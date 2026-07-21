Chcete si vydělat dva miliony za měsíc? Nesmíte se bát do válečné zóny

Bonus devět tisíc dolarů (cca 207 tisíc korun) pro řadové námořníky a 90 000 dolarů (cca dva miliony korun) pro kapitány na ruku. Jihokorejský gigant Sinokor Group nabízí šestiměsíční gáži navíc za jedinou otočku skrze zablokovaný Hormuzský průliv. V zóně přitom drony a protilodní střely v posledních dnech vyřadily z provozu dva obří tankery.
Sinokor Group, největší světový vlastník supertankerů, rozeslal posádkám interní dokument s přesnými podmínkami. Plán vyžaduje projet úžinu, naložit surovou ropu v terminálech v Saúdské Arábii či Iráku a vyložit náklad v Ománském zálivu. Celá operace trvá zhruba třicet dní. Firma slibuje vyplatit sedm platů naráz.
Kontrast v odměňování kopíruje hierarchii na palubě. Řadový námořník má základní gáži 1500 dolarů (cca 34 500 korun) měsíčně. Po návratu z Hormuzu dostane jednorázový příplatek devět tisíc dolarů.
Kapitán plavidla s tabulkovým platem 15 000 dolarů (cca 345 tisíc korun) inkasuje prémii 90 tisíc dolarů. To představuje částku přes dva miliony korun za čtyři týdny plavby.
Důvodem finančního tlaku je faktická paralýza průlivu. Po amerických odvetných úderech na íránské cíle se komerční doprava v oblasti téměř zastavila.
Posádky mají podle mezinárodního námořního práva možnost vstup do rizikové zóny odmítnout a vyžádat si střídání v bezpečném přístavu. Sehnat náhradní lidi ochotné plout pod hrozbou útoků kamikadze dronů je ale pro lodní společnosti extrémně náročné, a proto se námořníky raději snaží „uplatit“.
Supertankery převážejí ropu přes oceány
Hormuzský průliv je v nejužším místě široký jen 39 kilometrů, přičemž plavební koridory pro supertankery mají šířku pouhé dva kilometry v každém směru. Supertankery jsou jediné stroje schopné efektivně pojmout gigantické objemy ropy, které je potřeba každý den exportovat z Kuvajtu, Bahrajnu, Iráku či Kataru.
Supertanker je největší člověkem vyrobené plavidlo na planetě, navržené výhradně pro masovou přepravu surové ropy přes oceány. Jejich délka přesahuje 300 až 400 metrů, což odpovídá čtyřem fotbalovým hřištím za sebou. Jejich ponor dosahuje až 25 metrů. Přesto takový kolos ovládá jen zhruba 20 až 25 mužů posádky.
A kdo nejčastěji tvoří posádku? Z osmdesáti procent tvoří mužstvo Filipínci, Indové a Indonésané. Důstojníky jsou pak nejčastěji Rusové a Ukrajinci.
Běžný supertanker je tak plavidlo za 100 milionů dolarů s nákladem ropy za dalších 150 milionů dolarů, na kterém se plaví ukrajinský kapitán, ruský šéfinženýr a dvacet filipínských námořníků, kteří se všichni domlouvají lámanou technickou angličtinou.
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