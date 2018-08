Chilský ministr kultury rezignoval po pouhých čtyřech dnech ve funkci

Reagoval tak na kritiku, která se na jeho hlavu snesla za několik let starý komentář expozic Muzea paměti a lidských práv.

Santiago de Chile - ministr kultury Mauricio Rojas podal v pondělí demisi po čtyřech dnech ve funkci. Reagoval tak na kritiku, která se na jeho hlavu snesla za několik let starý komentář expozic Muzea paměti a lidských práv. To má za cíl připomínat zločiny za diktatury Augusta Pinocheta. Podle Rojase chce santiagské muzeum "diváka šokovat" a "lže o národní tragédii", aniž by zasadilo expozice do kontextu. Informovala o tom chilská média.

Kauze se v chilském tisku objevila o víkendu, tedy měsíc před 45. výročím vojenského převratu, jímž se Pinochet dostal k moci. Za jeho vlády v letech 1973 až 1990 bylo v Chile popraveno či "zmizelo" více než tři tisíce lidí, další tisíce Pinochetových odpůrců prošly vězeními a mučením.

Demise ministra kultury přišla po polemice a výzvách k jeho odstoupení, které vyvolala článek z chilského deníku La Tercera. Ten otiskl v sobotu výňatek z knihy, která vyšla v roce 2015. V ní Rojas uvedl, že muzeum paměti "je spíše montáží, jejímž cílem je šokovat diváka, nechat ho v úžasu a zabránit mu v úsudku". Rojas též uvedl, že muzeum "lže o národní tragédii, která všechny tak tvrdě a přímo zasáhla".

Osmašedesátiletý Rojas se v sobotu na twitteru hájil s tím, že výroky jsou staré a "už neodráží jeho současný názor". "Nikdy jsem nechtěl zmenšovat ani ospravedlňovat nepřijatelné, systematické a vážné porušování lidských práv, které se dělo v Chile," uvedl Rojas také v sobotu na sociální síti.

Santiagské Muzeum paměti a lidských práv je v provozu od roku 2010 a vystavuje fotografie obětí Pinochetovy diktatury. Rojasovy komentáře označilo za "urážku a hrubé ignorování národní historie".

Rojasova rodina se přitom rovněž stala obětí pronásledování za Pinochetovy vlády a on sám jako příslušník levicového hnutí utekl po převratu do Švédska, kde získal i občanství a šest let tam byl poslancem.