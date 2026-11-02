Nečekaný hrdina. Ve světě velebí Čecha za záchranu internetu, opravil miliony webů

Čech Ondřej Surý ve svém volném čase spravuje softwarové balíčky, díky kterým funguje podstatná část světového internetu. Když se na konci října v programovacím jazyce PHP objevily dvě závažné bezpečnostní trhliny, na nic nečekal, přerušil svou práci a bleskově vytvořil snadno instalovatelné záplaty pro servery po celém světě, píše BBC News.
Po odhalení dvou kritických zranitelností v programovacím jazyce PHP, na kterém běží velká část světových webů, v úterý 20. října 2026 vypukl mezinárodní závod s časem. Hrozilo totiž, že mezer v zabezpečení zneužijí kyberzločinci.
Ačkoliv vývojáři z PHP Foundation okamžitě vydali zdrojové kódy s opravou, pro většinu běžných správců serverů bylo technicky náročné je takto zprvu nainstalovat. Vývojář Ondřej Surý kód narychlo přetvořil do hotových balíčků pro klíčové systémy, čímž umožnil jejich bleskovou instalaci.
„Mám pocit, jako bych nesl zodpovědnost za všechny ty lidi a nesměl je zklamat,“ řekl pro BBC News vývojář, který má přitom bezpečnost internetu jen jako koníček a na plný úvazek pracuje v americké neziskové organizaci ISC.
Když se ho novináři ptali na reakce okolí, které ho označuje za jednoho ze záchranářů internetu, zůstal skromný. „Je to svým způsobem naplňující, protože cítím, že má práce má smysl. Zároveň si ale myslím, že se nedostává dostatečného uznání ostatním lidem, kteří se na tom podíleli,“ odpověděl.
Hrozba kyberzločinců vyvolala na konci října obrovský závod s časem. „Uvědomil jsem si, že je to poměrně závažné a nemám moc času na přípravu balíčků PHP, které lidem poskytuji,“ popsal kritické momenty.
Komunita jeho nasazení náležitě ocenila – během několika dní získal na darech přes 10 000 dolarů (více než 210 000 korun). „Tento týden odpovídá v podstatě ročnímu objemu příspěvků, které jsem dostával dříve,“ uvedl Surý.
Zároveň však apeluje na velké IT firmy, které z volně dostupného softwaru profitují: „Myslím, že by měly být zodpovědnější. Pokud jen berete a nic nevracíte zpět, vymstí se vám to,“ řekl.
Podle Surého navíc podobných krizí bude s rozvojem umělé inteligence přibývat. „Myslím, že to byl nejzávažnější incident za poslední roky. Vzhledem k tomu, že se schopnosti AI v oblasti kybernetické bezpečnosti zlepšují, nemusí jít o ojedinělý případ,“ řekl.
„Lidé by měli být připraveni reagovat stejně rychle častěji, protože k podobným incidentům může docházet i v budoucnosti – a to v blízké budoucnosti,“ varoval Surý.
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