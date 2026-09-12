Cesta zpět v čase. Rusko posílá na frontu ostatky světce a chce nasadit i chromé

Moskva na frontu na Ukrajině odeslala ostatky svatého velkoknížete Dmitrije Donského. Nález relikvie byl oznámen před necelým měsícem a ruský prezident Vladimir Putin jej označil za „zázračný“. Podle Ruské pravoslavné církve má nyní přítomnost „svatého vojevůdce“ na frontě pomoci k „duchovnímu posílení vojáků“. Není to přitom jediné předmoderní opatření, o kterém se v ruské armádě hovoří.
Podle oznámení synodního oddělení Moskevského patriarchátu pro spolupráci s ozbrojenými silami a bezpečnostními složkami je schrána s částí pravé ruky velkoknížete „na cestě k linii bojového kontaktu“.
„Svatý vojevůdce se vydává tam, kde se dnes rozhoduje o osudu vlasti, aby neviditelně stanul v jedné bojové řadě s našimi obránci,“ citovala prohlášení Ruské pravoslavné církve (RPC) například agentura RIA Novosti.
Již v úterý byla schrána s ostatky Dmitrije Donského, který jako první moskevský velkokníže zvítězil nad Tatary ze Zlaté hordy v bitvě na Kulikovském poli v roce 1380, převezena do chrámu v areálu památníku Saür-Mohyla v Ruskem okupované Doněcké oblasti, informovalo ruské ministerstvo obrany.
Posila na frontě
Přinesení knížecích ostatků podle představitelů RPC „posílí ducha a probudí následování Boží pravdy“ a pomůže účastníkům války proti Ukrajině i civilistům posílit a zmobilizovat své síly, aby „zvítězili nad nepřítelem“.
„Jak naši vojáci, tak lidé, kteří žijí na Donbasu, potřebují posílení shůry, potřebují Boží pomoc a požehnání našich svatých. Proto je to hluboce symbolické a důležité,“ dodali představitelé RPC, která zároveň vyzvala věřící, aby se k Dmitriji Donskému modlili „za posílení naší vlasti, za dar odvahy, duchovní odolnosti a Boží pomoci našemu Kristu milujícímu vojsku“.
Ostatky knížete byly nalezeny v červenci při restaurátorských pracích v Archandělském chrámu Moskevského Kremlu, kde jsou pohřbeni moskevští velkoknížata a carové. Nález byl oznámen 18. srpna. Putin následně nález ostatků označil za „naprosto unikátní a zázračný“. Dodal, že to „posiluje všechny nejvýznamnější základy našich dějin“, citovala ho například ruská agentura TASS.
Ruský prezident pak podpořil ještě jeden návrh, který se v jistém smyslu vrací k předmoderní armádě. Konkrétně jde o návrh zapojovat do bojových operací občany se zdravotní kategorií D, tedy „zcela nezpůsobilé k vojenské službě“, informuje například ruský exilový deník The Moscow Times.
Chybějící končetina nepřekáží
Kategorie D je v ruské armádě nejvyšším stupněm nezpůsobilosti a přiděluje se například lidem s vážnými chronickými onemocněními, mezi něž patří aktivní tuberkulóza, těžké formy HIV, onkologická či duševní onemocnění. Do této kategorie spadají také lidé bez končetin, nevidomí nebo neslyšící.
S možností jejich nasazení původně přišel známý ruský novinář, válečný zpravodaj a propagandista Jevgenij Poddubnyj. Podle něj by „zcela nezpůsobilí“ mohli pomoci například s ochranou objektů před drony v týlu.
Na sobotní schůzce s vedením strany Jednotné Rusko Poddubnyj uvedl, že o to „žádají bojovníci, kteří utrpěli zranění a dostali kategorii D“. Podle něj jsou tito lidé „schopni plnit úkoly například v regionálních jednotkách BARS pro obranu nebe a ničení dronů“. Dodal, že „je jasné, že by to nemohli dělat všichni“, kteří spadají do kategorie D.
„Nejde o přední linii. Jde o vlastní město, vlastní vesnici, podnik. Pokud je to možné, prosím, zvažte tuto žádost,“ řekl propagandista. Putin odpověděl: „Žeňo, podporuji.“
Občané s touto kategorií jsou v současnosti vyřazeni z evidence vojenské správy a jejich osobní spisy jsou uloženy v archivu. Podle zákona nemohou uzavřít smlouvu s ruským ministerstvem obrany a samotný souhlas Putina ke změně pravidel nestačí.
Například podle listu Novaja Gazeta tak ještě musí přijít legislativní změny, než bude možné lidi s kategorií D do služby přijímat.
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