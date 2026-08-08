S některými videi z migračního pekla to bylo jinak, než se zdálo. Mělo to jasný cíl

Jedním z důvodů, proč do španělské Ceuty na severu Afriky minulý týden přišly desítky tisíc migrantů z Maroka, byly pravděpodobně i fámy a dezinformace o snadném vstupu do Evropy, které se šířily přes sociální sítě.
Relativně krátká a omezená krize, kterou Španělsko a Maroko dostaly pod kontrolu za několik dní, v Evropě vyvolala bouřlivou diskusi, v níž kolovaly neověřené a zkreslené informace, dezinformace a zavádějící a umělou inteligencí vytvořená videa.
Ve dnech před masovým přechodem hranice z Maroka do Ceuty se na sociálních sítích objevovaly příspěvky, které tvrdily, že Španělsko fakticky uvolnilo svá migrační pravidla.
Odvolávaly se přitom na dvě skutečná rozhodnutí – legalizaci pobytu nelegálních migrantů v pevninském Španělsku a nedávný rozsudek Nejvyššího soudu.
Kritici argumentovali, že španělský legalizační program, který využilo přes milion lidí, podnítil hromadné přechody hranic. Měl tak podle nich vyslat signál, že země je k imigraci shovívavější než dřív.
Tento program se nicméně vztahoval pouze na migranty bez dokladů, kteří žili ve Španělsku od 1. ledna 2026 a splňovali požadavky na pobyt. Nevztahoval by se tedy na ty, kteří dorazili do Ceuty na konci července a na začátku srpna.
Šířily se také zavádějící příspěvky o nedávném rozsudku španělského Nejvyššího soudu týkajícího se migrantů zadržených po příjezdu přes moře.
Rozsudek konstatoval, že tito migranti nemohou být okamžitě vráceni, jak to běžně funguje v rámci zvláštního hraničního režimu v Ceutě a jejím partnerském městě Melille, ale místo toho musí projít běžným návratovým procesem.
Zároveň jim však nedával automatické právo zůstat ve Španělsku ani pokračovat na evropskou pevninu, jak některé příspěvky tvrdily.
Útěk do Evropy?
Zatímco byla Ceuta pod tlakem tisíců lidí, politici a komentátoři po celé Evropě varovali, že migranti brzy zamíří na španělskou pevninu a do dalších evropských zemí.
A nezůstalo jen u slov. Itálie zavedla dočasné kontroly cestujících ze Španělska, zpřísnění hraničních procedur oznámila i Francie.
Jak však potvrdil eurokomisař pro migraci Magnus Brunner, „ani jedna osoba“ nepřekročila hranici do kontinentální Evropy. Schengenský hraniční kodex totiž počítá s dodatečnými hraničními kontrolami osob cestujících z Ceuty a Melilly.
Také španělské ministerstvo zahraniční potvrdilo, že nikdo nemůže cestovat ze španělských území na španělskou pevninu letadlem či lodí, aniž by byl identifikován národní policií.
Resort doplnil, že nelegální vstup do Ceuty nedává migrantům právo zůstat ve Španělsku ani právo cestovat na pevninu EU.
Jak vysvětluje web euronews, těch několik tisíc migrantů, kteří v Ceutě dál zůstávají, čeká nejistá budoucnost. Mohou se ocitnout v právním vakuu a strávit nějakou dobu v detenčních centrech. Pokud neuspějí se svou azylovou žádostí, dočkají se deportace.
Zavádějící a AI videa
Jak se dalo čekat, šířit se začaly také zavádějící nebo manipulativní obrázky a videa. Postupně je rozkrývají evropské fact-checkingové portály.
Například španělský web Newtral upozornil na několik videí, která měla údajně znázorňovat aktuální chování migrantů po přechodu hranice do Ceuty. Po jejich analýze se však ukázalo, že pocházejí buď z Maroka, Libye, Turecka, nebo z úplně jiného roku.
Jedno video chaosu v ulicích je ve skutečnosti francouzské město Toulouse po květnovém vítězství klubu PSG ve finále Ligy mistrů.
Další virální video údajně zachycuje mladé muslimské muže plující na lodi s mačetami v rukou směrem k Evropě. Jak ale upozorňuje portál Verificat, toto video koluje na internetu již několik let.
Některá videa nebyla vytržená z kontextu, ale rovnou manipulativně vytvořená s pomocí umělé inteligence. Jak píše Newtral, jedno z videí zachycuje desítky vojáků rozmístěných podél vlnolamu, jako by se jednalo o operaci španělské armády v Ceutě.
„Jedná se však o podvrh. Analýza těchto virálních záběrů pomocí nástrojů na detekci obsahu generovaného umělou inteligencí naznačuje, že video bylo vytvořeno právě touto technologií,“ vysvětluje web.
„Uniformy údajných vojáků navíc nesou na zádech nápis ,Spanish Army‘, což je výraz, který se na oficiálních uniformách vojenského personálu rozmístěného v Ceutě nevyskytuje.“
Podle německého média Münchner Merkur začala znovu kolovat i starší dezinformace o tom, že migranti v Ceutě vypálili školu. Vedení školy však situaci uvedlo na pravou míru už v roce 2021 – k žádnému požáru nedošlo.
Odveta Izraele a USA?
Kolem krize v Ceutě se na internetu objevily i různé konspirační teorie. Jedna z nich říká, že vlna z Maroka do Ceuty byla zinscenována jako odvetný krok za kritiku Španělska vůči izraelské vojenské operaci v Gaze a za jeho odsouzení společných americko-izraelských úderů na Írán.
Některé příspěvky tvrdily, že Izrael nebo Spojené státy přesvědčily Maroko, aby migrantům umožnilo přechod do Ceuty. Mělo se jednat o trest pro španělskou vládu za její zahraniční politiku. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by tato teorie měla reálné základy.
Jak shrnuje slovenský web euBrief, krizi navíc začala rychle využívat řada vnějších aktérů. Mezi nimi například americký prezident Donald Trump na podporu své antiimigrační rétoriky nebo Kreml na šíření narativu o „slabém a rozpadajícím se Západu“.
Situace využila i krajní pravice, aby přiživila migrační téma, které jí přináší politické body, stejně jako část mainstreamových politiků, kteří kritizovali španělskou středo-levicovou vládu.
Moldavský muž s motorovou pilou. Zemi slibuje vstup do EU jako „náboženský akt“
Moldavsko, nejchudší země Evropy, znovu svírá energetická krize, politické spory i rostoucí nedůvěra veřejnosti. Nový premiér Vasile Tofan slibuje liberální reformy. Jenže v zemi, kde třetina obyvatel žije v chudobě, se rychlá řešení hledají těžko. V reportáži přímo z moldavského hlavního města popisujeme, jak vypadá situace v zemi deset měsíců po klíčových volbách.
Lehečku v Montrealu srazily vlastní chyby. Sabalenková dál tápe
Jiří Lehečka dohrál na Masters v Montrealu v osmifinále. Rafaelu Jódarovi podlehl 3:6, 3:6, český tenista udělal 34 nevynucených chyb.
Tajfun Dolphin přichází. Na východním pobřeží Číny evakuovali přes 400 tisíc lidí
Dvě hlavní letiště v Šanghaji zrušila téměř 1400 letů a úřady evakuovaly více než 400 000 lidí z ohrožených oblastí v očekávání příchodu tajfunu Dolphin, který na Okinawě na jihu Japonska zranil sedm lidí. Očekává se, že živel zasáhne hustě obydlené pobřeží na východě Číny buď v neděli večer, nebo v pondělí ráno.
„Součást našeho světa.“ Vědec vysvětluje, proč Češi stojí na straně Izraele
Češi stojí ve válce v Pásmu Gazy na straně Izraele mimo jiné proto, že ho vnímají jako součást západního světa, kdežto Palestince jako jiné, orientální. Jedná se o významný faktor, byť není jediný. ČTK to řekl Bronislav Ostřanský z Orientálního ústavu Akademie věd ČR. Podle něj k rozdílnému vnímání přispívají i média, která konflikt zjednodušují.
Od Lyonu k bezradnosti. Sparta se změnila k nepoznání a Priske marně hledal odpovědi
Proti Lyonu fotbalová Sparta zářila, o pár dní později v Boleslavi působila bezradně. Brian Priske po porážce 0:2 přiznal, že nemá odpovědi.