitativních organizací napojených na bratrstvo, je vyšetřována kvůli podezření z financování Hamásu," uvádí dokument. Tyto sítě charity a vzdělávání se navíc prolínají s prorůstáním do místních komunit. "Tam, kde působí mešita, často vznikají obchody, sportovní kluby a různé kurzy osobního rozvoje, které dohromady tvoří pevný ekosystém."

Důležitou roli sehrává i digitální prostor. Zpráva varuje před "kazateli 2.0", kteří na sociálních sítích šíří ideje bratrstva a salafismu. "Jsou to první kontakty mladých frankofonních Evropanů s ideologií radikálního islamismu," uvádí dokument. Výrazným příkladem je Marwan Muhammad, bývalý ředitel CCIF, který dnes žije v Kanadě a patří mezi influencery, kteří šíří narativy islamistů online.

"Hrozba" evropského rozměru

Vliv bratrstva ale nekončí u francouzských hranic. Dokument upozorňuje na síť organizací, která sahá do Bruselu, Berlína, Amsterodamu či Vídně. Hlavní roli zde hraje Rada evropských muslimů (CEM) a její satelity od Europe Trust jako finanční základny po humanitární organizace a struktury pro vzdělávání imámů. Tyto sítě podle zprávy využívají program Erasmus+ a další evropské fondy k získávání financí, které jsou využívány v rozporu s evropskými hodnotami.

Bratrstvo dle zprávy disponuje pevnými národními strukturami napříč Evropou. Za evropské centrum Muslimského bratrstva je označována Belgie. Následuje Rakousko a Německu, kde navíc působí hnutí Millî Görüş - islamistická větev inspirované bratrstvem, která je přímo napojená na Ankaru. Nizozemsko, Dánsko, Švédsko jsou označena za území s menší, ale reálnou přítomností sítě.

Přestože se bratrstvo veřejně prezentuje jako umírněné, dokument upozorňuje na skutečné ambice: "Dvojí struktura organizace - oficiální a tajná - umožňuje bratrstvu jednat legálně i skrytě. Veřejně se staví jako oběť a upozorňuje na islamofobii, prosazuje certifikaci na 'halal' potraviny (povolené potraviny pro muslimy), zatímco tajně buduje paralelní struktury," tvrdí autoři.

Zpráva na závěr tvrdí, že akce francouzského státu proti Muslimskému bratrstvu stále naráží na nedostatečné pochopení fenoménu a byrokratické bariéry. V textu zprávy je zdůrazněno, že bratrstvo sází na čas a plíživě se stává součástí francouzské i evropské společnosti.