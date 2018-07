"Chceme, aby naše pohraničí bylo bezpečnější." Bavorsko otevřelo centrálu vlastní pohraniční policie

Bavorsko zpřísní preventivní kontroly na hranicích se sousedními zeměmi, tedy i s Českem.

Pasov - Největší německá spolková země Bavorsko v pondělí otevřela v Pasově centrálu své vlastní pohraniční policie, která tak zahájila svou činnost. Bavorsko ještě zintenzivní preventivní příhraniční kontroly u hranic se sousedními zeměmi - tedy s Rakouskem a Českem.

Do roku 2023 se počet 500 příslušníků zásahových jednotek, které dosud hlídkovaly u hranic jako součást zemské policie, zdvojnásobí a pohraniční policie bude mít nové vybavení za 14 milionů eur (asi 364 milionů Kč). Novinářům to v Pasově řekl bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann.

"Dáváme signál, že chceme, aby bavorské pohraničí bylo bezpečnější. Nejvyšší prioritou je pro nás ochrana obyvatel," uvedl bavorský premiér Markus Söder. Kontroly se budou dělat v příhraničním pásmu do 30 kilometrů od hranic a rovněž na letištích a nádražích s mezinárodním významem.

Herrmann zdůraznil, že bavorská pohraniční policie nemá nic společného s aktuálním sporem mezi sesterskými vládními stranami CDU a CSU o azylovou politiku. Řekl, že zřízení zemské policie bylo plánováno několik měsíců, a dodal, že tato bezpečnostní složka je důležitá pro "zajištění pořádku na hranicích".

Zpočátku se mají zintenzivnit kontroly v pohraničí a bavorská pohraniční policie přitom bude mít pravomoc spolupracovat se spolkovou policií.

Ochrana hranic spadá v Německu hlavně do kompetence spolkové policie. Bavorská pohraniční policie se soustředí primárně na boj s přeshraniční kriminalitou - zejména na obchod s drogami. To se z velké části týká oblasti u hranic s Českou republikou, odkud do Německa směřuje množství metamfetaminu (účinná látka v droze crystal).

Loni německá policie zaznamenala 2127 deliktů souvisejících s obchodováním s touto drogou.

Jak důležité příhraniční kontroly jsou, dokazuje podle Herrmanna příklad z prosince 2017, kdy policie z Rosenheimu během dvou kontrol našla v autech, jež zastavila, 21 kilogramů marihuany a 12 kilogramů kokainu. "Potřebujeme opatření, abychom předcházeli rizikům vnitřní bezpečnosti, která souvisí se svobodou pohybu v Evropské unii," řekl Herrmann.

Pohraniční policie bude mít lepší technické vybavení než nyní, což si vyžádá náklady asi 14 milionů eur. V hlídkových vozech budou mobilní skenery otisků prstů, policisté budou mít k dispozici i drony, termokamery, chytré telefony, tablety, zařízení na noční vidění či vozy, jež poslouží jako mobilní kanceláře na kontrolních místech. Podle Herrmanna se bavorským vzorem příhraničních kontrol inspirují i další spolkové země.

"Opatření ještě zintenzivníme, především ve třicet kilometrů širokých pásech podél státní hranice s Rakouskem a Českem. A také na silnicích a železničních tratích se zvýšeným významem pro přeshraniční provoz," uvedl Herrmann. Bavorsko chystá rovněž vlastní azylový úřad, který zahájí činnost 1. srpna.

