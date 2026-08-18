Ceuta staví stany jako dočasné ubytování pro zhruba 1500 migrantů

Ve španělském městě Ceuta, které leží na severu Afriky a kam před necelými třemi týdny vniklo na 80 tisíc migrantů z Maroka, v úterý úřady začaly stavět provizorní stanové ubytování pro zatím asi 1500 lidí. Informoval o tom server rozhlasu Cadena SER.
Drtivá většina z desítek tisíc migrantů Ceutu opustila dobrovolně už den po bezprecedentní vlně z 30. července, asi 5000 migrantů ale zůstává, část v centru pro uprchlíky, jež má kapacitu ani ne tisíc lůžek, zbytek přežívá na ulicích či na plážích.
Španělská ministryně pro sociální záležitosti a migraci Elma Saizová v úterý rozhlasu Cadena SER řekla, že Červený kříž v Ceutě každý den distribuuje migrantům 4000 jídel.
Velké stany rozhodla vláda postavit na čtyřech místech v Ceutě, která má rozlohu asi 19 kilometrů čtverečních a přibližně 84 tisíc obyvatel. Provizorní ubytování vyrůstají na parkovišti, hipodromu, v areálu bývalé továrny a na bývalém fotbalovém hřišti místních kasáren. Podle lokálního deníku El Faro de Ceuta někteří místní proti instalování stanů protestují.
Ministryně Saizová v úterý také uvedla, že se bude individuálně posuzovat, kdo místo ve stanech dostane. Přednost podle ní budou mít ženy a zejména ženy s dětmi. Ministryně také kritizovala největší španělskou opoziční stranu, že podněcuje protesty proti vládě. „Přijíždějí spolupracovat a zlepšit situaci, nebo se fotit s agitátory a zvyšovat napětí?“, řekla s odkazem na návštěvy zástupců Lidové strany (PP) v Ceutě. Španělsko příští rok čekají parlamentní a regionální volby a některá média tyto návštěvy označují už za volební kampaň.
Z PP je i starosta Ceuty Juan Jesús Vivas, který toto španělské autonomní město vede už od roku 2001 a který v minulosti spolupracoval s ústřední vládou v Madridu a odmítal veškeré xenofobní projevy. Nyní je ale jeho postoj odlišný a v pondělí dokonce pohrozil španělské vládě, že se obrátí na nejvyšší soud a na ústavní soud, pokud do měsíce problém s tisíci migrantů v Ceutě nevyřeší. Tón zmírnil po pondělní schůzce se Saizovou, když se dohodli na čtyřech místech pro dočasné provizorní ubytování migrantů.
Stovky migrantů podle místních médií přežívají na pláži El Trampolín v Ceutě, kde spí na kartonových krabicích a kde podle deníku El País vytvořili jakousi vesnici. Jeden Súdánec si tam zřídil improvizované holičství, v jiné části Senegalec na dece prodává použité oblečení, tabák či brýle, další hrají na písku fotbal a někteří vytvořili improvizovanou mešitu.
Na pláži El Trampolín je ale jen jedna veřejná toaleta, která pro tolik lidí nestačí. V písku všude kolem jsou poházené odpadky či zbytky po rozdělování ohňů. Někteří si vaří a kupují si jídlo v supermarketech, jiní loví ryby.
Podle deníku El País jsou téměř všichni muži, většinou ze subsaharské Afriky. Jsou ale mezi nimi i Alžířané, Maročané a Tunisané. V neděli na pláži El Trampolínu migranti uspořádali protestní hladovku a požadovali azyl.
Místní server Ceutaldia.com také o víkendu informoval, že kvůli migrační krizi v Ceutě bylo zrušeno několik zastávek výletních lodí s turisty, čímž toto město přichází o zdroj příjmů.
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