Zahraničí

Chce zemřít se svými soudruhy. 95letému veteránovi zakázali návrat do Severní Koreje

Martin Sluka Martin Sluka
před 2 hodinami
Pětadevadesátiletý Anh Hak-sop byl zajat během korejské války a strávil desítky let ve vězení za to, že se odmítl vzdát svého ideologického přesvědčení. Teď by se rád vrátil zpět do Severní Koreje, aby mohl být pohřben ve "svobodné zemi". Jihokorejské úřady mu to však zamítly.
Ve středu se Anh Hak-sop neúspěšně pokusil překročit řeku Imjin do demilitarizované zóny, která odděluje Jižní a Severní Koreu. Jihokorejské úřady ho zadržely.
Ve středu se Anh Hak-sop neúspěšně pokusil překročit řeku Imjin do demilitarizované zóny, která odděluje Jižní a Severní Koreu. Jihokorejské úřady ho zadržely. | Foto: AFP / YONHAP / AFP / Profimedia

Anh Hak-sop se narodil v roce 1930 za japonské okupace na ostrově Kanghwado u západního pobřeží Korejského poloostrova. Když Japonsko v roce 1945 kapitulovalo, bylo mu 15 let. Místo oslav konce války ale cítil pocit zrady od Spojených států, které Koreu jižně od 38. rovnoběžky zařadily pod svou vojenskou kontrolu.

V roce 1952, během korejské války (1950-1953), se Ahn přihlásil do Severokorejské lidové armády, kde sloužil jako zpravodaj. O rok později, když se válka chýlila ke konci, byl zajat. Z jeho desetičlenné jednotky byl údajně jediným přeživším.

Podle tehdejší jihokorejské legislativy mohl Ahn podepsat dokument, kterým by se vzdal severokorejské komunistické ideologie, a být podmínečně propuštěný. Hrdý antiamerikanista ale odmítl. Ve vězení strávil dalších 42 let.

Během pobytu za mřížemi se ho jihokorejské úřady pokoušely přimět ke změně přesvědčení. Když nezafungoval dialog, začali ho mučit a nutit k tvrdým trestům, popsal Ahn svůj trest pro americkou televizi CNN. Dokonce ho měli odvézt na jeho rodný ostrov Kanghwado k sestrám, které ho se slzami v očích prosily, aby změnil názor. Ale ani to ho nepřesvědčilo.

Moje mise na Jihu nebyla dokončena 

V roce 1995 byl Ahn na jihokorejský svátek osvobození omilostněn. O pět let později, během krátkého oteplení vztahů mezi Soulem a Pchjongjangem, Jižní Korea povolila návrat 63 dlouhodobých vězňů, včetně Ahna. Ten ale odmítl.

"Moje mise na jihu nebyla dokončena. Přišel jsem bojovat proti Američanům a jen jsem si odseděl trest ve vězení. Jak bych se mohl vrátit a nestydět se? Buď odsud Američany vyženu, nebo zemřu," uvedl.

Dnes žije Ahn ve vesnici Yonggan-ri, zhruba kilometr od severokorejských hranic. Nemocný a upoutaný na invalidní vozík přežívá díky vládním dávkám a podpoře známých, zatímco sní o posledním přání - zemřít ve "svobodné zemi" na Severu.

Ve středu se pokusil překročit řeku Imdžin do demilitarizované zóny, která odděluje obě Koreje. Úředníci mu ale v přechodu zabránili na základě zákona o národní bezpečnosti a absenci jakékoliv dohody s Pchjongjangem, která by jeho návrat umožnila. Ahn se tak dobelhal zpět do sanitky a vrátil se domů.

Korejská válka v roce 1953 skončila příměřím, nikoliv mírovou dohodou, což znamená, že Jižní a Severní Korea jsou technicky stále ve válce. Kdyby se Ahn vrátil, mohl by Pchjongjang jeho návrat prezentovat jako vítěznou propagandu. Jihokorejská vláda však zvažuje možnost repatriace, která by ale vyžadovala koordinaci s Pchjongjangem - ta byla v roce 2023 zcela zastavena.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah KLDR (Severní Korea) Jižní Korea vězeň

