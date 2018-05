Ameriku čeká rok ženy. Politička píše milostné romány, brzy může být první černošskou guvernérkou

Stacey Abramsová pochází z chudé černošské rodiny v Mississippi. Přesto vystudovala prestižní univerzitu a nyní kandiduje na guvernérku státu Georgia.

Atlanta - Sama sebe nazývá hrdou dcerou amerického jihu. Z šesti dětí z chudé rodiny v Mississippi se dostala na Yaleovu univerzitu. Byla právničkou, napsala několik románů "červené knihovny", podnikala. Nakonec šla do politiky.

Dostala se do parlamentu státu Georgia, kde vede demokratickou poslaneckou skupinu. A teď se chce Stacey Abramsová zapsat do dějin. Chce se stát první černošskou guvernérkou v historii USA.

"Společně napíšeme novou budoucnost státu Georgia," děkovala Abramsová minulý týden voličům po vítězných primárkách, v nichž se rozhodovalo, která ze dvou demokratických kandidátek se v letošních listopadových volbách postaví proti republikánskému soupeři.

Zatím naposledy měla jižanská Georgia - tradiční "červený", republikánský stát - demokratického guvernéra v roce 1998. A když už by zde měl mít nějaký demokrat šanci, tak spíše druhá žena z primárek - běloška Stacey Evansová.

Levice vyráží proti Trumpovi

Ale demokratičtí voliči se této logice postavili. Vybrali tu druhou, černošskou Stacey. A podle amerických médií to není náhoda ani výjimka.

Dosavadní demokratické primárky, ve kterých jde kromě guvernérských voleb především o kandidáty do listopadových voleb do Kongresu, totiž ukazují, že demokratičtí voliči jsou nabuzení vrátit republikánům šokující prohru z prezidentských voleb 2016.

A na extrém, který pro ně představuje Donald Trump, nasazují obdobně agresivní léčbu. Silně levicové kandidáty, jako je právě Abramsová.

Demokraté nejen věří, že v listopadu mají na to, aby převzali většinu přinejmenším v jedné z komor Kongresu. Ti radikálnější navíc už vyhlašují, že pak okamžitě vyvolají proces odvolání prezidenta Trumpa, takzvaný impeachment.

Z funkce guvernérky státu Georgia by na to Abramsová neměla vliv. Ale i ona je radikální. Například otevřeně říká, že se nesnaží oslovit republikánské či středové voliče. Ale že chce k volebním urnám dostat co nejvíce demokratů. Menšiny, mladé lidi do 29 let nebo svobodné ženy. Ty Abramsová nazývá "novou americkou většinou".

Patnáctiletý táta ve vězení

Kandidátka na guvernérku je přesvědčená, že tyto voličské skupiny tvoří 62 procent všech oprávněných voličů Georgie. Abramsová věří, že když se jí v listopadu podaří dostat je do volebních místností, může zvítězit bez toho, že by na svoji stranu přetáhla jediného republikána, jediného Trumpova voliče.

Novináři ani politici nepopírají, že na Stacey Abramsové něco je. Má kuráž, zajímavý, pohnutý životní příběh.

"Moje máma i táta byli jako teenageři občanskoprávní aktivisté. V 50. letech v Mississippi tátu v patnácti zatkli za to, že pomáhal zapisovat lidi do voličských seznamů," uvedla Abramsová v rozhovoru pro web Salon.com.

"Growing up, my mom was a librarian. My father was a dock worker. My parents understood firsthand that college isn’t a guarantee for economic security, but it’s an important start. Public education isn’t a guarantee, but it is a critical part." – Stacey Abrams #TeamAbrams #gapol pic.twitter.com/uUO1bJfrQA — Stacey Abrams (@staceyabrams) May 15, 2018

"A protože nás bylo šest dětí, rodiče nás učili, že nemáte mluvit o tom, co potřebujete, co je potřeba udělat, ale sám to zařídit, sám najít způsob, jak to udělat," zdůraznila. Její cesta, kdy získala stipendium a musela si půjčit velké peníze, aby mohla vystudovat, podle Abramsové nebyla "ani tak odvahou, jako spíš nezbytností".

Vzdělání a dluhy

"Nasbírala jsem mimořádnou znalost a dluhy," řekla politička, která během kampaně před primárkami přiznala, že kromě jiného dluží 50 tisíc dolarů na nedoplacených daních.

Ale ani v tomto případě se Abramsová nemá potřebu vymlouvat nebo omlouvat. Své vysvětlení ještě využila k politickému prohlášení.

"Zákon říká, že můžu pozdržet splacení daně. Ale neexistuje žádný zákon, který by dovolil pozdržet platby za léčbu rakoviny mého otce. Neexistuje žádný zákon, který by říkal, že můžu pozdržet platby na zdravotní pojištění. A neexistuje žádný zákon, který by dovolil, aby lidé pozdě platili nájem," uvedla.

"Ale vím, že to proti mně použijí," počítá Abramsová s tím, že v souboji o guvernérské křeslo budou její dluhy pro jejího republikánského soupeře vděčným tématem.

A pravděpodobně i to, že jeden z jejích sourozenců, mladší bratr, je závislý na heroinu a v současnosti je už podruhé v Mississippi ve vězení. Abramsová se to nesnaží tutlat, naopak je to pro ni opět důvod, aby mluvila o údajných nedostatcích soudního a vězeňského systému v USA.

Červená se mění v růžovou

Abramsová se ve třiceti stala nejmladší zástupkyní generálního prokurátora Georgie v historii státu. V roce 2007 se stala členkou parlamentu Georgie, v němž od roku 2011 vede demokratickou menšinu. A mezi tím vším píše pod pseudonymem Selena Montgomery zamilované románky.

Bude ji ale charisma a jímavý životní příběh stačit k tomu, aby se v jižanské Georgii stala guvernérkou?

"Stále je to červený stát, i když se každým rokem více a více mění v růžovou," popsal Kerwin Swint, šéf oddělení politických věd ze státní univerzity v Kennesaw v Georgii. V jeho státě mají stále navrch republikáni, byť jejich síla se snižuje.

Naznačily to i prezidentské volby v roce 2016. Donald Trump zde vyhrál o pět procent, což bylo výrazně méně než v některých jiných státech. Například v sousední Alabamě porazil Clintonovou o bezmála třicet procent.

Klíčové bude, zda se Abramsové skutečně podaří přivést k volbám její "novou americkou většinu". Nebude to vůbec snadné, protože mladí voliči, především pak černoši, tradičně mívají slabší účast.

"Věřím, že pod tím červeným nátěrem se skrývá progresivní Georgia. Je zde jasná cesta, jak vyhrát. Těžká, ale jasná," je přesvědčena Abramsová, že může zvítězit.

Donald Trump je podle ní "přesně tím podpalovačem, který demokraté potřebují". "Má výjimečnou schopnost sjednotit ty, kteří s ním nesouhlasí," říká Abramsová.

Rok demokratické ženy

Její vítězství v demokratických primárkách v Georgii zdaleka není jediným příkladem toho, že Trump zdvihl americkou levici ze židlí a že právě ženy by mohly mít na podzim v souboji s republikány největší šanci.

Analytický politický web Cook Political Report minulý pátek přišel se statistikou, že z dosavadních 65 demokratických primárek před listopadovými volbami do Sněmovny reprezentantů Kongresu, ve kterých byla alespoň jedním z kandidátů žena, v 45 případech vsadila strana na něžné pohlaví.

Podle demokratických politických poradců jde o reakci na Trumpa a jeho vychloubačné, sexuální vytahování na adresu žen, které zachytila kamera.

A za druhé, což je patrně důležitější důvod, je to výraz nespokojenosti s prací Kongresu, kde 80 procent z celkem 535 křesel tvoří muži.

"Když přemýšlíte o skutečné změně v Kongresu, nějaký další chlapík pro vás velkým rozdílem není," předpovídá demokratický poradce Jesse Ferguson v deníku Washington Post, že volební rok 2018 bude přát demokratickým ženským kandidátkám.

