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Zahraničí

Chlapec u Petrohradu házel z balkonu hořící letadélka, sousedům podpálil byt

ČTK

Chlapec ve městě Murino u Petrohradu na západě Ruska se bavil tím, že vypouštěl hořící papírová letadélka z balkonu - a vypálil byt na nižším poschodí. Případu si povšimla ruská celostátní média.

Dítě
Počínání chlapce na balkonu o patro výše si povšiml očitý svědek, podle kterého se hoch bavil vypouštěním hořících papírových letadel několik dnů, než jeden z modelů vletěl do sousedčina bytu. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
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Sousedka, označená jen křestním jménem Anna, vylíčila, že plameny zachvátily byt v osmém patře v okamžiku, kdy se uvnitř nacházela její jedenáctiletá dcera. Dívka stihla vyběhnout ven i se psem a vzápětí zburcovala sousedy.

Na místo rychle dorazili hasiči, ale z bytu skoro nic nezůstalo, napsal zpravodajský kanál Mash, který také zveřejnil záběry požáru a zdevastovaného bytu.

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Počínání chlapce na balkonu o patro výše si povšiml očitý svědek, podle kterého se hoch bavil vypouštěním hořících papírových letadel několik dnů, než jeden z modelů vletěl do sousedčina bytu.

Žena s dcerou a ještě jedním dítětem, synem, zůstala bez střechy nad hlavou, dočasné přístřeší jim poskytli přátelé. Nyní se snaží získat důkazy, že byt opravdu podpálil chlapec ze sousedství, aby se od jeho rodičů mohla domáhat náhrady škody.

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