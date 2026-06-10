Chlapec u Petrohradu házel z balkonu hořící letadélka, sousedům podpálil byt

Chlapec ve městě Murino u Petrohradu na západě Ruska se bavil tím, že vypouštěl hořící papírová letadélka z balkonu - a vypálil byt na nižším poschodí. Případu si povšimla ruská celostátní média.
Sousedka, označená jen křestním jménem Anna, vylíčila, že plameny zachvátily byt v osmém patře v okamžiku, kdy se uvnitř nacházela její jedenáctiletá dcera. Dívka stihla vyběhnout ven i se psem a vzápětí zburcovala sousedy.
Na místo rychle dorazili hasiči, ale z bytu skoro nic nezůstalo, napsal zpravodajský kanál Mash, který také zveřejnil záběry požáru a zdevastovaného bytu.
Počínání chlapce na balkonu o patro výše si povšiml očitý svědek, podle kterého se hoch bavil vypouštěním hořících papírových letadel několik dnů, než jeden z modelů vletěl do sousedčina bytu.
Žena s dcerou a ještě jedním dítětem, synem, zůstala bez střechy nad hlavou, dočasné přístřeší jim poskytli přátelé. Nyní se snaží získat důkazy, že byt opravdu podpálil chlapec ze sousedství, aby se od jeho rodičů mohla domáhat náhrady škody.
Mohlo by vás také zajímat: Ukrajinská armáda zkouší nový přepravní prostředek MAUL k evakuaci raněných
Bezohledný Koubek, píší v USA. Češi mohou vyvolat paniku a okouzlit svět novou hvězdou
Češi jsou po nekonečných dvaceti letech znovu účastníky světového šampionátu ve fotbale a ačkoli rozhodně nebudou patřit mezi favority ani „černé koně“, mohou podle analýzy Sports Illustrated způsobit mnoha soupeřům značné problémy. Fascinující postavou je pro americký magazín trenér Miroslav Koubek.
Astronaut Svoboda vezme na ISS šest experimentů z Brna, zkoumají stres i imunitu
Tričko předpovídající stresovou reakci, mikroskopické roboty, kteří čistí těžko dostupná místa, i experiment zkoumající imunitu připravují vědci z brněnských vysokých škol a firem pro českou misi na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Vyplývá to z informací na stránce Česká cesta do vesmíru, která přípravu mise podrobně sleduje a propaguje.
Policie zatkla Súdánce po útoku v Belfastu, ve městě vypukly násilné protesty
V severoirském Belfastu v pondělí večer propukly násilnosti poté, co policie zadržela Súdánce v souvislosti s pondělním útokem v Belfastu. Pachatel, který je podle informací agentury AP žadatelem o azyl, pobodal na ulici muže, který skončil v nemocnici s vážným poraněním v oblasti očí a obličeje.
ŽIVĚ Pošlu vám specialisty na drony, slíbil Zelenskyj v Pobaltí. V Lotyšsku kvůli nim padla vláda
Ukrajina je připravena vyslat své specialisty na boj proti dronům do evropských zemí, které ohrožují bezpilotní letouny, prohlásil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v estonské metropoli Tallinnu. Pobaltí a Finsko v posledních měsících opakovaně čelily incidentům, kdy do jejich vzdušného prostoru vletěly ukrajinské drony, původně útočící na cíle v Rusku.
Plaga rozhodl o druhém jazyku na základních školách. Bude volitelný
Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy (ANO) ředitelům škol. Plaga chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadí.