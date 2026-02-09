Přeskočit na obsah
Zahraničí

"Chladnokrevný útok na svobodu slova." Bývalý hongkongský magnát jde na 20 let vězení

ČTK

Soud v Hongkongu dnes poslal prodemokratického aktivistu a bývalého mediálního magnáta Jimmyho Laie na 20 let do vězení za porušení zákona o národní bezpečnosti. Napsaly to agentury AFP a AP, podle níž je trest zatím nejvyšší uložený od přijetí Čínou vnuceného zákona, který prakticky umlčel kritické hlasy v Hongkongu.

Hong Kong Jimmy Lai
Tvrdý kritik Pekingu je za mřížemi již od konce roku 2020. Foto: AP
Lai veškerá obvinění odmítá a může se odvolat. Spojené státy či Británie už dříve případ označily za politický a vyzvaly k okamžitému propuštění Laie. Naopak podle správce Hongkongu Johna Leeho je rozsudek důkazem vlády práva a přinese občanům velké zadostiučinění.

"Soud se domnívá, že celkový trest uložený Laiovi v této kauze má být 20 let vězení," stojí podle AFP ve verdiktu. Výši trestu soud, který už v prosinci osmasedmdesátiletého aktivistu shledal vinným ze spiknutí se zahraničními silami a šíření štvavých materiálů, odůvodnil tím, že Lai byl vůdcem onoho spiknutí.

Podle agentury AFP po zahrnutí předchozích trestů dnešní rozhodnutí znamená, že Lai, kterému hrozilo až doživotí, by měl strávit ve vězení dalších 18 let. Tvrdý kritik Pekingu je za mřížemi od konce roku 2020. Další odsouzení ve stejné kauze dostali tresty od šesti let a tří měsíců do deseti let vězení.

Laiův syn Sebastien trest označil za drakonický. "Znamená úplnou destrukci právního systému Hongkongu a konec spravedlnosti," míní. Jeho sestra Claire rozsudek považuje za krutý a je přesvědčena, že pokud bude naplněn, tak její otec zemře za mřížemi jako mučedník.

Za chladnokrevný útok na svobodu slova v Hongkongu označila dnešní rozhodnutí soudu lidskoprávní organizace Amnesty International. "Tvrdý dvacetiletý trest pro Jimmyho Laie, kterému je 78 let, znamená ve skutečnosti rozsudek smrti," uvedla zase Elaine Pearsonová z organizace Human Rights Watch.

Zakladatel již zrušeného prodemokratického deníku Apple Daily si v současnosti odpykává trest pěti let a devíti měsíců za podvod. Proces s ním se podle agentur stal symbolem rychlého mizení svobody tisky v Hongkongu pod tlakem pročínské vlády.

Zákon o národní bezpečnosti, který v roce 2020 pro hongkongské území zavedla centrální vláda v Pekingu a proti jehož zavedení vypukly v Hongkongu v roce 2019 masové demonstrace, se zaměřuje na činy separatismu, rozvratu státní moci, teroristické činnosti a spolupráce se zahraničními nebo vnějšími silami za účelem ohrožení národní bezpečnosti. Při jeho porušení může být udělen až doživotní trest.

Po vystoupení na mítinku se dal Filip Turek do řeči s Romanem Ďurčem (uprostřed), předákem odborového svazu KOVO a pořadatelem ostravské manifestace.
"Teď musíme s EU spolupracovat." Turek překvapil svou novou strategií

Tři týdny poté, co vláda pro Filipa Turka vytvořila funkci zmocněnce pro klimatickou politiku, se neúspěšný ministerský kandidát poprvé představil na veřejnosti v nové roli. Pískajícím odborářům se sirénami v Ostravě ve čtvrtek sdělil nepřekvapivou zprávu - že evropský těžký průmysl ztrácí konkurenceschopnost. Recept, jak zachránit ocelářství nebo dobývání uhlí, ale do Slezska nepřivezl.

Karsit, František Řípa, holding, autodíly, podnikání, Jaroměř
Strach v miliardové kauze. Vdova z Karsitu mluví o sabotáži, dceři mělo jít o život

Zapeklitý rodinný spor o miliardové dědictví v holdingu Karsit se ještě více zamotává. Do bitvy o pozůstalost po továrníkovi Františku Řípovi měly vstoupit nejen nátlakové SMS zprávy, ale také „sabotáž“. Alespoň to tvrdí vdova Alena Řípová ve vyjádření pro redakci Aktuálně.cz. Právě její dcera Kamila Kaiserová se měla stát terčem podezřelých událostí, proto se nyní skrývá a bojí se o svůj život.

FILE PHOTO: Nobel Peace Prize laureate and Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado speaks during a press conference in Oslo
ŽIVĚVenezuelské úřady propustily řadu opozičníků. Jednoho z nich záhy někdo unesl

Venezuelské úřady v posledních hodinách propustily z vězení několik známých představitelů opozice. Z vězení se dostali bývalý guvernér státu Barinas Freddy Superlano či advokát opoziční vůdkyně Maríe Coriny Machadové Perkins Rocha. Podle Machadové však někdo unesl dalšího čerstvě propuštěného opozičního politika Juana Pabla Guanipu.

