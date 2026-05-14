„Chceme jen, aby Česko uznalo bezpráví na sudetských Němcích,“ říká poslankyně AfD

Česko by mělo konečně uznat, že vyhnání sudetských Němců a s ním spojené utrpení bylo bezprávím. Obavy některých českých politiků, že sudetští Němci chtějí měnit majetkové poměry v Česku, jsou ale neopodstatněné, řekla německá poslankyně za stranu Alternativa pro Německo (AfD) a členka Německo-české parlamentní skupiny Martina Kempfová.
Podle předsedy bavorské organizace AfD a poslance Stephana Protschky by měla být debata o česko-německé historii především věcná. Šéf mládežnické organizace AfD Jean-Pascal Hohm kritizuje spřízněné české politiky, kteří podle něj sjezd zneužívají k pěstování zášti.
Strana Alternativa pro Německo (AfD) je největší opoziční stranou v německém Spolkovém sněmu. V loňských parlamentních volbách získala 20,8 procenta hlasů. Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), který má pravomoci vnitřní tajné služby, loni v květnu označil AfD za prokazatelně pravicově extremistickou.
Strana se kvůli tomu obrátila na soud a ten nařídil, aby ji BfV přestal takto označovat do definitivního soudního verdiktu. AfD je v Evropském parlamentu členem skupiny Evropa suverénních národů (ESN), v níž je i česká Svoboda a přímá demokracie (SPD). Právě hnutí Tomia Okamury nadcházející sjezd sudetských Němců v Brně kritizuje nejostřeji.
Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL) a předák sudetských Němců Bernd Posselt proti AfD dlouhodobě vystupují. Podle Posselta AfD prosazuje nacionalismus, který byl příčinou druhé světové války a následného vyhnání Němců ze střední a východní Evropy. Z účasti na sjezdu sudetských Němců Posselt v minulosti AfD vyloučil.
„Nechceme domy, ale uznání bezpráví“
„Cílem sudetských Němců a i mým velkým přáním a mým cílem je, aby Česko zkrátka bezpráví vyhnání a s ním spojené utrpení uznalo. To nic nestojí. Ale je to velmi důležitý příspěvek ke smíření našich národů,“ sdělila poslankyně AfD Kempfová.
Sama se narodila v Bádensku-Württembersku, její rodina ale pochází ze severních Čech. Obavy na české straně o majetek jsou podle ní ale liché. „Většina (sudetských) Němců má v Německu domy a nechce se vracet,“ dodala.
Podle političky AfD by český stát či parlament měly vyjádřit lítost nad bezprávím spáchaným vyhnáním sudetských Němců po druhé světové válce. „Mně osobně jde ještě o jeden další požadavek směrem k Česku: Zrušení zákona č. 115/1946“ uvedla.
Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků mimo jiné umožnil prominout trestné činy spáchané při poválečném odsunu sudetských Němců. Podle Kempfové by bylo zrušení zákona zadostiučiněním pro potomky obětí.
„Bolestivý proces“
Kempfová rovněž uvedla, že obecně pořádání sjezdu v Brně považuje za dobré. „Vede k tomu, že se v Česku přemýšlí o potlačených historických skutečnostech,“ dodala s tím, že je to pro Česko zřejmě „bolestivý proces“. Sama se do Brna původně chystala, nakonec se ale rozhodla, že tam nepojede, protože tam podle ní nebude možné setkat se s českými politiky.
Ani předseda bavorské AfD Protschka do Brna nevyrazí. Uvedl ale, že se zájmem sleduje debatu kolem sjezdu v Česku. Měla by se podle něj však vést „věcně a s respektem“. „Právě akce, jako je Sudetoněmecký sjezd, mohou přispět k tomu, aby se na historické zkušenosti nezapomnělo a aby se podpořila spolupráce Němců a Čechů,“ uvedl. Důležité podle něj je, aby stál v popředí dialog a nevznikalo „politické napětí“.
Ke sjezdu sudetských Němců se už dříve na Instagramu vyjádřil také předseda mládežnické organizace AfD Jean-Pascal Hohm. Za politováníhodné označil, že „patriotické síly“ v Česku instrumentalizují rány minulosti, aby „zkomplikovaly či dokonce zabránily neškodnému, smířlivému setkání umírněných sudetských Němců a jejich potomků“.
„Vyzýváme patriotické síly v Česku, aby se zamyslely,“ napsal Hohm. „Německo-české smíření nesmí být zneužíváno k vnitropolitické profilaci a pěstování zášti,“ dodal šéf mládežnické organizace Generace Německo.
Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, bude poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Česká vládní koalice ANO, SPD a Motoristů navrhla Poslanecké sněmovně usnesení, ve kterém chce vyjádřit nesouhlas s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku.
Dolní komora českého parlamentu by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. O usnesení se bude po přerušení znovu jednat dnes. Opoziční poslanci uvedli, že se schůze nezúčastní. Organizátoři festivalu Meeting Brno i předák sudetských Němců Posselt uvedli, že se sjezd uskuteční, ať budou poslanci hlasovat jakkoli.
Další porážka evropských automobilek. Číňané otevřeně říkají, na koho mají spadeno
Že jdou čínské automobilky po nevyužívaných továrnách v Evropě, je jasné už nějaký ten pátek. Napomohla tomu mimo jiné i evropská cla na elektromobily dovážené z Číny, obecně je ale pro expanzi lepší v místě přímo vyrábět. Zvyšuje to důvěru a zkracuje dodací lhůty. Jenže dříve kolem konkrétních jmen asijské značky mlžily, teď o nich mluví naprosto otevřeně.
Nejlepší gólman Evropy zůstal doma. Expert uvažuje proč a říká, koho by do brány dal
Čeští hokejoví brankáři sklízí v poslední době samé pochvaly. Výrazní jsou v zámoří, v evropských ligách i na mezinárodních turnajích. Je proto paradoxní, že na mistrovství světa do Švýcarska odjela česká reprezentace s gólmanskou trojicí, která budí tentokrát spíše obavy.
Komentář: Asymetrie extrémů aneb Proč je krajní levice nebezpečnější než pravice?
I když se snad všichni racionální lidé shodnou na tom, že každý politický extremismus je společnosti nebezpečný, ne všechny jsou nebezpečné stejně. V asymetrii extrémů je – z mého pohledu – mnohem větším rizikem pro společnost ten levicový. Vysvětlím proč.
ŽIVĚ Zelenského spojenec míří do vazby, čelí obvinění z praní špinavých peněz
Ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů Kč). Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.
"Pragmatický dialog." Rusko navazuje plnohodnotné partnerství s afghánským Tálibánem
Rusko navazuje „plnohodnotné partnerství“ s afghánským vládním hnutím Tálibán v politické, ekonomické a obchodní oblasti. Podle agentury Interfax to řekl tajemník ruské bezpečnostní rady Sergej Šojgu, který zároveň povzbudil další země v oblasti, aby rozšířily spolupráci s Kábulem.