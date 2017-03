Zaorálku, nejsme v KLDR, jsi nula. Manželčiny tweety stály velvyslance Borůvku místo

před 1 hodinou

Českého velvyslance ve Švýcarsku Karla Borůvku odvolalo ministerstvo zahraničí z funkce, přestože jeho mandát měl skončit až příští rok. Podle serveru Lidovky.cz je to kvůli tweetům jeho ženy. Ta uráží ministra Lubomíra Zaorálka, jeho mluvčí, celé ministerstvo i některé novináře. Borůvka se však hájí, že za aktivity své ženy na sociálních sítích nenese žádnou odpovědnost.

Praha - Český velvyslanec ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku Karel Borůvka se musí do konce dubna vrátit do České republiky, ačkoli jeho standardní čtyřleté působení velvyslanců vyprší až v létě příštího roku. Lidovým novinám (LN) řekl, že je to kvůli komunikaci jeho manželky Aleny na sociálních sítích. S postupem nadřízených nesouhlasí. Napsal to server Lidovky.cz.

Borůvka LN řekl, že je odvolán do Prahy bez jakéhokoli zdůvodnění a přeřazen na ministerstvo zahraničí. "Z osobní komunikace s ministrem, která proběhla několikrát, mi bylo vždy vyčteno, že nejsem schopen zkrotit manželku a její komunikaci na sociálních sítích. A že to je důvod pro mé okamžité odvolání z funkce," dodal. Z funkce velvyslance může Borůvku odvolat pouze prezident republiky, podle neoficiálních informací LN je tato varianta ve hře.

Stažení Borůvky zpět do ústředí na dosud neupřesněnou dobu LN potvrdila mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. "Stahuje se jako šéf zastupitelského úřadu, což vyplývá ze zákona o státní službě. To lze učinit kdykoli a bez udání důvodu," uvedla.

Zao si asi spletl působiště. KLDR nejsme. A i kdybych teoreticky porušila jím uložený protiprávní zákaz na tw, nemá co vyhazovat mého muže. — Alena Borůvková (@AlenaAlboruvka) March 31, 2017

Borůvka, jeho žena Alena i ministr zahraničí Lubomír Zaorálek jsou členy ČSSD. Borůvková za Paroubkovy éry ve straně neúspěšně kandidovala na místopředsednický post, na sociální síti twitter psala nevybíravé invektivy vůči novinářům i státním úředníkům. Zaorálek o tom s Borůvkou opakovaně mluvil, Borůvková loni v květnu opustila českou diplomacii.

Nyní Borůvková svůj Twitter zahlcuje příspěvky o Zaorálkovi a ministerstvu zahraničí. Opakovaně v nich ministra napadá, obviňuje ho z neférového jednání, z toho, že se k ní chová hrubě, že kvůli výpovědi od něj skončila na antidepresivech. Dokonce i z toho, že je do ní beznadějně zamilovaný, proto se snaží zničit kariéru jejímu manželovi. Zveřejňuje stovky tweetů denně, v nichž ministra uráží a vyhrožuje mu soudem. Kromě něj se pustila také do jeho mluvčí Michaely Lagronové a některých novinářů.

"Ty si zasloužíš jen jedno: aby ti dnes všichni na MZV ČR naplivali do obličeje, Zaorálku, zbabělá nulo," píše například.

Te člověk jen lže, manipuluje a vydirá lidi, kteří se nemohou bránit. NO to Zaorálek. skončila jsem z něj na Cipralexu. https://t.co/maI7TJzXWs — Alena Borůvková (@AlenaAlboruvka) March 31, 2017

Dle mého střízlivého názoru má Zaorálek slíbené místo premiéra, ale musí do mlátičky ještě narvat několik desítek "nepohodlných". @mzvcr — Alena Borůvková (@AlenaAlboruvka) March 31, 2017

Nemám Tě ráda, nesnáším lidi kolem tebe a myslím, že jsi profesně a zejména lidsky zcela SELHAL. Go to the Hell, Minister. @ZaoralekL — Alena Borůvková (@AlenaAlboruvka) March 31, 2017

Podle Borůvky, který byl v minulosti i náměstkem ministra zahraničí, za příspěvky na twitteru nese odpovědnost a hlásí se k ní především jeho žena. S postupem ministerstva nesouhlasí. "Považuji to za naprosto neuvěřitelné. Nic podobného v české diplomacii nepamatuji. Neznám to ani od svých kolegů v diplomatickém sboru. Jde o osobní práva mé ženy, která není zaměstnankyní ministerstva a je soukromou osobou," řekl. Poukázal na to, že jemu samému nějaké osobní selhání nadřízení nevyčítali.

Borůvková je svými skandály na sociálních sítích pověstná, podobně masivní kampaň v podobě mnoha desítek tweetů "proti všem" rozjela i v říjnu 2015. Své masivní tweetování tehdy dle svých slov zastavila na pokyn prezidenta Zemana.

Strategické partnerství s Čínou je návrat do Evropy, nejde o servilitu, ale o to, neztratit tvář. Ministr Herman nedodržel slovo, říká Zaorálek. | Video: Daniela Drtinová | 33:44

autoři: ČTK, Domácí

Související články