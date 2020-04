Pentagon zveřejnil tři videa s UFO. Chceme ukončit dohady, co máme v archivech, uvedl

Americké ministerstvo obrany udělalo radost milovníkům záhad. Zveřejnilo tři videozáznamy, na kterých posádky letounů zachytily takzvané neidentifikovatelné létající objekty (UFO).

Pentagon k tomu uvedl, že chce ukončit dohady a fámy o tom, jaké záznamy má v archivech, kolik jich je a co na nich je. Zveřejněná videa pocházejí z období mezi lety 2004 a 2015, dvě z nich už dříve unikla na veřejnost a publikoval je na svých webových stránkách deník New York Times.

Jeden ze záznamů pořídil pilot letadla, zavolaný v roce 2004 posádkou lodi na pomoc v Tichém oceánu zhruba 150 kilometrů od západoamerického pobřeží.

Objekt se pohyboval nízko nad hladinou vody a najednou rychle odletěl. Na délku měřil zhruba dvanáct metrů. "Vůbec netuším, co to bylo. Nemělo to křídla, ocas ani rotory," řekl před třemi lety deníku New York Times kapitán David Fravor, který seděl v kokpitu.

Další video zachycuje neznámý objekt, letící nad mraky proti směru větru a otáčející se kolem své osy.