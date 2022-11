Osa Praha-Řím-Varšava. S Čechy budeme krotit Brusel, říká důvěrník italské premiérky

Český premiér Petr Fiala před třemi týdny na stránkách italského deníku La Stampa oznámil, že by konzervativní lídři v Evropské unii měli víc spolupracovat. Předseda vlády a šéf ODS tím reagoval na výsledek italských voleb, které vynesly do čela Itálie šéfku pravicové strany Bratři Itálie Giorgii Meloniovou.

Bratři Itálie jsou spolu s ODS a polskou stranou Právo a spravedlnost (PiS) členy stejné evropské platformy euroskeptických stran. A Fiala v rozhovoru pro La Stampa řekl, že by se měli začít pravidelně scházet šéfové vlád Polska, Česka a Itálie. Odkázal se při tom na obdobné schůzky socialistických nebo liberálních premiérů před summity EU.

Italský deník označil nápad za "osu" Varšava-Praha-Řím. Europoslanec za ODS Alexandr Vondra poté upřesnil, že se o bližší koordinaci svých šéfů v EU začali Češi, Poláci a Italové bavit ještě před italskými volbami na konci září, když Bratři Itálie Giorgie Meloniové ovládli předvolební průzkumy a začali směřovat k vítězství.

"Sdílíme stejný pohled na evropskou integraci a je za námi určitá síla. Naši tři premiéři zastupují skoro čtvrtinu obyvatel EU. Je přirozené, že se chtějí spolu scházet," zdůvodnil Vondra týdeníku Respekt. Itálie s Polskem a Českem čítají dohromady přes 110 milionů lidí. První schůzka Meloniové, Fialy a Mateusze Morawieckého by se mohla uskutečnit před summitem EU v polovině prosince.

Z italské strany "osu" dosud nikdo - alespoň veřejně - nekomentoval. Klíčovým mužem česko-polsko-italské spolupráce se stal europoslanec za Bratry Itálie a donedávna spolupředseda frakce zmíněné skupiny Evropských konzervativců a reformistů (ECR) v europarlamentu Raffaele Fitto. Nově byl ale jmenován ministrem pro EU ve vládě Giorgie Meloniové a dal si "mediální dietu" na úvod úřadu.

Udržet integraci na uzdě

Mlčení teď částečně prolomil Nicola Procaccini, bývalý mluvčí Meloniové a europoslanec za Bratry Itálie. Prohlásil, že si jeho strana od užší koordinace s Fialou a Morawieckým slibuje "držet evropskou integraci na uzdě".

"Naše mantra vždycky byla, že Evropská unie by měla dělat méně, ale lépe. V tomhle mezi námi, ODS a PiS panuje jasná shoda," řekl Procaccini v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz. Všechny tři strany sdružené ve frakci ECR dlouhodobě odmítají většinu kompromisů, o kterých se hlasuje na půdě unijního parlamentu.

Dělat méně, ale lépe podle italského politika konkrétně znamená, že by instituce EU měly řešit "velké věci", třeba energetickou krizi nebo ochranu vnějších hranic unie před nelegální migrací. "Nemají ale zasahovat do školství, vzdělávání a vůbec vnitřního uspořádání jednotlivých států," míní Procaccini.

Zmínkou o vnitřním uspořádání narážel na kritiku Bruselu vůči Polsku a Maďarsku kvůli stavu tamního právního státu. Bratři Itálie ji považují za nelegitimní a nynější premiérka Meloniová se proti ní ohrazovala i v předvolební kampani. "Ano, tato kritika se nám nelíbí, odmítáme ji," potvrdil italský poslanec Aktuálně.cz a vyjádřil se také k otázce, zda by Řím blokoval možný postih Polska, respektive Maďarska, o němž se bude rozhodovat už v prosinci.

"My nejsme v unii proto, abychom něco blokovali, to není náš cíl," tvrdí Nicola Procaccini. "Je ale možné, že taková situace nastane a lídři Itálie, Česka a Polska utvoří základ blokační skupiny (nejméně pěti) států, která ostatní zastaví," dodal.

"Nejsme žádní fašisti"

Itálie také coby nárazníková země migrace v minulosti tlačila na přijetí uprchlických kvót. Její nynější vicepremiér Matteo Salvini také požadoval snížení dotací pro východoevropské země, protože podle něj dostávaly moc. Česko i Polsko tak v obou případech stály na opačné straně barikády. Kde vidí italský politik styčné body se dvěma středoevropskými stranami, ODS a PiS?

"To, co jste zmínila, jsou jednotlivosti. Nepamatuji si, kdy jsem Mattea Salviniho naposledy slyšel nadávat na východoevropské země. A v migraci si rozumíme. Chceme ji mít pod kontrolou," říká Procaccini. "Co je podstatné, je, že máme stejný náhled na politiku. Všichni zastupujeme pravicové, konzervativní strany a ctíme křesťanské kořeny Evropy. To přetrvává nad dílčími rozdílnostmi," konstatuje člen Bratrů Itálie.

Fiala, který se s Meloniovou opakovaně potkal, protože italská politička od roku 2019 vede platformu ECR, ocenil její "protiruské postoje" a podporu Ukrajiny. Silvio Berlusconi a Salvini, jejichž strany tvoří spolu s Bratry Itálie vládnoucí koalici v Římě, mají naopak historii blízkých vztahů s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Salviniho Ligu mělo Rusko i financovat. Procaccini ale ani v tom nevidí problém pro osu Varšava-Praha-Řím.

"V minulosti toho Berlusconi a Salvinii namluvili," mává rukou europoslanec. "Pro mě jsou směrodatné jejich činy teď. Na půdě italského parlamentu zatím jejich strany vždycky hlasovaly shodně s námi - proti Rusku, ve prospěch Ukrajiny," upozorňuje.

Jakmile na veřejnost pronikly informace o chystaném spojenectví ODS s novou italskou vládou, část českých politiků včetně vládních Pirátů se na sociálních sítích ohradila proti spolupráci Fialy s údajnými "fašisty". Kořeny Bratrů Itálie založených před několika lety totiž leží v poválečných uskupeních, které na fašistický režim Benita Mussoliniho v Itálii odkazovaly. Strana i teď razí sociálně ultrakonzervativní program, vymezuje se proti osvícenské tradici racionálního rozumu a na jeho místo staví Boha, chce zpřísnit interrupce, rozvody a zmírnit postihy za homofobii.

"Nejsme žádní fašisti," ohrazuje se Procaccini. "Nebyla jimi ani strana Národní aliance, ze které jsme vzešli. Jsou to fake news, které o nás šíří levice. Pro ni je každý pravičák a konzervativec fašista. My nebudeme nikomu brát jeho svobody," dodává italský politik.