"Chceme zahájit válku?" Admirál NATO popsal, co by spustil malý útok na Estonsko

Co by následovalo, kdyby Rusko napadlo Estonsko, členskou zemi NATO? Bývalý vysoký představitel NATO Rob Bauer tvrdí, že to nutně nemusí znamenat aktivaci článku 5.

0:47 Estonské město Narvu spojuje s Ruskem most. Pro vůdce Vladimira Putina by to mohlo být ideální místo k prvnímu útoku na NATO. | Video: Reuters