Chcete Řím poznat a zažít jako místní? Potřebujete skútr

Právě jaro a podzim jsou nejlepší roční období na návštěvu Říma - v metropoli není tolik turistů a letenky bývají levnější. Za nejhorší období k návštěvě je naopak považován srpen, nejen kvůli horku, ale především kvůli tradičnímu italskému svátku Ferragosto.
Tento svátek připadá na 15. srpna a následující týdny znamenají pro Italy volno a období dovolených. V druhé polovině srpna můžete po celé Itálii najít zavřené podniky i obchody a vaše vysněná dovolená by se mohla stát hořkým zklamáním.
Návštěva Říma
Pokud chcete město opravdu poznat a zažít jej jako místní, půjčte si skútr a vypravte se na výlety po městě. Především jízda večer kolem osvětleného Kolosea patří mezi jeden z neopakovatelných zážitků. Skútr je velmi pohodlnou variantou pro přesuny po městě i z toho důvodu, že můžete pohodlně objíždět auta stojící v nekonečných kolonách.
V centru můžete navštívit nespočet zajímavých památek, do řady z nich je ale třeba koupit vstupenky předem. To platí bohužel i pro některá místa, která byla dříve zdarma, jako je Pantheon. Ač je vstupné symbolické (5 eur), bez vstupenky koupené dopředu můžete na návštěvu rovnou zapomenout.
Méně exponovaná muzea naopak bývají dost prázdná, zkuste navštívit třeba Palazzo Altemps. K neopakovatelným římským zážitkům se řadí třeba návštěva katakomb, které jsou většinou pod správou Vatikánu a většina z nich se nachází trošku z ruky. Naopak přímo v centru se můžete vydat na podzemní prohlídku bývalé rezidence císaře Nerona, jež se nachází hned za Koloseem. Lístky do Domus Aurea si pořiďte dopředu. V případě, že vás přepadne hlad, v blízkosti se nachází autentická italská restaurace Naumachia, kde výborně vaří.
Trastevere
Jednou z nejkouzelnějších římských čtvrtí je rozhodně Trastevere, což doslova znamená "za řekou Tiberou". Pokud se vydáte pěšky z centra od Piazza Venezia, můžete po cestě vidět taky plácek Largo di Torre Argentina, kde byl zavražděn jeden z nejvýznamnějších politiků římské říše, Julius Caesar. Další zajímavostí, jež se dá stihnout po cestě, je tzv. Ara Pacis, monumentální antický pomník, jenž je naistalován v podivné moderní budově. Oltář nechal zrekonstruovat diktátor Mussolini a využil jej k propagandě vlastního režimu.
Přejdeme poslední most a nacházíme se v Trastevere, čtvrti, která je velmi oblíbená pro svůj pohodový a živý charakter. Pokud se chcete jít večer projít, na večeři či drink, je tato část města ideální variantou. V osvětlených uličkách najdete řadu výborných podniků, v případě, že vás přepadne chuť na pizzu, zamiřte do L’Elementare, kde připravují tu nejlepší široko daleko.
Přes den se můžete obohatit také kulturně, ve čtvrti najdete řadu významných staveb. Mezi nejzajímavější se řadí kostely, jejichž historie sahá až do středověku, jako majestátní Santa Maria s úžasnými mozaikami nebo o řád menší Santa Cecilia. V druhém kostele můžete také za poplatek navštívit patro, kde se nacházejí nádherné malby od Cavalliniho, které dříve zdobily celý kostel. Klasický vstup do kostela je zdarma, dávejte si pozor jen na oblečení.
Další zajímavou čtvrtí je třeba San Lorenzo, která se nachází hned za hlavním nádražím Termini. Sídlí tam jedna z největších univerzit, Sapienza, proto se jedná se o studentskou čtvrť s příznivějšími cenami, kde to večer opravdu žije.
K moři? Ostia
Kousek od Říma se nachází přímořská oblast, Ostia, ideální, pokud se chcete jet koupat nebo si jen zajet na procházku po pláži a čerstvý "seafood", který najdete na každém rohu. Pobřeží i pláže jsou plné podniků, kde se můžete dobře najíst i napít.
Tivoli
Přímo nad Římem se nachází městečko Tivoli, jeho návštěvu byste měli zvážit, pokud vás lákají krásné scenérie, architektura či historie. V Tivoli najdete hned dvě zásadní památky, které stojí za návštěvu. První je renesanční je Villa d‘Este, jež se pyšní se nádhernými zahradami, fontánami a výhledem na celý Řím. Pokud máte radši starší umění, vypravte se na procházku po Hadriánově vile. Pozůstatky monumentálního komplexu vás ohromí, budete se doslova procházet historií. Ideální je nechat si na návštěvu městečka i monumentů jeden den, cesta z centra Říma trvá autem cca půl hodiny.
Bomarzo
Toužíte po nějakém naprosto nevšedním zážitku? Tak vyrazte do parku příšer v městečku Bomarzo, které je vzdálené asi 1,5 hodinky od Říma. V renesanční zahradě vás čekají obří sochy příšer, oblud nebo třeba nahnutý dům. Výzdoba pochází z dob pozdní renesance a jedná se o jeden z nejkurióznějších zážitků, který vám okolí Říma může nabídnout.