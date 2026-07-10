Cestujícího za letu vtáhl tlak do rozbitého okénka, ostatní pasažéři ho pomáhali držet

Jednoho zraněného si v pátek vyžádala nehoda letounu provozovaného společností Ryanair, jemuž se po startu z řecké Soluně rozbilo okénko. Cestujícího, který seděl nejblíž, vtáhl tlak do okénka, v němž mu uvízla hlava.
Letadlo poté muselo kroužit nad letištěm v Soluni, dokud nespálilo palivo, a později bezpečně přistálo. Zraněný cestující byl převezen do nemocnice, informoval server The Aviation Herald. Agentura DPA uvedla, že aerolinky jí incident potvrdily s tím, že jeden cestující požádal o zdravotní ošetření.
Podle The Aviation Herald se nehoda stala letounu Malta Air Boeing 737-800, který měl ze Soluně letět do německého Memmingenu. Letoun zhruba tři hodiny po přistání nadále zůstává na letišti v Soluni.
Ryanair sdělil DPA, že krátce po startu se uvolnilo okénko u jednoho z cestujících. Letoun se následně vrátil do Soluně, kde byl pasažér ošetřen. DPA dále uvedla, že let trval asi 20 minut a že cestujícího, kterého tlak vtáhl do uvolněného okna, pomáhali držet ostatní cestující.
Zatím není známo, jak vážná jsou zranění cestujícího, kterého posádka vytáhla z rozbitého okénka a na zbytek letu i s ostatními pasažéry ze stejné řady sedadel přemístila do jiné části letounu. DPA uvedla, že zraněný muž, který pochází ze Srbska, odjel do nemocnice sanitním vozem. Ryanair podle DPA uvedl, že tento cestující si lékařské ošetření vyžádal.
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