„Chci to vyřešit, než odejdu.“ Trump ukázal na další zemi, ve hře je i blesková akce

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek prohlásil, že zvažuje použití vojenské síly k převzetí kontroly nad Kubou. Nedalekou ostrovní zemi označil za zhroucený stát a naznačil, že by otázku tamního komunistického režimu rád uzavřel ještě před odchodem z Bílého domu. Zásadní úlohu by v případném zásahu podle něj sehrál ministr zahraničí Marco Rubio, jehož rodiče z Kuby pocházejí.
„Chtěl bych mít Kubu vyřešenou, než odejdu,“ řekl Trump ve čtvrtečním rozhovoru s konzervativním rozhlasovým moderátorem Hughem Hewittem, který se ho zeptal, zda uvažuje o „osvobození Kuby“ prostřednictvím vojenské operace.
Prezident dodal, že pokud by k tomu došlo, klíčovou roli by sehrál šéf americké diplomacie Marco Rubio. „Pro Kubu máme velmi schopného a talentovaného člověka. Jmenuje se Marco, protože jeho rodiče pocházejí z Kuby, jak asi víte, a on by to moc rád udělal,“ uvedl Trump.
Bílý dům podle něj dění na ostrově pozorně sleduje, přičemž samotnou Kubu označil za zhroucený stát ve velmi špatné kondici. Na Hewittovu doplňující otázku, zda by schválil krátkou vojenskou kampaň s omezeným nasazením armády v délce jednoho týdne, Trump odpověděl: „Ano, byl bych pro. Rozhodně bych o tom uvažoval.“
„Rád bych to udělal pro Kubánce, co sem přišli“
Americký prezident svou úvahu spojil také s podporou kubánských Američanů na Floridě. „Byl bych rád, kdybych to mohl udělat. Na Floridě jsem získal 94 procent kubánských hlasů a myslím, že jsem teď ještě populárnější než tehdy. Upřímně řečeno bych to rád udělal pro ty lidi, pro Kubánce, kteří sem přišli a bylo s nimi zacházeno opravdu špatně,“ prohlásil.
Server Politico připomíná, že o možném zásahu na Kubě Trump mluví dlouhodobě, až nyní však naznačil konkrétnější časový horizont, v němž by k němu mohlo dojít.
Už začátkem tohoto týdne přitom usuzoval, že ostrovní režim dle něj poměrně brzy padne. „Kuba se hroutí. Je to stát v úpadku. Má ideologii velmi podobnou té, kterou zastávají demokraté. Je to upadající země, komunistický stát, socialistický stát, tak trochu všechno dohromady,“ řekl novinářům s tím, že Spojené státy Kubě pomohou z humanitárních důvodů. Neopomněl si přitom rýpnout do svých politických rivalů, kteří jeho republikánům uštědřili nedávno volební prohru.
Již v březnu Trump prohlašoval, že by pro něj bylo ctí Kubu převzít. „Myslím, že si s ní můžu dělat, co se mi zachce. Ať už ji osvobodím, nebo převezmu, myslím, že s ní můžu udělat, co chci,“ uvedl tehdy.
Washington zpřísňuje tlak na Kubu
Trumpova administrativa mezitím pokračuje v ekonomickém i politickém tlaku na Havanu. Začátkem listopadu oznámila další vlnu sankcí, které cílí na deset osob a subjektů napojených na kubánskou vládu, armádu a ropný průmysl.
Americké ministerstvo zahraničí v prohlášení obvinilo „vládnoucí kubánskou elitu“, že si pro vlastní obohacení přivlastňuje energetické, dopravní a technologické zdroje země.
Běžní Kubánci se přitom potýkají s častými výpadky elektřiny, nedostatkem základního zboží a stagnující ekonomikou. Krizi na ostrově navíc prohloubila americká ropná blokáda, kterou Washington zavedl po lednové operaci ve Venezuele. Při ní americké síly svrhly prezidenta Nicoláse Madura, který patřil mezi hlavní spojence kubánského vedení.
Rubio už minulý měsíc prohlásil, že Kuba je fakticky zhrouceným státem. „Nemá fungující ekonomiku a vládnou jí lidé, kteří stále hlásají revoluci, jež je už dvacet let mrtvá. Nikdy to nefungovalo,“ řekl v rozhovoru pro stanici Fox News.
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