Čeští námořníci: V Suezu se vypíná "autopilot", lodi mohlo selhat kormidelní zařízení

Obrovská kontejnerová loď Ever Given už třetí den blokuje Suezský průplav, klíčovou dopravní tepnu, a způsobuje obrovské problémy v námořní dopravě. Nákladní plavidla i tankery s ropou se vydávají jinými, ale mnohem delšími trasami, na obou stranách průplavu ve Středozemním a Rudém moři se tvoří nevídané fronty a zácpy.

Není jasné, co bezprecedentní nehodu způsobilo. Ever Given se v kanálu otočila a nelze s ní pohnout. Deník Aktuálně.cz oslovil dva české námořníky, kteří mají zkušenosti s mezinárodní plavbou.

"Vidím dva problémy. Je možné, že došlo k technické závadě na kormidelním zařízení, v Suezu se totiž kormidluje ručně. Mají tam také lodivody (námořník, který vede lodě skrz nebezpečné vody nebo oblasti s hustým provozem, pozn. red.), takže to mohla být lidská chyba. A zároveň jsem slyšel, že v době nehody byla v oblasti bouře a silný vítr. Ačkoliv se to nezdá, ta loď je obrovská, vítr na to mohl mít vliv," říká Dušan Sahula, který se plavil na nákladních lodích po všech světových oceánech.

Podle něj se takové nehody občas dějí, jen se o nich tolik nemluví. "Viděl jsem na řece Paraná podobně uvízlou loď, stejně tak na Mississippi. Situace v Suezu je možná výjimečná v tom, že tato loď je obrovská," dodává Sahula.

Bývalý kapitán Jan Hamza nechtěl na dotaz redakce příliš spekulovat, protože prý neví o nehodě víc, než se lze dočíst v médiích, a proto je složité činit závěry.

"Z informací, které mám, opravdu nelze soudit, zda udělal někdo z posádky chybu, nebo zda jim selhala nějaká technika. V Suezském průplavu musí pořád být někdo na můstku. Není to jako na širém moři, kde se namáčkne kurz a jede se automaticky. Tady je nutné to korigovat," popisuje Hamza.

Provozovatelem ztroskotané lodi je tchajwanská společnost Evergreen Marine, která označila za příčinu incidentu silný vítr. Egyptské úřady v pátek ráno varovaly, že vyproštění plavidla může trvat týdny. Takový výpadek průplavu by vážně narušil dopravu zboží mezi Evropou a Asií. Zhruba dvanáct procent celosvětového obchodu a výměny zboží prochází kanálem, vybudovaným v roce 1869.

Naposledy byl průplav zablokován v roce 2004 ropným tankerem Tropic Brilliance, jeho vyproštění tehdy trvalo čtyři dny. Dušan Sahula však nepředpokládá, že by nynější "blokáda" trvala týdny.

"Část nákladu asi budou muset vyložit, ale myslím, že ne všechen. Ta loď je nasedlá na písku, takže si dovedu představit, že dvě nebo tři vrstvy kontejnerů z toho nákladního prostoru sundají, aby snížili ponor. Ale neřekl bych, že to potrvá týdny, to je trochu moc pesimistické, pokud v té lodi není díra," vysvětluje český námořník.

Podle Jana Hamzy není jasné, zda v místě, kde Ever Given uvízla, lze náklad bez problémů vyložit. "Bagr se snaží část břehu odtěžit, což uvolní záď nebo příď a pomocí remorkérů dostanou loď zpět na hlubokou vodu. Druhou cestou je odlehčit část nákladu, ale nejsem si jistý, nakolik se tam příslušná technika - třeba jeřáb - dostane," uvádí kapitán.

Loď Ever Given měří na délku 400 metrů, je to jedno z nejdelších plavidel na světě. Na vodu ji spustila v roce 2015 japonská loděnice Imabari Shipbuilding.

Video: Loď, která zablokovala průplav, "nakreslila" mužské přirození