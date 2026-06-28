Čeští záchranáři dorazili do Venezuely, budují si operační základnu

Čeští záchranáři dorazili do Venezuely, v zasažené oblasti si budují operační základnu. Ze 70 členů výpravy jich ale 19 zůstalo z kapacitních důvodů na ostrově Curaçao, řeší dopravu za zbytkem výpravy.
Na síti X o tom informovali hasiči. Český USAR tým přiletěl do Venezuely pomáhat s vyprošťovacími pracemi po silných zemětřeseních, která zemi zasáhla ve středu.
Čeští záchranáři odletěli z Prahy v sobotu po poledni. Po přestupu na Curaçau přiletěli do Venezuely dnes v 02:40 SELČ. „Po vykládce materiálu, odbavení a přesunu na koordinační místo USAR týmů si čeští záchranáři začali budovat v zasažené oblasti svou operační základnu,“ uvedli hasiči.
„USAR týmy si do místa nasazení vždy vezou nejen vybavení pro záchranné a vyprošťovací práce, ale také vlastní zázemí, ubytování i stravu. Díky tomu mohou fungovat samostatně i v prostředí, kde je infrastruktura po katastrofě poškozená nebo přetížená,“ doplnili.
Do prvních záchranářských prací by se měl český tým zapojit kolem 07:00 místního času (13:00 SELČ), uvedli hasiči na X. Velitel záchranářského oddílu Petr Vodička v sobotu novinářům řekl, že podle záběrů z místa katastrofy je pravděpodobné, že v části budov ještě přežívají lidé a jeho tým se jim bude snažit pomoci.
Česko vyslalo do Venezuely 70 záchranářů a osm cvičených psů ze specializovaného týmu USAR na vyprošťování lidí ze sutin. "Bohužel z kapacitních důvodů muselo 19 členů výpravy zůstat na ostrově Curaçao a aktuálně se řeší letenky, aby tato skupina mohla co nejdříve pokračovat dál," uvedli hasiči.
Podle sobotních informací venezuelských úřadů do země přiletělo ze zahraničí na pomoc zhruba 1600 záchranářů. Ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček v sobotu novinářům řekl, že Česko patřilo mezi první země, které pomoc nabídly.
V sobotu večer SELČ předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez uvedl, že středeční zemětřesení zabila 1430 lidí a dalších 3238 osob je zraněno. V nejzasaženějším státě La Guaira jsou ze záběrů patrné škody velkého rozsahu. V oblasti pokračují pátrací a záchranné práce. Podle agentury AP je nezvěstných skoro 69 tisíc lidí.
Žádný luxus. Vyřazení Uruguayci přišli o charter a domů museli letět běžnou linkou
Pro fotbalisty Uruguaye, kteří jako jediní z jihoamerických týmů na mistrovství světa nečekaně nepostoupili ze skupiny, se ani odjezd ze šampionátu nevyvíjel podle představ.
Nejen čtyři mušketýři. O Zlatou kopačku se na MS strhla bitva fotbalových titánů
Souboj o Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce se proměnil v jeden z hlavních příběhů mistrovství světa. Ve hře jsou rekordy, prestiž i odkaz největších hvězd fotbalu.
Londýnskou trávu se chystá dobýt další česká naděje. Na úvod ji čeká téměř nemožný los
Šla si jasně za svým. Postupnými krůčky si česká tenistka s moskevskými kořeny Darja Viďmanová proklestila cestu do první stovky žebříčku. Poprvé v kariéře si tak zahraje hlavní fázi Wimbledonu a vzhledem k losu to bude opravdová lahůdka.
Bílý dům ukázal podobu pasu k výročí nezávislosti s vyobrazením Trumpa
Bílý dům ukázal podobu cestovního pasu, který bude vydán k letošnímu 250. výročí nezávislosti Spojených států. Hlavním grafickým prvkem omezené edice dokladů bude podobizna amerického prezidenta Donalda Trumpa, napsala o víkendu média. Samotný Trump si vydání pasu na své síti Truth Social pochvaloval.
KVÍZ: Znáte názvy slavných obrazů? Co namaloval Monet, da Vinci nebo Picasso?
Van Gogh, Munch, Klimt, impresionisté nebo surrealista Dalí? Otestujte své znalosti ze světa výtvarného umění. Dokážete podle popisu rozpoznat nejznámější obrazy slavných malířů a ze tří možností vybrat ten správný název uměleckého díla?