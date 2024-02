Chci být zase šéfkou komise, řekne von der Leyenová. Zvolení nemá jisté, odpor roste

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová by měla v pondělí na stranické konferenci německých křesťanských demokratů oznámit, že má zájem o druhý mandát. Ukončí tím dlouhotrvající spekulace, jestli bude chtít zůstat na svém současném postu dalších pět let. Dosud k tomu mlčela a nechala zástupce evropské politiky hádat.

Vedení Křesťanskodemokratické unie (CDU), jíž je současná předsedkyně Evropské komise členkou, se sejde v Berlíně v pondělí dopoledne.

"Očekávám, že Ursula von der Leyenová oznámí svůj záměr opět se ucházet o vedení Evropské komise," prohlásil před pondělní schůzkou šéf europoslanců za koalici CDU a Křesťansko-sociální unie (CSU) Daniel Caspary.

Pokud vedení CDU von der Leyenovou schválí coby svoji kandidátku do čela komise, což se očekává, bude to pro političku vítaná vzpruha. Lidovci jsou celoevropsky nejsilnější skupinou a průzkumy voličských nálad jim předpovídají vítězství v nadcházejících eurovolbách.

To ale nestačí. Šéfa komise vybírají lídři členských států a měli by přihlédnout k výsledku eurovoleb, protože noví poslanci pak kandidáta do čela komise schvalují. Eurovolby se konají od 6. do 9. června a nominační summit lídrů proběhne po nich.

Stěžejní podpora

Politici se ale nemusí řídit výsledkem voleb. Před pěti lety měl podporu vítězných lidovců do komise europoslanec Manfred Weber a neuspěl. Nechtěla ho tehdy klíčová žena Evropy, někdejší německá kancléřka Angela Merkelová.

Pro von der Leyenovou bude proto stěžejní mít na svojí straně většinu nynějších šéfů států a vlád. Na prvním místě německého kancléře Olafa Scholze. Ten, byť socialista, měl v uplynulých měsících von der Leyenové podporu slíbit.

Frankofonní pětašedesátiletá politička může zřejmě počítat také se souhlasem francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a dalších lídrů. Macron její jméno před pěti lety navrhl, když se ukázal jako neprůchodný do čela komise Frans Timmermans. Proti holandskému eurokomisaři se tehdy postavili maďarský a italský premiér Viktor Orbán a Giuseppe Conte i český předseda vlády Andrej Babiš.

S novou hlavou komise nemusí souhlasit všichni lídři členských států. Platí ale nepsaný úzus, že když se proti ozve více než jeden a z velké země - což Itálie v případě Timmermanse byla -, hledá se dál.

Von der Leyenovou nejvíc kritizuje Orbán. Kampaň jeho strany Fidesz do eurovoleb loni na podzim přišla s billboardy, které političku vyobrazují po boku syna amerického miliardáře maďarského původu George Sorose a pod nimi je slogan "Netančeme tak, jak pískají".

Pokud by zůstalo jen u Orbána, nemusí to von der Leyenovou trápit. "Žádná únava z Ukrajiny není. Jen únava z Orbána," popsal náladu mezi lídry na posledním summitu EU polský premiér Donald Tusk v odkazu na peněžní pomoc EU Ukrajině, kterou maďarský předseda vlády blokoval.

Faktor Green Dealu

Šéfce Evropské komise může zkřížit plány narůstající kritika Green Dealu (Zelené dohody pro Evropu) napříč evropskou veřejností. O radikálním snížení emisí na kontinentu rozhodli lídři EU v roce 2019, konkrétní cestu k tomu ale načrtl tým von der Leyenové. Průzkumy předvídají v eurovolbách úspěch nacionalistických a krajně pravicových stran, které také nejčastěji kritizují "zelenou" politiku EU.

Německé političce se tak v červnu může stát, že se od lídrů dozví "děkujeme, odejděte", protože bude potřeba najít někoho, kdo nebude s Green Dealem tak osobně spojovaný.

Český premiér Petr Fiala (ODS) zatím von der Leyenovou hodnotil vesměs kladně. Opakovaně o ní mluvil jako o političce, která byla "vždy otevřená debatě" a "připravená vyslechnout si naše" argumenty.

Naopak europoslanci ODS a celá europarlamentní frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR), kam občanští demokraté patří, se řadí mezi tvrdé kritiky německé političky. ECR hlasovala proti von der Leyenové v roce 2019 a stejně tak proti naprosté většině "zelených" návrhů. Právě tato frakce má přitom podle průzkumů v eurovolbách nejvíc posílit.

