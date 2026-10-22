„Chaos, s.r.o.“ s vazbami na Moskvu i Čínu? Kdo stojí za nepokoji ve Francii

Komunisté s vazbami na Moskvu, propalestinští aktivisté, odbory, environmentalisté – to jsou jen některé ze skupin, které podle zjištění americké televize Fox News podporují násilné protesty ve Francii. Stanice tuto rozsáhlou síť označuje jako „Chaos Inc.“ a upozorňuje na její mezinárodní přesah. Jde celkem o 54 organizací, jen 16 z nich přitom představují studentské nebo mládežnické skupiny.
Konkrétním příkladem rozšiřování původně studentských protestů o širší politické požadavky je francouzské krajně levicové hnutí Révolution Permanente (Trvalá revoluce) a s ním spojené studentské uskupení Le Poing Levé (Zdvižená pěst), uvádí televize Fox News.
Obě organizace usilují o propojení středoškolských a univerzitních demonstrací s protesty proti vládní hospodářské politice. Komunistická mládežnická organizace zase veřejně vyzvala své příznivce, aby se ke studentským protestům připojili.
Podobně postupuje studentský odborový svaz Fédération Syndicale Étudiante, jehož představitelé podporují pokračování protestů a blokád. Během říjnových demonstrací například šířil výzvy k rozšiřování barikád a další mobilizaci. Část krajně levicových organizací se tak snaží propojit studentské požadavky se širším odporem proti kapitalismu, vysokým nákladům na bydlení, vládním škrtům a vojenským výdajům.
Nejvýraznějším příkladem mezinárodní koordinace je studentská stávka připravovaná na 20. listopadu. Podle Fox News se na její organizaci podílí koalice 28 socialistických a komunistických mládežnických organizací, které plánují demonstrace ve 12 evropských zemích.
„Za budoucnost, ne za války“
Akce má proběhnout pod heslem „Bojujme za naši budoucnost, ne za jejich války“ a zahrnovat má studentské stávky, shromáždění či blokády. Organizátoři ji veřejně ohlásili již v srpnu, tedy již před vypuknutím současné vlny protestů ve Francii i jinde v Evropě.
Americká stanice upozorňuje také na mezinárodní mediální a finanční vazby některých aktivistických organizací. Pozornost věnuje zejména indickému marxistickému historikovi Vidžaji Prašádovi, který veřejně vyjádřil podporu francouzským demonstracím. Na sociální síti X napsal: „Paříž – Dillí – Buenos Aires. Dej průchod zuřivosti, hněv může být silou,“ citoval text písně britské skupiny The Clash.
Prašád působí jako výkonný ředitel výzkumné organizace Tricontinental: Institute for Social Research, finančně propojené s americkým technologickým milionářem Nevillem Royem Singhamem, žijícím čínské Šanghaji. Se Singhamovou širší finanční a aktivistickou sítí jsou spojovány také organizace CodePink a americké médium BreakThrough News.
Právě BreakThrough News věnovalo francouzským protestům rozsáhlé zpravodajské pokrytí. Singhamova manželka a spoluzakladatelka CodePink Jodie Evansová zase veřejně vyzdvihla demonstrace ve Francii, Španělsku a Indii jako inspiraci pro připravované americké protiválečné protesty.
Singhama vyšetřuje Kongres
Tyto aktivity sice dokládají jejich veřejnou podporu demonstrací a mezinárodní šíření protestních témat, nikoliv však přímé organizování francouzských nepokojů.
Singhamovy finanční aktivity přitom vyšetřuje americký Kongres. Republikánští členové výboru Ways and Means v červenci vydali předvolání organizacím Tricontinental, The People’s Forum a BreakThrough News, od kterých požadují dokumenty o jejich financování a případných zahraničních vazbách.
Vyšetřování se zaměřuje mimo jiné na transparentnost neziskového sektoru a možné působení zahraničních zájmů. Dosud však nebylo prokázáno, že by Singham financoval násilnosti ve Francii nebo že by je prostřednictvím těchto organizací řídila čínská vláda.
Samostatnou otázkou jsou vazby některých francouzských komunistických organizací na Rusko. Na ty upozornil také účet Restitutor na sociální síti X. Například představitel komunistického uskupení PRCF René Barchi se v říjnu 2022 setkal v Moskvě s vedením Komunistické strany Ruské federace (KPRF). Podle samotného PRCF při této příležitosti předal ruským komunistům finanční příspěvek určený na údajnou humanitární pomoc Donbasu.
Letos v dubnu navíc v Moskvě vznikla mezinárodní socialistická síť Sovintern za účasti ruských politiků. Tyto skutečnosti však samy o sobě nedokládají zapojení Moskvy do organizování současných protestů nebo násilností ve Francii.
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