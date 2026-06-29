Čeští záchranáři ve Venezuele dál prohledávají sutiny, zažili slabší otřes

Český tým hasičů, statiků a kynologů se psy pokračuje ve Venezuele v systematickém průzkumu budov, zřícených a poškozených při nedávném ničivém zemětřesení. Pátrají po přeživších, kontrolují statiku objektů, spolupracují s venezuelskými úřady a prověřují tipy od místních obyvatel.
V pondělí ráno místního času zaznamenali Češi jeden slabší následný otřes. Jejich činnost ale neomezil, všichni jsou v pořádku, drobné zranění jednoho psa ošetřili na místě, informovala mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
Devatenáct členů týmu, kteří museli kvůli kapacitě letadla dočasně zůstat na nedalekém ostrově Curaçao, má do Venezuely přiletět dnes večer středoevropského letního času slovenským speciálem. Dopravu z letiště na základnu zajistí nizozemský USAR tým. „Tým tak bude kompletní a připraven pokračovat v rotacích v plné síle,“ uvedla Ochmanová.
Větší část skupiny se do hlavního města Caracasu dostala v neděli nad ránem místního času. V 07:00 (13:00 SELČ) se vydali do nejhůře postižených oblastí, aby zmapovali situaci a zjistili, kde je pomoc nejpotřebnější. Do terénu vyslali tři průzkumné týmy, při průzkumu využívají i dron.
Český USAR tým v přiděleném sektoru až do noci zkoumal například zřícenou nemocnici, kde jsou pohřešovány desítky lidí, nebo jeden z hotelů. Cílem je získat naprostou jistotu, že se v troskách nenacházejí přeživší, přibližný odhad počtu obětí, anebo i důležité potvrzení, že je zřícená budova prázdná. Místní složky tak mohou poté bezpečně pokračovat v odklízení následků zemětřesení, poznamenala mluvčí hasičů.
Tým je také v neustálém kontaktu s místními obyvateli, kteří záchranářům nabízejí pomoc a předávají jim tipy na místa, kde by mohl někdo přežít.
„Lidé jsou v obrovském stresu, chtějí pomoci a v troskách často slyší zvuky nebo bouchání. Snažíme se každý takový podnět s kynology prověřit a přinést jim jasnou odpověď. Pokud by se naděje potvrdila, okamžitě bychom zahájili vyprošťování,“ uvedl velitel týmu Petr Vodička.
Českým záchranářům nabídli pomoc také čeští krajané dlouhodobě žijící v oblasti. Zjišťovali například, zda záchranáři něco nepotřebují a nabízeli pomoc třeba při tlumočení nebo znalosti prostředí. Součástí českého USAR týmu je také policejní překladatelka, která má k ruce dva místní dobrovolníky mluvící španělsky a anglicky.
Dnes ráno místního času zaznamenali čeští záchranáři jeden následný otřes. „Podle informací z místa nebyl v jejich oblasti příliš silný a neomezil další činnost týmu. Všichni záchranáři jsou v pořádku, jeden ze psů utrpěl drobné zranění, které bylo možné bez problémů ošetřit na místě a ihned pokračovat v práci,“ dodala Ochmanová.
V místě se teploty pohybují kolem 30 stupňů, situaci komplikuje i velká prašnost, což je pro záchranáře a hlavně jejich psy extrémně náročné. Častěji se proto střídají.
Počet obětí nejničivější katastrofy tohoto druhu, která latinskoamerickou zemi postihla za více než 100 let, neustále roste. Podle dosavadní bilance si vyžádalo nejméně 1450 obětí. Desetitisíce dalších lidí jsou nadále pohřešovány a pátrají po nich záchranáři z řady zemí.
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