NASA našla vítěze. Americký chirurg navrhl, jak by si astronauti měnili prádlo dírkou ve skafandru

před 7 hodinami

Vesmírný úřad NASA se snažil vymyslet, jak umožnit astronautům být ve skafandru třeba i několik dní. V soutěži Space Poop Challenge pak hledal řešení problému s tělesným odpadem. Vyzval proto lidi, ať posílají své návrhy. Ze všech kontinentů světa jich nakonec přišlo pět tisíc. Vítězem se stal americký chirurg, kterého napadlo, že by si astronauti mohli měnit spodní prádlo skrze miniaturní otvor ve skafandru.

Washington, D.C. - Pokud jsou astronauti ve vesmíru a mají právě na sobě skafandr, nemohou si dojít na záchod. Používají proto pleny pro dospělé, ve kterých vydrží několik hodin. Co kdyby ale museli vydržet ve skafandrech déle?

Americká vesmírná agentura NASA spustila soutěž, která jí měla najít řešení. S nejlepším nápadem přišel americký chirurg Thatcher Cardon, který by postupoval stejně jako u takzvaných "operací klíčovou dírkou" - spodní prádlo i pleny by se vyměnily skrze miniaturní otvor.

Astronauti mají cestovat dál

NASA už dříve vyrobila vesmírný záchod, který výkaly a další odpad nasaje. Z moči dokáže získat čistou vodu a zbytek vypustí z lodi do vesmíru.

Jenže když jde astronaut do volného vesmíru, musí být ve skafandru. A to někdy až dvanáct hodin. Právě v takovém případě se používají pleny pro dospělé.

NASA ale plánuje posílat astronauty ve vesmíru ještě dál. Potřebuje tak je i jejich tělesný odpad připravit na to, že pokud by se loď porouchala ve velké vzdálenosti od Země, budou muset ve skafandru vydržet i několik dní.

Vyhlásila proto se společností HeroX soutěž s názvem Space Poop Challenge.

Každý mohl navrhnout vhodné zařízení, které by vyřešilo problém s močí, výkaly a menstruační krví ve skafandru. Odměna za nejlepší návrhy byla v součtu 30 tisíc dolarů (v přepočtu 761 tisíc korun).

Jak to dostat ven?

Ze všech kontinentů, včetně Antarktidy, přišlo celkem pět tisíc návrhů.

Hlavní cenu nakonec vyhrál Thatcher Cardon, letecký důstojník a chirurg z amerického Las Vegas. "Nemyslím si, že zadržování tělesného odpadu v obleku by bylo dobré. Tak jsem přemýšlel, jak ho dostat ven," popsal pro americký server Business Insider Cardon.

Podle jeho návrhu by tak ve spodku skafandru byl velmi malý otvor, kterým by si astronaut mohl pleny a spodní prádlo měnit. Cardon pro tento nápad využil svých profesních znalostní a navrhl obdobné zařízení, jaké se používá při miniinvazivních operacích.

"Doktoři dokážou udělat úžasné věci a stačí jim k tomu jen malý otvor. Umí například vyměnit srdeční chlopně pomocí cévních katetrů (úzkých trubiček nebo hadiček - pozn. red.)," vysvětlil chirurg, co ho k vítěznému nápadu přivedlo. Odpad by podle jeho návrhu mohl mít velikost malé brambory.

Externí nádoba nebo absorpční plavky

Cardon si nakonec odnesl odměnu 15 tisíc dolarů. Autoři na druhém a třetím místě vyhráli deset, respektive pět tisíc.

V soutěži se za Cardonovým návrhem umístil systém, který by odpad přesouval do externí nádoby pomocí proudu vzduchu. Ten by jednoduše vytvořil astronautův pohyb. Třetím nejlepším návrhem pak byl oblek nazvaný SWIMSuit (v překladu plavky). Ten by měl být schopný dezinfikovat a absorbovat veškerý tělesný odpad.

NASA už začala nejlepší návrhy testovat. "Astronauti by v krajních situacích mohli ve skafandru vydržet šest dní," řekl úřad.

Některé systémy by mohly najít uplatnění i na Zemi. "Dovedu si představit, že by se takové zařízení hodilo například v medicíně, když je potřeba zbavit výkalů pacienta upoutaného na lůžko," řekl pro americkou stanici CNN bývalý astronaut Richard Mastracchio.

Astronauti NASA mají nové skafandry na míru. Navrhl je Boeing | Video: NASA | 00:22

autor: Barbora Báštěcká