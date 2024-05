Ukrajinci se nepřipravili, Rusům dali příležitost. Druhé největší město je v ohrožení

Klouzavé bomby létají po skupinkách ve třech. Jsou slyšet už z dálky, ale kam přesně dopadnou, se neví až do posledního okamžiku. Rusko jimi neustále útočí na Charkov a jeho okolí. O víkendu se mu tam podařilo obsadit několik vesnic a tisíce lidí prchají z oblasti pryč. Pro Ukrajinu je tak rychlá ztráta asi 100 kilometrů území velký problém a druhé největší město v zemi je v ohrožení.

Oleksij Charkovskij, policejní velitel pohraničního města Vovčansk v Charkovské oblasti, se postavil na nohy, vylezl na hromadu trosek a ukázal na oblaka tmavě šedého dýmu stoupající v dálce, nejbližší vzdálené necelého půl kilometru.

"Vidím jeden, vidím druhý a třetí je hned za tímto domem," ukazoval na místa, kam bomby dopadly. "Jestli nechcete umřít, doporučuji vám, abyste si sebrali věci a šli za mnou," cituje ho deník The Kyiv Independent.

Vovčansk se stal terčem nové ruské ofenzivy v Charkovské oblasti. Jde o první vážný pokus o obsazení území od září 2022, kdy byla oblast v rámci bleskové ukrajinské protiofenzivy osvobozena od ruské okupace, připomíná The Kyiv Independent. Podle zpráv místních policistů už se ruská armáda nachází na okrajích města.

Dále na západ se ruské síly údajně zmocnily několika ukrajinských vesnic, které se nacházejí asi 25 kilometrů od předměstí samotného Charkova. Kyjev tvrdí, že se na místě stále intenzivně bojuje a situace není rozhodnuta.

Ruská příležitost

"Rusko se snaží využít okna příležitosti, které se mu naskytlo. Ukrajina se potýkala a v nějaké míře nadále potýká s materiálním nedostatkem, zvlášť munice do dělostřeleckých systémů a do systémů protivzdušné obrany," vysvětluje pro Aktuálně.cz Michal Smetana z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

O útoku na Charkov, který leží mnohem severněji než zbytek fronty, se dlouho spekulovalo. Ruský prezident Vladimir Putin dokonce minulý měsíc otevřeně přiznal, že se chce na oblast zaměřit, přesto se podle dostupných informací ukrajinská obrana na útoky nepřipravila.

Zdroj: Institut pro studium války

Ukrajinští vojáci stanici BBC popsali, že na místě v podstatě nebyly obranné linie a Rusové mohli normálně proniknout dál do oblasti přes hranice. Úředníci tvrdili, že obrana se buduje za obrovské náklady. Podle vojáka Denyse Jaroslavského, který se coby velitel speciální průzkumné jednotky předloni na podzim podílel na ofenzivě v Charkovské oblasti, ale tato obrana prostě neexistuje. "Buď šlo o zanedbání, nebo korupci. Bylo to selhání, podvod," domnívá se.

Pomalá mobilizace

Analytik Smetana tvrdí, že za neschopnost budovat obranné linie čelí Kyjev dlouhodobě kritice. Připomíná ale, že loni, kdy měla Ukrajina pocit, že má navrch a postupovala, nemělo smysl obranné linie budovat, protože by je pak sama musela překonávat. Teď jí zase chybí materiál a vojáci.

"Ukrajina příliš pozdě schválila nový mobilizační zákon a jeho výsledek se projeví až za několik měsíců. Rusko má momentálně početní i materiální převahu," říká. Zákon zpřísňuje pravidla mobilizace, především snižuje brannou povinnost z 27 na 25 let.

Ačkoliv ruský posun je poměrně rychlý, neznamená to, že by se nepříteli nyní mělo podařit snadno prolomit frontovou linii. "Rusko dosahuje dílčích taktických úspěchů, postupně získává kilometry území, zatím za cenu vysokých ztrát, nicméně postupuje," říká expert.

Podle něj teď není pravděpodobné, že by se Rusům podařilo dobýt i samotný Charkov, pokud se ale k městu dostatečně přiblíží, budou na něj moct útočit běžným dělostřelectvem a způsobit obrovské ztráty.

Nic nezůstane

"Neustále opakuji, že ruská ofenziva je mnohem levnější než ukrajinská obrana, je drahé snažit se bránit města nebo kritickou infrastrukturu," dodává Smetana. Situace s nedostatkem munice by se nyní měla zlepšit poté, co na Ukrajinu začala proudit pomoc od Spojených států, jejíž schválení americký Kongres několik měsíců blokoval. I tak ale bude mít Rusko dál navrch, upozorňuje Smetana.

Dodává, že Kyjev se musí rozhodovat, kde a jak chce vojáky i munici použít - zda k ochraně měst a civilních obyvatel, nebo na frontě. To budou podle něj těžká rozhodování následujících týdnů a měsíců.

V pondělí ukrajinská armáda vyměnila velitele sil v Charkovské oblasti Jurije Haluškina, vystřídá ho brigádní generál Mychajlo Drapatyj. Zda se tím ukrajinský přístup změní, není jasné.

Ačkoliv ruská armáda oblast už jednou okupovala a začátek války v únoru 2022 byl pro místní děsivý, obávají se, že nyní by situace mohla být ještě horší. "Tehdy se Rusové přivalili, aniž by většinu lidí probudili, a v poledne už bojovali na předměstí Charkova," zavzpomínal pro The Kyiv Independent policejní velitel Charkovskij. "Tentokrát, když přijdou, nejdřív všechno vymažou z povrchu zemského. Nic tu nezůstane."

