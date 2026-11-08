Chce být první ženou a muslimkou v čele OSN. Tajná zpráva ji teď spojuje s masakry

Chce vést Organizaci spojených národů. Jako první žena a muslimka. Diplomatka ze Spojených arabských emirátů Lana Nusseibehová ve své kampani slibuje posílení diplomacie, ochranu lidských práv a reformu světového společenství. Nyní ale vyšetřování OSN ukazuje, že je zapletená do genocidy v Súdánu.
Nusseibehová se snažila jako vysoká diplomatka Emirátů zakrýt složité schéma, v němž figurují kolumbijští žoldnéři, súdánské polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF) a jeden z největších masakrů civilistů v současnosti, napsal ve čtvrtek americký deník New York Times (NYT). S tím, že získal přístup k důvěrné zprávě vyšetřovatelů OSN předložené Radě bezpečnosti.
Všechno měly v rámci své podpory RSF v súdánské občanské válce organizovat, platit a skrývat Spojené arabské emiráty (SAE). A právě Nusseibehová letech 2013 až 2024 působila jako stálá představitelka Emirátů při OSN a později dokonce zastávala funkci ministryně zahraničí SAE.
Během své diplomatické kariéry opakovaně odmítala obvinění, že Abú Dhabí poskytuje RSF zbraně či logistickou podporu, píše NYT. V dubnu 2024 Nusseibehová označila tato tvrzení za nepravdivá a nepodložená. Později v rozhovoru pro CNN kategoricky popřela, že by její země súdánské polovojenské jednotky vyzbrojovala.
Její minulá vyjádření nyní kritizuje organizace Human Rights Watch. Podle ní Nusseibehová dlouhodobě zlehčovala důkazy o zapojení Emirátů do válečných konfliktů v Súdánu a v Jemenu. Organizace připomíná také starší zprávy vyšetřovatelů OSN, které popsaly důvěryhodná podezření týkající se dodávek zbraní pro RSF přes Čad.
Nusseibehová po oznámení kandidatury zdůraznila, že jako generální tajemnice by jednala nezávisle na zájmech své domovské země. Súdán by podle ní patřil mezi její hlavní priority.
K nejnovější zprávě uvedla, že ji dosud neměla možnost prostudovat, ale pokud orgány OSN zjistí pochybení členského státu, bude její povinností proti tomu jednat.
Nová zjištění přicházejí v citlivém období výběru nástupce Antónia Guterrese, jehož mandát končí k 31. prosinci 2026. Nusseibehová se snaží získat podporu pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN, tedy Spojených států, Ruska, Číny, Francie a Velké Británie. Každá z těchto zemí přitom disponuje právem veta a může výběr kandidáta zablokovat.
Případné zvolení Nusseibehové do čela OSN by však vyvolalo otázku, jak by řešila vyšetřování konfliktu, v němž se její domovská země sama ocitla pod závažným podezřením.
Podle vyšetřovatelů hrála v celém schématu klíčovou roli bezpečnostní společnost Global Security Services Group sídlící v SAE, která má úzké vazby na tamní vedení. Firma měla najímat bývalé kolumbijské vojáky, známé pod označením Desert Wolves, tedy Pouštní vlci. Ti měli RSF pomáhat při bojových operacích, obsluze dronů a dělostřelectva i při výcviku jednotek.
Přesuny žoldnéřů probíhaly prostřednictvím logistické sítě vedoucí přes Libyi a Somálsko. Jedním z důležitých tranzitních bodů byla základna v somálském přístavu Bosaso, kterou využívají bezpečnostní síly podporované SAE. Další trasy vedly přes území kontrolovaná libyjskými spojenci Emirátů a následně do súdánského Dárfúru.
Občanská válka v Súdánu vypukla v dubnu 2023 po mocenském střetu mezi pravidelnou armádou a RSF. Konflikt si od té doby vyžádal desítky tisíc životů a přinutil více než 13 milionů lidí opustit své domovy. Jedná se o jednu z nejhorších humanitárních krizí současnosti.
Mimořádně závažné zločiny provázely dobytí města Fášir v říjnu 2025. Během závěrečné ofenzivy RSF bylo podle OSN za pouhé tři dny zabito více než 6000 lidí. Polovojenské jednotky se dopouštěly masových poprav, sexuálního násilí a únosů.
Jejich terčem se stali především příslušníci nearabských etnických skupin. Nezávislá vyšetřovací mise OSN uvedla, že některé zločiny nesly znaky genocidy.
Právě zahraniční pomoc podle vyšetřovatelů významně přispěla k vojenským schopnostem RSF. Kromě žoldnéřů získávaly polovojenské jednotky moderní drony, zbraně, munici a logistickou podporu.
Spojené arabské emiráty nicméně dlouhodobě odmítají, že by RSF vojensky podporovaly. Tvrdí, že jejich působení v regionu je zaměřeno na humanitární pomoc a diplomatické řešení konfliktu.
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