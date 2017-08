Od chemické továrny u Houstonu byla slyšet exploze. Hurikán Harvey má už přes 30 obětí

AKTUALIZOVÁNO před 10 minutami

Situace v texaském městě Houston se už začíná uklidňovat. Voda po bouři Harvey mírně opadla, a tak lidé začínají prohledávat zatopené domy. Od chemického závodu Arkema, který je asi 40 kilometrů od Houstonu, ale byla slyšet exploze. Nebezpečné látky, které jsou v továrně uskladněny, je nutné chladit. Kvůli povodním ale chlazení nefunguje.

Houston - Hurikán Harvey a následné záplavy nepřežilo 31 lidí. Oznámila to ve čtvrtek agentura AP, podle které jde o potvrzené oběti. Americký list The New York Times píše, že jednotlivé texaské okresy hlásí až 38 úmrtí.

Od zatopeného chemického závodu Arkema u Houstonu byla navíc slyšet exploze, píše agentura Reuters s odvoláním na houstonskou stanici Fox 26. Zároveň je prý vidět kouř, který z místa stoupá.

O nebezpečí výbuchu informoval šéf továrny Rich Rowe už dříve. "Přišli jsme o klíčové chlazení materiálu, který nyní může explodovat a následně způsobit silný požár," řekl o uskladněných látkách, které je nutné chladit, aby se udržely ve stabilním stavu.

Areál podniku je zaplaven do výšky takřka dvou metrů.

Vedení podniku nemůže podle Rowea velké explozi předejít.

"Bude to podobné jako velký požár vyvolaný vznícením benzinu. Oheň bude výbušný a bude intenzivní," popsal ráno, jak bude výbuch vypadat. Podle něj se bude uvolňovat černý kouř, který může podráždit oči, kůži a plíce.

Očekává se, že nejintenzivnější bude požár v objektu samotném, ale z preventivních důvodů už byli evakuováni lidé z oblasti v okruhu 2,5 kilometru. Federální úřad pro letectví vydal dočasný zákaz přeletů v blízkosti podniku.

Chemický závod francouzského koncernu Arkema se nachází v Crosby, což je asi 40 kilometrů severovýchodně od Houstonu. Továrna vyrábí organické peroxidy, což jsou vysoce hořlavé a výbušné látky, často reaktivní a těkavé.

Evakuovali i opici

Zatímco nejvíce postižený Houston začíná s prohledáváním zatopených domů, města Port Arthur a Beaumont, která leží na východě Texasu, se potýkají stále se stoupající vodou.

Port Arthur je obklopen vodou a do tamního evakuačního centra přišly desítky lidí včetně domácích zvířat, mezi kterými je i jedna opice. "Ano, ta opice nás trochu překvapila, ale snažíme se pomoci," řekl manažer centra Jeff Tolliver.

Obě velká houstonská letiště jsou od středy znovu v provozu, pomalu se obnovuje autobusová a železniční doprava a město Houston znovu začalo zajišťovat odvoz odpadu.

Federální agentura pro řešení krizových situací (FEMA) nasadila těžké nákladní vrtulníky, aby dopravila jídlo a vodu k lidem, jež nebylo možné evakuovat.

Harvey nejprve v podobě hurikánu a pak tropické bouře přinesl na některých místech přes 120 centimetrů srážek, zasáhl 50 okresů na jihu a v centru státu Texas, tedy oblasti s 300 městy a městečky a 11 miliony obyvatel. Nyní se v podobě tlakové níže přesouvá přes Louisianu dále na sever a na východ.